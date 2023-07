Acto en Albal (Valencia) para fomentar el voto útil

El pasado sábado tuvo lugar en Albal una performance con mesa informativa para fomentar el voto útil y progresista. El lugar fue el parque que hay en la plaza del Ayuntamiento de Albal al que acudieron diferentes formaciones políticas, 'Colectivo per la sororitat' como convocantes del acto y vari@s vecin@s.

En un folleto entregado por el colectivo convocante, señalan la importancia de luchar contra la violencia de género y luchar entre tod@s por unirse a las reivindicaciones y hacer denuncias públicas para fomentar el cambio a una sociedad más comprensiva.

La dirección que aparece del colectivo es la casa de la cultura de Albal los martes de 18:00 a 20:00 con email sororitat19@gmail.com y WhatsApp 643822856.

Al acto acudió el hasta ahora alcalde de Albal desde hace un montón de años, Ramón Marí explicando que nos jugamos mucho en estas próximas elecciones generales y que las políticas progresistas, no deben retroceder.

"No podemos quedarnos en casa en estas elecciones, de ello dependerá los derechos de las mujeres, la sanidad pública, la NO discriminación a nadie y en general los avances conseguidos estos últimos 40 años de manera democrática", señala el antiguo edil.

Al acabar el acto, algunas personas se llevaban un voto simbólico en el que ponía un mensaje aleatorio sin nombrar a ningún partido político ya que cada persona decidirá, pero es especialmente importante que no entre la derecha y la extrema derecha.

PACMA CONTRA LOS POLÍTICOS AL SERVICIO DE LOBBIES

El partido Animalista PACMA enviaba una nota de prensa con un vídeo criticando que los partidos políticos se vendan a los lobbies. Con el objetivo de generar conciencia sobre la dejadez política hacia los animales, sale Pedro Sánchez apoyando la caza, Abascal el lobby de la industria cárnica o Ayuso la tauromaquia. Un spot claro y duro que no dejará a nadie indiferente, por eso quizá algunas empresas públicas lo han vetado como denunciaba PACMA acusando de censura a Renfe y Adif. "Como vegana, apoyo a PACMA por todos los animales, el medio ambiente y todas las personas mediante la justicia social", señalaba Vanesa de 26 años.

Respecto al PSOE, Melani Jiménez acudió al acto con su hija de 6 años señalando que la situación actual es preocupante y que debemos intentar que no entre la extrema derecha al igual que el PP que la blanquea. "El hecho de que salieran estas formaciones en las generales, supondría un retroceso a los logros conseguidos y por eso debemos movilizarnos y votar a fuerzas progresistas", declara. También, añade la necesidad de educar a las niñas y niños en todos los derechos humanos e igualdad. "Todo empieza educando desde pequeños en la no discriminación y la igualdad", zanja.

PARA ESQUERRA UNIDA ALBAL, LAS POLÍTICAS PROGRESISTAS TAMBIÉN SON ACABAR CON EL MALTRATO ANIMAL



Esquerra unida Albal explica que en las elecciones autonómicas, se presentaron junto a podemos al Ayuntamiento de Albal a pesar de algunas discrepancias. La formación explicó que se va afiliando gente al partido especialmente ahora que se han dado cuenta como la derecha y la ultraderecha van entrando en las instituciones. "No entiendo como a pesar de todo lo que pasó en las residencias, por ejemplo en Madrid vuelven a votar a Ayuso", opina.

"Nuestro feminismo es abolicionista de la prostitución donde muchas veces, traen a mujeres de otros países para que sean explotadas y evidentemente, también apoyamos otras causas sociales como los derechos LGTB", comenta.

Amelia Tinganus, ejerció la prostitución en más de 40 clubes por toda España tras ser captada en Rumanía escapando del infierno y siendo hoy en día una activista que acabó publicando un libro siendo apoyada por la formación.

"En cuanto al racismo, ningún ser humano es ilegal y donde estemos con mayoría absoluta, tampoco haremos espectáculos donde sufren animales como bien podían ser el tiro y arrastre o bous al Carrer. No nos vamos a andar con medias tintas en este aspecto", asegura en una conversación. La portavoz de Esquerra Unida Albal, zanja con una reivindicación respecto a la infancia: "Los niños son la prioridad de una mente sana y fundamental su educación y conciencia".

COMPROMÍS ESTUVO EN EL ACTO DE YOLANDA DÍAZ

Al mismo tiempo del acto que se hacía en Albal, muchas personas de Compromís estaban con Yolanda Díaz y otras personas que vinieron a Valencia como Íñigo Errejón. "La financiación autonómica es clave para la vida de la gente, significa escuelas sin barracones, sanidad con dignidad y dependencia, y hay que hablar de cambiar la financiación para que podamos mejorar la vida de los valencianos".

Esa fue la promesa que hizo este sábado la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el acto central en la Comunidad Valenciana de la coalición que lidera, que en ese territorio integra también a Compromís, cuyos logos y colores tuvieron el mismo peso que los de Sumar durante el acto.

En el acto de Albal, no llegué a encontrar alguna persona que se identificara como representante de podemos, pero en todo caso, también se presenta con Sumar.



Yo acudí con una camiseta en la que se leía misión abolición en referencia a la tauromaquia contra la que el 19 de agosto a las 18:30 protestaremos frente al Ayuntamiento de Alfafar ya que los avances y el progresismo, no puede amparar el maltrato animal como diversión tampoco.

Sea como sea, sal a votar en las próximas elecciones y que no ganen los malos.