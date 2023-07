Old School Spain, moda para la generación Old School

Uno de los must have de fondo del armario son las prendas de ropa oversize de alta calidad, diseñadas en España y producidas en Portugal, consideradas piezas de vestir que aportan un estilo diferenciador que conjuga lo clásico con las últimas tendencias en moda.

El sector de la moda se encuentra en una fase de saturación en la que cada día surgen cientos de marcas, pero son pocas las que ofrecen calidad y diferenciación en sus diseños. Old School Spain apuesta siempre por la innovación en cada una de sus prendas, en las que transmiten la visión del mundo de los fundadores.

Este año estiman facturar una cifra que ronda 1 millón euros; para alcanzar esta cifra se están apoyando en su estrategia de internacionalización, que les ha llevado a vender en países como Portugal, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Alemania, Países Bajos... Además, tienen en mente la apertura de tiendas físicas a medio plazo.

Old School Spain es una tienda de ropa en España que apuesta por lo duradero y auténtico, al comercializar prendas de ropa confeccionadas con materiales de alta calidad y diseños únicos, a través de sus colecciones limitadas. Recientemente, han lanzado su colección de verano introduciendo un nuevo concepto de moda, Las Surferas, la combinación perfecta entre una camiseta y una sudadera. Estas prendas están diseñadas para lucir con el más puro estilo surfero este verano. No solo se pueden encontrar en su página web, también recorrerán España de norte a sur en varios pop-ups, entre los que se encuentran Playa Madre (Caravia-Asturias) y en la exclusiva urbanización de Costa Ballena en Cádiz.

Una marca de ropa para los de la vieja escuela Old School Spain nace con la historia de dos jóvenes que, siendo pareja, deciden apostar por emprender un nuevo camino. Empezando con unos pocos ahorros, hoy en día, tienen su propia marca personal de ropa en la que venden a nivel nacional e internacional. La aventura inició con una conversación de pareja de camino a la universidad, que en poco tiempo se transformó en un innovador emprendimiento.

Considerando que su presupuesto era muy limitado, la pareja empezó haciendo gorras, las cuales entregaban ellos mismos a la puerta de sus clientes. Sin embargo, decidieron arriesgarse un poco más e introducirse en el sector textil, buscando fabricantes en España y Portugal para materializar las ideas y diseños que tenían en mente para su primera colección de ropa.

Después de varios meses de esfuerzo, la pareja lanzó una colección de sudaderas clásicas, convirtiéndose en el producto estrella de su marca, al ser las favoritas de los jóvenes estudiantes. Hoy en día, existe toda una generación Old School, que se caracteriza por tener buen gusto y saber cómo vestir con estilo al momento de ir a la universidad, a la escuela o incluso a una salida con amigos.

Prendas llevaderas y de calidad con envíos nacionales e internacionales El emprendimiento español cuenta con una tienda online donde los jóvenes españoles pueden comprar sus prendas de ropa y accesorios favoritos. Dentro de su catálogo se encuentran surferas, gorras, crewnecks, sudaderas, polares, polos, camisetas y guayaberas.

Por otro lado, sus sudaderas son las favoritas de la juventud de entre 15 y 30 años, ya que tienen un corte oversize y un estilo muy vintage. Aunque para los que buscan algo más fresco y ponible para esta temporada, pueden elegir una Surfera en color crema con estampados y bordados, o una camiseta oversize disponible en la tienda para la temporada veraniega.

Recientemente, Old School realizó un evento en pleno centro de Madrid con motivo de su aniversario al que se acercaron jóvenes de toda España y seguidores de la marca. La sensación de comunidad por parte de los mismos es evidente y es común ver por distintas ciudades de España a "old schoolers" con la pulsera de "Somos la generación Old School". En Old School Spain lo tienen claro, han llegado para quedarse.