El gran viaje de la gran pantalla ya ha acercado el cine de los Goya 2023 a casi 3000 personas

El gran viaje de la gran pantalla inició su andadura el 25 de mayo en Málaga, con la nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación Zoe Stein como la primera anfitriona de un ciclo de cine que ha llevado las películas de los premios de la Academia por distintos rincones de España. Desde ese primer aforo completo, hasta el último, protagonizado por Carmen Machi en Sevilla, han disfrutado de esta iniciativa, por el momento, cerca de 3.000 personas.

Stein valoró muy positivamente el hecho de dar “una segunda vida a las películas”. Ante el público malagueño reconoció la ilusión que le hacía rememorar aquel “viaje emocional que supuso rodar Mantícora y trabajar con Carlos Vermut, un director al que admiro mucho”.

Todos los compañeros de viaje, actrices, actores y cineastas, han tenido la suerte de compartir experiencias con el público y dar las gracias a los equipos de cada película, que hoy son familia. Pero también de contar qué les movió a llevar cada historia al cine. El cineasta Alberto Rodríguez se reencontró con la cárcel La Modelo y se sobrecogió al “ver este patio lleno de espectadores, en el mismo lugar en el que ocurrieron parte de los hechos que narramos en Modelo 77, justo ahora que se cumplen 45 años, y que además fue el set de rodaje”.

Por su parte, Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Goya a Mejor Dirección Novel por Cinco Lobitos, definió la experiencia como “un regalo”. En Valladolid agradeció al público que la película “haya conectado con tanta gente de esa manera y que todavía siga haciéndolo, porque era mi primera película y nunca sabes lo que va a pasar”.

Este itinerario no solo ha llevado cultura y entretenimiento, también denuncia, reflexión y visibilización. En Zaragoza Christian Checa, nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por la ópera prima de Juan Diego Botto, remarcó que “es muy importante que nuestro trabajo tenga vinculación con temas de carácter social”, como lo es el drama de los desahucios que refleja En los Márgenes". O la lacra del bullying, como se muestra en Cerdita, película que han acompañado en Valencia la ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación Laura Galán y su directora, también nominada a Mejor Dirección Novel, Carlota Pereda, y días después en Sevilla la nominada a Mejor Actriz de Reparto, Carmen Machi.

Pereda reconoció en el coloquio que “era muy importante utilizar el género de terror como antesala para contar la historia de acoso que se narra en la película”. Un reto para Laura Galán que pensó haber “superado ciertas emociones al trabajar el corto, pero se multiplicaron con el largometraje”.

En la capital andaluza, Machi destacó ante una sala repleta que le emocionaba especialmente “la reacción de la gente joven ante esta historia”. A la actriz madrileña le entusiasmó ese encuentro que trajo El gran viaje de la gran pantalla con el público, porque confesó “aprender mucho del diálogo". Esta película “es un viaje emocional, así que quiero conocer vuestras sensaciones”.

En Bilbao Telmo Irureta, ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por La consagración de la primavera, en una conversación con Urko Olazabal, rompió con los tabúes de la sexualidad de las personas con discapacidad, recordando aquel “guion valiente de Begoña Arestegui y Fernando Franco”, algo que le llevó a asumir que él “también tenía que ser valiente, porque si no quedaba como un quiero y no puedo”.

El ciclo también llegó a Girona con Eneko Sagardoy, protagonista de Irati, que puso el acento en la pluralidad del lenguaje y la importancia de protegerlo a través del cine. El segundo largometraje del director vasco Paul Urkijo ha sido el más taquillero de la historia en euskera. Esta película, destacó Sagardoy, “gana valor al ser contada en un euskera antiguo, en la lengua original del lugar en el que nació y creció la leyenda”.

El gran viaje de la gran pantalla ha pasado ya por ocho de las nueve ciudades en las que hace parada. El barco echa amarras durante los meses de julio y agosto para regresar en septiembre al último puerto, el de Palma de Mallorca.

Sobre el ciclo de cine El gran viaje de la gran pantalla

La Academia de Cine a través de su Fundación e Icárion, operador de grandes viajes de World2Meet –la división de viajes del Grupo Iberostar–, se han aliado para organizar, con el mejor cine español por destino, El gran viaje de la gran pantalla. Este es el nombre del ciclo que lleva títulos nominados y ganadores de los Premios Goya 2023 a nueve ciudades: Barcelona, Bilbao, Girona, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Mantícora, Modelo 77, Irati, La consagración de la primavera, Cinco lobitos, En los márgenes y Cerdita han recorrido la geografía española de la mano de este ciclo. Los ganadores del Goya Alauda Ruiz de Azúa, Telmo Irureta y Laura Galán, los nominados Christian Checa, Carlota Pereda, Carmen Machi y Zoe Stein y el protagonista de Irati, Eneko Sagardoy han sido, por el momento, los compañeros de esta travesía en la que han mantenido encuentros con el público.

Hasta la última parada que tendrá lugar en Palma de Mallorca, este ciclo ha tenido colaboradores como el Festival de Málaga, el Centro Cultural La Modelo, la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid del Ayuntamiento de Valladolid, Zineuskadi, la Filmoteca Valenciana, el Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna de Zaragoza, el cine Truffaut de Girona y la Sevilla City Office.