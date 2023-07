Cinco artistas que están revolucionando la música en español

Tras el éxito en el festival O Son do Camiño, Elenco Audiovision, Leddream Group, junto con la Agencia Hello Think, volverán a dar que hablar con CUBO de Madled - un lienzo digital de 30 m2 que ofrece una experiencia visual y contenidos en 2D y 3D - en la edición del O Gozo Festival que tendrá lugar en Santiago de Compostela el próximo 8 de julio y que subirá al escenario a artistas de primer nivel como Robbie Williams, Martin Garrix, Iván Ferreiro y Hombres G.