Coca-Cola Europacific Partners, Grünenthal Pharma, Baleària, Redeia y Abanca, ganadores de los VI Premios de Diversidad, Equidad e Inclusión

Bajo la presidencia de honor de SS.MM, los Reyes de España, e impulsados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, estos Premios reconocen la labor empresarial en la gestión de la diversidad corporativa, el diseño de políticas de equidad e igualdad y las iniciativas para impulsar la inclusión sociolaboral. Además, se ha entregado un premio honorífico a Sara García Alonso, bióloga molecular y primera mujer española candidata a astronauta Coca-Cola Europacific Partners, Grünenthal Pharma, Baleària, Redeia y Abanca Corporación Bancaria S.A han sido las empresas galardonadas en la sexta edición de los Premios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) otorgados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad.

Un año más, autoridades, entidades premiadas y jurado se han dado cita en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para reconocer y dar visibilidad a las mejores prácticas empresariales en materia de diversidad, equidad e inclusión. Los premios se han clasificado en cuatro categorías: mejor plan estratégico de diversidad, equidad e inclusión (distinguiendo entre gran empresa y pyme), mejor iniciativa en inclusión laboral, mejor práctica en acción social y mejor propuesta para la transformación cultural.

El acto de entrega de premios ha sido inaugurado por Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco, quien ha subrayado que: "Un año más, queremos reconocer la responsabilidad, el liderazgo y el espíritu social de las empresas que, con dedicación y esfuerzo, están marcando una diferencia significativa en la vida de las personas y de las comunidades en las que operan. Todas las compañías que hoy premiamos han desarrollado proyectos innovadores, abordando la diversidad, la equidad y la inclusión desde un enfoque creativo, sostenible y efectivo. Nuestro objetivo es que estos premios, que ya son todo un referente, sigan inspirando la innovación social, la construcción de alianzas y la cooperación, como ejes fundamentales para llevar las políticas de diversidad a un nivel superior y generar resultados de alto impacto".

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha compartido 5 claves en materia de Diversidad, equidad e inclusión (DE&I), para que las empresas sigan progresando en sus estrategias y consolidándose como referentes en este ámbito: conocer los conceptos clave de las estrategias de DE&I, definir con precisión los objetivos y la misión de estas políticas en la organización, comprender la diferencia entre diversidad demográfica, experiencial y cognitiva, desarrollar el liderazgo inclusivo y la habilidad de incluir y trabajar el "inclusión & equity journey".

Además, ha añadido que: "el horizonte 2030 está cada vez más cerca y la implicación del tejido empresarial es crucial para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos premios son una perfecta ocasión para reconocer la labor de compañías que están demostrando un compromiso genuino con las políticas de diversidad, equidad e inclusión, poniendo sus recursos al servicio de la sociedad a la vez que incrementan su competitividad y contribuyen a la agenda 2030".

Por último, Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad ha destacado que" la gestión de la diversidad empieza a estar integrada cada día más en las más avanzadas estrategias empresariales. Desde el Club estamos impulsando diversas actividades en nuestros observatorios, grupos de trabajo y metodologías que dan buena fe de ello".

Categorías premiadas y ganadores

Bajo la presidencia de Honor de SS.MM los Reyes de España, se ha constituido un jurado formado por Carmen Alsina, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la CEOE; Carmen Paz-Aparicio, profesora de la Universidad Carlos III; Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU en España; Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco; y Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

El fallo del jurado ha reconocido el mejor plan estratégico de diversidad e inclusión, que ha contado con dos premiados: uno en la posición de gran empresa, que ha recibido Coca-Cola Europacific Partners y otro en el nivel de pyme, que ha recogido la empresa Grünenthal Pharma.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha sido reconocida por su proyecto "Everyone is Welcome: una apuesta por el valor de las personas". Mediante esta iniciativa, la compañía se ha esforzado por garantizar que todas las personas se sientan bienvenidas, valoradas y seguras en su lugar de trabajo. Su estrategia abarca dimensiones como género, discapacidad, generacional, diversidad cultural o LGTB+, promoviendo la igualdad de oportunidades, eliminando barreras y tratando de alentar a otras empresas a seguir su camino hacia un futuro más inclusivo. El premio ha sido recogido por Marta Sempere, vicepresidenta de People & Culture de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. Por otra parte, Grünenthal Pharma ysu proyecto Diversidad y Compromiso, han sido galardonados en la categoría de pyme. La diversidad, la igualdad y la inclusión han estado integradas en el ADN de la compañía desde hace más de una década. La estrategia desarrolla relaciones laborales basadas en el respeto, la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, promoviendo medidas de conciliación para todo el equipo a través de una red de profesionales y voluntarios para velar por el correcto cumplimiento de estas medidas. Ana Martins, directora general de Grünenthal Pharma, ha recogido el premio en nombre de la organización. En segundo lugar, el premio a la mejor práctica en inclusión laboral se ha concedido a Baleària por la iniciativa "Formación Profesional en el Ámbito del Transporte Marítimo de Pasajeros". Este proyecto es un ejemplo de cooperación público-privada, siendo sus promotores el Secretariado de Estado de Formación Profesional (SEFP), la Oficina de la Formación Profesional y de la Promoción del Trabajo (OFPPT), la Dirección de Recursos y de la Formación, perteneciente al Ministerio de Turismo (Marruecos), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la propia empresa Baleària. Se trata de una iniciativa que, además de alinearse con los valores de la empresa, responde a una demanda social para mejorar el servicio en las rutas del Estrecho o conexiones con Argelia y Marruecos. Cabe señalar, asimismo, que el sector del transporte marítimo de pasajeros ofrece un alto nivel de empleo para los jóvenes. Por ello, el proyecto está formando un grupo de 100 jóvenes, estudiantes de último curso de Formación Profesional en Restauración, Recepción y Cocina. La formación práctica impartida por Baleària, se realiza en las rutas marítimas que operan entre Valencia, Barcelona, Islas Baleares y el Estrecho. Aquellos que hacen un buen aprovechamiento de la formación y las prácticas se integran en la bolsa de empleo de Baleària y pueden ser contratados. El premio ha sido recogido por Adolfo Utor, presidente y accionista único.

El premio a la mejor práctica en acción social ha reconocido el programa #ContraLaDesigualdad. Tejer redes de vida, de Redeia. Se trata de un proyecto global de transformación, colaboración y creación de valor compartido, que se centra en la lucha contra las desigualdades territoriales, digitales, generacionales y de género, mediante la identificación y puesta en marcha de iniciativas innovadoras que generan un impacto positivo y regenerativo, dan lugar a procesos de transformación y proporcionan oportunidades a través de un proceso multiplicador de mejora continua. Hasta la fecha, se han puesto en marcha 36 iniciativas en colaboración con 96 entidades de diferente naturaleza: sociales, públicas, académicas, grupos de acción local y empresas, con impacto directo en casi 40.000 personas, de más de medio millar de municipios de España, y con más de 90.000 beneficiarios indirectos potenciales. El premio ha sido recogido por Eva Pagán, directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de la empresa.

Por último, el premio a la mejor práctica en transformación cultural en diversidad e inclusión ha reconocido el proyecto "Abanca Iguales", de Abanca Corporación Bancaria S.A. Este programa de formación y comunicación en igualdad y diversidad consiste en una herramienta digital que, a golpe de clic, ayuda a desaprender, desmontar y desactivar los sesgos y prejuicios para seguir potenciando la diversidad como palanca de rentabilidad y sostenibilidad. El premio ha sido recogido por María Camino Agra, directora general de Capital humano, y Silvia Mouriño Uzal, gerente de Capacitación y gestión del cambio.

Sara García Alonso:premio honorífico por visibilizar el papel de la mujer en el ámbito científico

El premio honorífico de esta edición se ha otorgado a Sara García Alonso (León, 1989), quien en noviembre de 2022 fue seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) para convertirse en la primera mujer española candidata a astronauta. Además, es bióloga molecular e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en el laboratorio de Mariano Barbacid.

García Alonso ha recibido este reconocimiento público especial por sutrayectoria y contribución a la visibilidad de la mujer en el ámbito científico, convirtiéndose en un referente para inspirar a las nuevas generaciones e impulsar la inclusión de la mujer en el ámbito STEM.

Según sus propias palabras, "las estrategias de diversidad, equidad e inclusión deben ser la base de una sociedad justa y próspera en la que todos tengamos oportunidad de derribar las barreras y estereotipos que nos impiden alcanzar nuestras metas". Mismos obstáculos que ella ha ido derribando en su carrera como investigadora y en su candidatura a como astronauta en la ESA. "Durante todo este camino he tenido que deshacerme de los estereotipos que alejan a las mujeres de las carreras STEM y de los puestos directivos. En su lugar, he cargado mi mochila para este viaje con esfuerzo y valentía, que me han ayudado a suplir la falta de referentes femeninos en estos ámbitos", ha asegurado.