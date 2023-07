​Más de 100 películas integran la programación online de Atlàntida Mallorca Film Fest 2023

Después de presentar el pasado viernes 7 de julio la programación de la edición física de su festival en Palma, Filmin anuncia hoy los más de 100 títulos que integrarán la edición online de Atlàntida Mallorca Film Fest. En su edición número 13, el mayor festival online de cine de Europa presenta una amplia y variada programación con títulos inéditos comercialmente en España y algunas de las joyas que han triunfado recientemente en el circuito internacional de festivales de cine.



La programación se divide en diferentes bloques temáticos. Por segundo año consecutivo, el festival contará con una Sección Oficial a Competición que podrá verse íntegra en Palma y en Filmin, y que está compuesta por 13 largometrajes. Entre ellos destacan "Falcon Lake", el debut como directora de la actriz Charlotte Le Bon, un drama romántico con tintes de cine fantástico sobre la relación entre un adolescente y una chica mayor que él; "Chiara", la nueva película de Susanna Nicchiarelli ("Miss Marx"), una biografía de Clara de Asís protagonizada por Margherita Mazzucco ("La amiga estupenda"); o "Aurora's Sunrise", documental de animación dirigido por Inna Sahakyan sobre la estrella del Hollywood mudo y superviviente del genocidio armenio Aurora Mardiganian.

En la sección Memoria Histórica, integrada por obras que reflexionan sobre el pasado de Europa, encontramos películas como "Marcha sobre Roma", documental sobre el ascenso del fascismo en Italia que firma Mark Cousins; "Apaches", de Romain Quirot, una suerte de "Peaky Blinders" a la francesa protagonizada por Niels Schneider; o "Lola", de Andrew Legge, fascinante película fantástica de viajes en el tiempo ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

En la sección Arties, consagrada a ficciones y documentales sobre Arte, Literatura, Música y Cine, encontramos nombres propios tan sugerentes como los de William Shakespeare ("Dentro de Hamlet"), T. S Elliot y Ralph Fiennes ("Cuatro cuartetos"); Johannes Vermeer ("Cerca de Vermeer"), Liv Ullmann ("Liv Ullmann: El camino menos transitado"), Josef Mysliveček ("Il Boemo"), Elfriede Jelinek ("Elfriede Jelinek: El lenguaje desatado"), Isabelle Huppert ("Mi vida en el teatro"), Umberto Eco ("Umberto Eco: La biblioteca del mundo") o Igor Levit ("Igor Levit: Sin miedo").

En Política y controversia encontramos once películas entre las que destacan "The Ordinaries", de Sophie Linnenbaum, comedia dramática distópica sobre una sociedad dividida en tres tipos de casta; la singular cinta portuguesa "Tommy Guns", de Carlos Conceiçao, extraño cuento de terror sobre la Angola colonial que, acaba ofreciendo una lección de historia aplicable globalmente; o "Las aventuras de Gigi La Ley", del italiano Alessandro Comodin, Premio Especial del Jurado en el Festival de Locarno, sobre un policía de tráfico que debe investigar una misteriosa ola de suicidios.

La sección Climatics reflexiona desde diversos ángulos sobre el Medio Ambiente y la sostenibilidad, e incluye propuestas tan heterogéneas como la última película de Peter Strickland, "Flux gourmet", joya surrealista ambientada en un espectáculo culinario; "La montaña", de Thomas Salvador, en la que un ingeniero parisino se refugia de su vida cotidiana en lo alto del Mont Blanc; o "Burning Days", del turco Emin Alper, sobre el enfrentamiento entre un joven fiscal y una comunidad rural y conservadora en la que los nobles locales no quieren que nada cambie.

En Domestic encontramos películas que exploran el modo en que la sociedad, sus cambios y tendencias afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Un caso de violencia doméstica se encuentra en el centro de "La línea", la última película de Ursula Meyer ("Sister") con Valeria Bruni-Tedeschi al frente del reparto. En "Maya Nilo (Laura)", Lovisa Sirén nos ofrece un melodrama sobre ruedas que retrata el viaje de dos hermanas y la hija de una de ellas para visitar a su madre enferma de cáncer. Por su parte, Maha Haj ganó el Premio al Mejor Guion de la sección Un certain regard del Festival de Cannes con "Mediterranean Fever", comedia sobre la amistad y la depresión llena de sorpresas.

En la sección LGTBIQ+ destacan "Beautiful Beings", la nueva película de Guðmundur Arnar Guðmundsson ("Heartstone"), sobre la vulnerabilidad en la infancia y cuya trama navega entre el cine social y el realismo mágico; "Deja de decir mentiras", de Olivier Peyon, está protagonizada por un afamado escritor que regresa a su pueblo natal para conectar de nuevo con su primer amor, de naturaleza homosexual, y que él creía olvidado; y en "Vera", el matrimonio formado por Tizza Covi y Rainer Frimmel nos presentan a Vera Gemma, una celebrity en horas bajas que vive bajo la sombra de su padre, una leyenda del Spaghetti Western.

La programación se completará con una selección de los mejores largos y cortos baleares de la temporada, integrados en la sección Balearics, y con una amplísima retrospectiva del director Rainer Werner Fassbinder, en la que podremos disfrutar de dos cortos, dos series y 15 largometrajes del más célebre representante del Nuevo Cine Alemán. Finalmente, para los más pequeños de la casa ofrecemos una compilación de cortometrajes de los entrañables Moomins, los simpáticos personajes creados por Tove Jansson, bajo el título "La fantástica biblioteca de los Moomins", dirigida por Veronica Lassenius.