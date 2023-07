​"Scarlet": la fábula de la hija del ebanista y el aviador

Filmin estrena, el próximo 14 de julio, en exclusiva en plataformas digitales, la película "Scarlet", último largometraje del italiano Pietro Marcello. Se trata de una adaptación libre de la novela "El velero rojo", de Aleksandr Grin, sobre la historia de Juliette, que se cría junto a su padre en un pueblo al norte de Francia. Apasionada por el canto y la música, conoce un verano a una hechicera que le promete que, algún día, verá en el cielo unas velas escarlatas que la sacarán de su pueblo. La joven nunca deja de creer en esta profecía, cuando en su vida se cruza Jean, un aviador frágil, inestable y temerario, un hombre opuesto al carácter de su padre del que se enamorará perdidamente. "Scarlet" se estrenó mundialmente en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y ganó el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Sevilla.



Es la primera película rodada fuera de Italia de Pietro Marcello, quien en esta ocasión ha trabajado en Francia y en francés, lo que supuso para él todo un desafío: "En Italia tenía una red, sabía a quién tenía que dirigirme para cualquier cosa. Por el contrario, al llegar a Francia estaba solo. Y no hablaba el idioma. Me esforcé, mi productor fue tomando confianza en mí y terminé decidiéndome", recuerda. El director cree no obstante que el mensaje de la película es universal: "La esencia de 'Scarlet' pertenece al campesinado en general [...] Es una historia que pertenece a todos los sures del mundo y yo siempre miro hacia el sur, porque es algo familiar para mí".

Mientras que sus anteriores trabajos estaban narrados desde el punto de vista de personajes masculinos, "Scarlet" late al ritmo de Juliette, interpretada por la novel Juliette Jouan, auténtico descubrimiento del film: "Me he enamorado de ella, cinematográficamente hablando. Es una joven extraordinaria. Sabe cantar, sabe escribir, encierra una enorme fuerza.", explica Marcello. Su presencia pone en pie una historia que, como afirma el director, "se pone del lado de las mujeres": "Cuando aparece Jean (interpretado por Louis Garrel) en su vida, Juliette no se deja salvar por él como una damisela en apuros. Al contrario, es ella quien toma la iniciativa, ella quien se decide a besarle, ella quien lo cuida y ella, al final, quien lo deja marchar."

En su segunda parte, la película parece, literalmente, echar a volar. Del realismo campesino pasamos a un tono ligero, por momentos cercano a la comedia musical. Y la puesta en escena sigue este trayecto, al principio predomina la cámara al hombro, mientras que muchos planos de la segunda parte evocan el cine de Jacques Demy. "Mis actores tenían ganas de cantar y me dije ¿por qué no?, recuerda Marcello. "Siempre me ha apasionado el cine de Jacques Demy. Consiguió llevar al cine la opereta italiana. Sus películas siempre resultan de carácter popular", concluye.

Scarlet Título original: L'envol. País y año de producción: Francia, Italia, Alemania, 2022 Duración: 100 minutos. Dirección: Pietro Marcello. Guion: Pietro Marcello, Maurizio Braucci, Maud Ameline, Geneviève Brisac. Dirección de fotografía: Marco Graziaplena Música: Gabriel Yared. Intérpretes: Raphaël Thierry, Juliette Jouan, Louis Garrel, Noémie Lvovsky, Yolande Moreu, François Negret.

Pietro Marcello DIRECTOR Nacido en Italia en 1976 y licenciado en la Academia de Bellas Artes de Nápoles. Su primer largo, "La bocca del lupo" (2009), le aporta el reconocimiento instantáneo de la crítica internacional. Sus siguientes películas, y particularmente "Bella y perdida" (2015), lo asientan como uno de los documentalistas más imaginativos de su generación. Pero es sobre todo "Martin Eden" (2019), su primera película de ficción, la que permite al público descubrir su talento.