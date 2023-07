Otro perito acredita la falta de seguridad de la feria de Mislata que costó dos vidas

Como recordaréis, Vera de 4 años y Cayetana de 8 perdían la vida en un castillo hinchable mal anclado el pasado 4 de Enero de 2022 en el que varios niños quedaron heridos. Con todo lo que sabemos al respecto a día de hoy, lo raro hubiera sido no provocar ningún accidente dado el desastre completo en el que colaboraron todos en esa feria chapucera. Ahora, un nuevo informe pericial vuelve a confirmar las evidencias.

Si algo tengo claro, es que los feriantes, el ingeniero de parte y el polémico Ayuntamiento de Mislata, carecen de empatía descaradamente como iréis descubriendo durante el artículo que os pido que leáis en su totalidad ya que muchas de las personas, tendréis hijos o visitaréis las ferias. Aquí puedo poner el foco en diferentes cuestiones, pero la más importante, es que dos niñas perdieron la vida por algo muy fácil de solucionar y unas familias pasando un calvario como es lógico ya que si tu hijo sufre alguna enfermedad, evidentemente es muy duro, pero te vas mentalizando de lo que puede pasar (no quiero que se malinterprete puesto que el dolor igualmente es insoportable).

Sin embargo, imagínate ir a pasar una entretenida tarde a la feria y que de ahí para adelante, tu vida cambie para siempre con algo que en ningún momento está previsto ni nadie está preparado para ello ya que lo justo es ser realistas.

A ese dolor de unas familias que han perdido a su hija, se suma el desamparo de las mismas por parte del Ayuntamiento de Mislata encabezado por Carlos Fernández Bielsa.

Ahora, la familia de Cayetana, representada por el abogado Pedro Javier Gil, aporta un informe de un perito confirmando el estado de la atracción por si todavía teníamos alguna duda. Recordemos que ya había un informe al respecto, cuyo perito designó el juzgado a petición de la familia de Vera representada por el penalista Jorge Carbó.

No te voy a engañar, el artículo es algo largo, pero para ti son unos minutos y para los protagonistas toda una vida infernal para siempre, por eso intento dar todos los detalles posibles.

LO MÁS IMPORTANTE DEL NUEVO INFORME: CONFIRMA QUE EL ACCIDENTE ERA EVITABLE

Este nuevo perito señala en su escrito, que la atracción que registró el accidente se elevó lateralmente el día de los hechos, cuando hacía mucho aire, "porque no estaba correctamente anclada". Es más, añade: "La ausencia de anclaje alguno en el lateral derecho de la misma y los puntos de atado del lateral izquierdo a la estructura de las camas elásticas casi favoreció un efecto vela que quizás agravó la ocurrencia del incidente".

Al respecto, el experto sostiene que la atracción formada por tres módulos debía tener los 30 puntos de anclaje debidamente amarrados, porque así lo indica el fabricante, y con las cuerdas y tensores adecuados según especificaciones de fabricante y normativa. "Queda probado que ni tan siquiera tenía los 18 puntos mínimos exigibles en base a la aplicación de normativa UNE–EN 14960 Anexo A 'Calculo del número de puntos de anclaje' (6 puntos por cada módulo habría sido el reparto adecuado)", asevera. Y las cuerdas empleadas tampoco se ajustaban a la Norma UNE-EN 14960 apartado 4.1.4 (siendo las que se utilizan para collares de perro o tendederos de ropa).

Además, el perito señala que tras inspeccionar la plaza, se comprobó la ausencia de taladros en el pavimento de la misma. Y señala al respecto: "La fijación de los amarres con taco químico al suelo habría sido la opción óptima de afianzar dicha atracción. Se desconoce el motivo por el cual no se utilizó dicha solución, ya que hubiera sido la más segura", sostiene.

"La carencia de anclajes a suelo o lastres provocó que el hinchable se levantara con el viento. Los tensores y cuerdas observados en la documentación policial y facilitada por testigos, además de ser insuficientes e inadecuadas, no podían evitar el levantamiento de la atracción. Sólo favorecían el desplazamiento lateral del conjunto", añade.

EL PERITO INDICA QUE PUDO HABER MANIPULACIÓN

Los padres de Vera ya llevan muchísimo tiempo avisando de que los feriantes ese día solamente estaban intentando manipular la escena como ahora confirma el perito. El perito indica que tras revisar y comparar las grabaciones y las imágenes tomadas en el momento de los hechos por los testigos y vecinos de la zona, con las imágenes captadas justo antes de la investigación de la policía científica, "queda acreditada la aparición de cuerdas amarradas en una farola y próximas a lastres que no estaban presentes en el momento del incidente".

"Esta circunstancia --ha añadido-- puede ser de carácter muy grave si se acredita que es una manipulación de la escena estudiada. Sí cabe decir que las citadas cinchas planas a las que hacemos referencia en este punto no son cuerdas aptas para el anclaje de seguridad de los módulos del castillo, sino que se encuentran dentro del tipo de cuerdas que se utilizan a la hora del plegado post-uso de la atracción".

Y concluye con lo más importante: "De forma clara, si la atracción hubiera dispuesto de todos los puntos debidamente anclados, el hinchable no se habría levantado y volcado lateralmente y el accidente no se hubiera producido de ninguna manera".

En cualquier caso, el accidente, ha indicado, se podría haber evitado siguiendo las normas de uso del manual de la atracción, cuando cita explícitamente: "para situaciones de lluvia o de viento, racheado o constante, con velocidades superiores a 30 Km/h (movimiento del aire que excede de la brisa moderada por la que se levanta polvareda y papeles sueltos, y se mueven las ramas pequeñas, pasando a brisa fresca, en la que los árboles pequeños con hojas empiezan a balancearse), se procederá a la evacuación y desconexión".

CABLES ELÉCTRICOS EMPALMADOS POR EL SUELO

Ya el anterior perito designado por el juzgado a petición de la familia de Vera realizaba un informe similar coincidiendo ambos profesionales en la falta de seguridad de la atracción junto a los informes policiales.

Además de coincidir en el mal estado de la atracción y de las cuerdas, el informe de este primer perito también decía lo siguiente: "La instalación eléctrica de la feria debía disponer de un certificado emitido por la conselleria competente y no consta copia ni del proyecto eléctrico ni de presentación del mismo en la conselleria por parte del Ayuntamiento de Mislata".

En este mismo sentido, incluye fotografías de cables eléctricos empalmados con cinta aislante y sin cubierta que estaban por el suelo sin protección alguna.

EMPLEADOS FANTASMAS Y TIPOS DE BAJA FISCAL

Los feriantes imputados a día de hoy en el juzgado junto al ingeniero del que luego hablaremos y el técnico municipal del Ayuntamiento de Mislata, resulta que llevaban 9 años de baja fiscal sin actividad alguna no pagando la cuota de autónomos ni la seguridad social en los empleados describiendo todo el mundo a una persona de origen magrebí indicando que fue la única persona que intentó salvar a los niños mientras los feriantes intentaban manipular la escena.

La madre de Vera (4 años) recuerda bien a esa persona puesto que le reprochó que le hiciera quitarse las gafas a la nena porque sin sus famosas gafas rojas, no veía nada.

Los testigos coinciden en que las familias dicen la verdad puesto que corroboran ante la policía la existencia de esta persona que ha desaparecido a mi entender por petición del feriante. La feria sin saber a día de hoy los motivos, se trasladó a la plaza de la libertad donde una persona cercana testifica que más de 10 empleados inmigrantes dormían amontonados en una caravana.

En un programa de televisión, el abogado de los feriantes, Raúl Vidal decía desconocer el trato que recibían los empleados y el historial de contrataciones para después, decir que no tenían a ninguna persona contratada y que alguna les ayuda cortando los tickets los días de más trabajo.

Nada que nos pueda sorprender cuando en el juzgado han reconocido que los trabajadores lo hacen casi voluntariamente y alguna vez se les da una cantidad simbólica o invitaciones para la feria lo que conozco bien puesto que trabajé también con la familia hace años siendo una experiencia para olvidar y cuyos colegas feriantes me reprochaban hace un año que en ese programa de televisión explicara las mismas condiciones laborales que detallan los implicados en la causa judicial.

SE DESANGRÓ Y EL FERIANTE NI LA MIRÓ



Duro y contundente es el relato de la madre de Vera, Eva Roz en las declaraciones ante el juzgado de instrucción 4 de Mislata cuyo testimonio es demoledor y cito una parte: "La última vez que vi al feriante fue cuando mi hija estaba en el suelo, desangrándose. Él pasó sin mirar a la niña, a medio metro, pero sin mirarla en ningún momento. Entonces se agachó y cogió una cajita de muñeca que llevaba mi niña y se la llevó». Y después, la colocó en la tómbola para dejarla de nuevo a la venta. Imaginaros lo que esa familia pasó esa tarde y lo que darían por retroceder en el tiempo y jamás haber pisado esa maldita feria.

El feriante se contradice con su propio abogado ya que echó falsamente las culpas a los empleados del samur de limpiar la sangre de Vera cuando él fue pillado dentro del perímetro de seguridad, los empleados del samur estuvieron atendiendo la urgencia y el propio abogado dijo en un programa de televisión que no sabía si eso había pasado de verdad y si había pasado, no sabe quién lo hizo (lo de limpiar la sangre de la pequeña).

La verdad es que no hay que ser demasiado inteligente para saber quién está aquí mintiendo. Incluso la policía llegó a preguntar a los empleados del samur si habían limpiado la sangre lo que evidentemente niegan ya que lógicamente, realizaron su trabajo y labor que es intentar salvar a las niñas.

VAMOS AHORA CON EL INGENIERO "DESPISTADO"

El feriante presenta un informe al Ayuntamiento de Mislata firmado por un ingeniero con despacho en Elche sin fotos y siendo una completa chapuza sin que el consistorio haga nada ni pida explicaciones. Es más, se pidió a la jueza que autorizara la geolocalización de su teléfono móvil accediendo a ello y lo localiza ese día en Elche (lugar en el que tiene su despacho) hasta que unos días después tuvo que prestar declaración ante el grupo de homicidios.

El dar por buena una atracción en pésimas condiciones haría que presuntamente tuviera responsabilidad igual. Según declaró, sí que estuvo en Mislata, pero se dejó teléfono en Elche lo que al menos a mí, me cuesta creer puesto que es su herramienta de trabajo y en todo caso, debería haber vuelto a por ella.

Todo parece indicar que esa "supervisión" se realizó a 200 kilómetros de distancia al igual que en 2017 el mismo perito certificó la feria en la que un niño cayó de un castillo hinchable también en Mislata desapareciendo su responsable lo que ocasionó que no se pudieran depurar responsabilidades ni penales ni civiles también por falta de ganas de investigar al menos en la vía penal que dieron carpetazo directamente mediante el sobreseimiento.

Según el Ayuntamiento de Mislata, esa atracción también era fantasma como los empleados de 2022, pero tampoco explicaron mucho más que afirmar que esa atracción no estaba en la lista que había suministrado el Ayuntamiento a la feria.

El consistorio no quiso dar la cara respecto al caso de 2022 ni 2017 cuando se lo pidió la televisión valenciana ni en ningún medio de comunicación ya que sin ir más lejos, hace unos meses escribí el concejal de fiestas para que diera su versión y la callada por respuesta, evidencia que algo raro pasa.

¿TIENE RESPONSABILIDAD EL AYUNTAMIENTO DE MISLATA?

De momento está imputado el técnico municipal del Ayuntamiento, pero la familia de Vera lleva tiempo insistiendo en la responsabilidad del concejal de fiestas y cuñado del alcalde.

Tras denegarse de nuevo la investigación de Antonio Arenas Almenar, la familia recurre para que sea visto por la Audiencia provincial. Los motivos que argumentaba el abogado en su escrito para considerarlo responsable, son los siguientes: «Es la persona que decide realizar la actividad de la feria; quien contacta con el feriante para encargarle su ejecución, sin publicidad ni concurrencia alguna, a pesar de que cesó en su actividad como feriante en 2013, quien decide no ordenar la inspección de las atracciones, y por tanto el responsable de que no se comprobara ni la ubicación, ni que el montaje se acomodara al proyecto o a la declaración responsable; y es quien, por delegación de alcaldía, autoriza la instalación de la feria».

El pasado octubre en el pleno, partidos de ideología contraria pedían responsabilidades políticas entre las que se encontraban reprobar al alcalde Carlos Fernández Bielsa por su responsabilidad política en este accidente y la dimisión de su cuñado Antonio Arenas Almenar como concejal de fiestas.

Unos partidos me pueden gustar menos y otros más, pero desde mi opinión personal, sí que hicieron un buen trabajo y una buena exposición.

Desde el ayuntamiento, NO dieron la cara y nada más se dedicaron a ordenar a María Luisa Martínez Mora que hiciera de portavoz y se comiera el marrón de atacar a la oposición y echar balones fuera lo que se nota al atascarse en su declaración lo que me lleva a pensar que memorizó a su manera un texto aprendido que trasladaba en el segundo turno de palabra para que nadie le pudiera contestar. La oposición afirma que no recibe la documentación que solicita respecto a todo lo que conlleva la feria de Navidad o el concierto un tiempo más tarde de Camela en el que hasta el perfil del Ayuntamiento de Mislata reconocía falta de seguridad entre otras cosas por el embudo que se hizo en la salida con una sola puerta y traspasar el límite de aforo por la obsesión preocupante del alcalde en llenar y luego, presumir en la nota de prensa.

EL ALCALDE VIVE EN SU MUNDO

Ya puse en este medio una carta de los padres de Vera llamada "el príncipe cobarde" en la que entre otras cosas, decían lo siguiente: "Para nosotros, los padres de una niña a la que arrebataron la vida unos matones de feria en una instalación ruinosa que no supervisó el ayuntamiento liderado por el príncipe, este señor es un cobarde que carece de empatía, no afronta las situaciones extremas que se le pueden presentar a un cargo público y bloquea a quien no habla bien de él.

La bomba de esa feria sin control que acumulaba cientos de denuncias acabó estallando. ¿Y qué hizo entonces el príncipe? En lugar de presentarse como acusación particular, abrir una investigación en su propio ayuntamiento para ayudar a la justicia a depurar responsabilidades y situarse de verdad al lado de las familias, con gestos que trataran de aliviar un dolor insoportable, se dedicó a inaugurar parques de forma compulsiva. Silencio, seguridad e infancia… Las tres claves para conservar y aumentar su poder".

Efectivamente, este alcalde vive en los mundos de yupi creándose de él mismo un perfil psicológico de que es cercano, empático, solidario y le preocupa la seguridad. No hace más que presumir de las mejores fiestas o de su buena gestión teniendo una obsesión con su imagen que le hace constantemente estar saliendo en fotos que entre otras cosas, aparece en todas las páginas de la revista municipal pagada con un dineral de fondos públicos de gente del municipio o otros partidos que hacen cosas por Mislata y nunca salen.

Los padres de Vera donaron sus órganos a la ciencia agradeciendo en redes sociales el apoyo recibido durante toda la angustia que sufrieron y siguen sufriendo desde aquel fatídico 4 de Enero que mínimamente se hubiera aliviado con el apoyo del Ayuntamiento de Mislata. "Merecemos una explicación, Vera la merece", señalan en aquella carta.

LA CIUDAD "AMIGA" DE LA INFANCIA

Sin embargo, en los parques no hacemos más que ver carteles de que Mislata es ciudad amiga de la infancia lo que tras consultar con UNICEF, tú pagas y lo tienes. Reivindicación que a mi entender como defensor de los derechos de la infancia, es muy bonita, pero en este caso falsa y cínica al menos por parte de la corporación municipal que se ha desentendido de este accidente, de la seguridad de la feria y de atender humanamente a las familias. El derecho principal de la infancia, es el de la vida.

Todavía estamos esperando saber a qué hora el Ayuntamiento tuvo constancia de las alertas meteorológicas que había para ese día, de que expliquen si funcionaba el anemómetro, de por qué no se cumplió el proyecto municipal y entre otras cosas, negociaban con estos feriantes que la familia de Vera califica como usureros respecto a otros.

Dichos padres siguen utilizando las redes sociales para mantener viva la imagen de su hija pidiendo explicaciones, responsabilidades y que se actúe urgentemente para garantizar la seguridad de las ferias de atracciones en las que los accidentes cada vez son más habituales y siempre por cuestiones fáciles de solucionar no por algo puntual que te pueda pasar.

La familia de Cayetana (8 años) no suele salir en redes sociales desde su libre elección a llevar el dolor lo mejor que puedan, pero sí que dijeron algo al respecto cuando se sintieron preparados: "Querida Cayetana, tus papás te quieren muchísimo. Eres y siempre serás nuestro ángel. Cariñosa, amable y muy noble. Sabemos que cuidarás de nosotros y de tu hermano de 12 años allí donde estés".

CARTA DE LA FAMILIA DE CAYETANA

El padre de Cayetana agradecía todo el trabajo del samur y la policía añadiendo: "Como padre no sé qué decir ante lo sucedido, solo que la vida a veces es injusta y que ningún padre o madre está preparado para este tipo de situaciones ni aguantar este enorme dolor. Cuando pasa esto, solo podemos agarrarnos a la fe, intentar hallar un camino, y el único camino es superarlo e intentar ser un poco más fuerte cada día. Merece la pena por nuestro otro hijo, que también estaba en la atracción, y a el que no le pasó nada al caer de rodillas. La vida le dio una segunda oportunidad».

Si bien su abogado Pedro Javier Gil tuvo que emitir un comunicado para que dejaran de presionar los periodistas lo que coincide completamente con el relato de los padres de Vera en una anterior carta en la que señalaban a unos periodistas a la caza del morbo en el momento del suceso y a un alcalde que le dio un abrazo forzado consiguiendo su objetivo de estar unos minutos para salir ante las cámaras.

En un comunicado hecho público por el gabinete de abogados Trafic que representa a los padres de Cayetana, se pedía respeto a la privacidad y que los medios eviten “publicar declaraciones de conocidos, fotos de la niña o hacer un seguimiento del drama familiar”.

Tras asegurar que Fernando y Marta agradecen a los medios de comunicación “el interés mostrado por la muerte de nuestra querida hija”, el despacho de abogados apela a la “empatía que cualquier padre puede tener en estos momentos con la familia Horrach Múñoz” para pedir que se respete la decisión adoptada por los padres de Cayetana.

Es por eso que por mi parte, siempre pondré lo que sea públicamente conocido y jamás voy a indagar más que en lo que voluntariamente quieran contar ya que forzarles, me parece un gesto de puro egoísmo muy alejado de la comprensión y la empatía hacia unas familias rotas por una de las peores cosas que te puedan pasar en la vida o la peor.

CONCLUSIONES: CONFORME ESCRIBO PARECE QUE ESTOY CREANDO UNA PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN

Ojalá lo fuera, pero por desgracia y por muy increíble que parezca, estas son las cosas injustas que pasan por la falta de empatía de un montón de personas porque en este suceso hay implicada más gente de la que pensamos como poco a poco vamos conociendo.

Unos feriantes montan su atracción de cualquier manera y con un montón de ilegalidades (como no dar de alta a los empleados lo que ya han reconocido), un ingeniero lo certifica incluso seguramente sin pisar el pueblo y un ayuntamiento, no comprueba las atracciones, no facilita documentación, no da la cara respecto al proyecto municipal, el cambio de ubicación de la feria o las alertas meteorológicas y encima, no ayuda mínimamente a que las familias estén un poco mejor dentro de que sintiendo mucho ser pesimista, nunca va a ocurrir porque Vera y Cayetana no van a volver.

Este nuevo informe del perito concluye similar al anterior : "La ocurrencia de este fatal accidente está directamente relacionada con el negligente uso de la instalación y de las personas que sean responsables de tal hecho".

Por su parte, el ayuntamiento ha solicitado personarse en la causa (ahora que han pasado elecciones) aunque el resto de partes aún desconoce si lo hace para defender sus intereses o como acusación.

Hoy en día y a la espera de lo que diga una sentencia, tenemos dos informes de diferentes peritos contundentes sobre las causas que provocaron este accidente, varios testigos que han prestado declaración en la causa, las contradicciones de los propios feriantes con su abogado, las imputaciones judiciales, los informes policiales, el testimonio de las familias afectadas, las alertas meteorológicas de ese día, la falta de transparencia y humanidad del Ayuntamiento de Mislata, la geolocalización del teléfono móvil del ingeniero y así podía estar hasta mañana.

Total, una injusticia que se ha cobrado la vida de dos niñas con toda la vida por delante que eran felices según describen ambas familias que a día de hoy siguen luchando con una justicia lenta y sin explicación o escrúpulo alguno por parte del Ayuntamiento de Mislata respecto a su dolor infinito. 7 niños resultaron también heridos teniendo algo más de "suerte" dentro de lo que les pasó y que ya es lamentable de por sí.

Por eso, también veo justo dar las gracias a este medio de comunicación por admitir mi artículo de opinión ya que el ser libre opinando de un tema tan sensible y dar voz a una injusticia tan grave, es tremendamente importante por muy largo que sea un artículo ya que en ocasiones y al menos para mí, las cosas no se pueden explicar claras y bien si no es así por lo que gracias también a los lectores por su tiempo.

Por suerte y aunque eso poco soluciona, la mayoría de la sociedad se posiciona del lado de la justicia y empatiza con el dolor insoportable que estas familias tienen que atravesar desde aquel 4 de Enero hacia adelante del que cada vez se conoce más cosas que generan indignación a la sociedad, pero especialmente a las familias.

Los organismos públicos tienen la obligación de velar por la seguridad de la infancia y son los que también deberían empatizar con este dolor en su conjunto.

Un dolor para siempre que se puede evitar a otras familias reforzando los recursos para que las ferias de atracciones sean seguras ya que el no hacerlo, cuesta muchas vidas y mucho sufrimiento. Imagina por un momento que el dolor de estas familias y el día a día angustioso, fuera mañana el tuyo.

Tenemos la obligación moral como sociedad de luchar para que esto no vuelva a ocurrir ya que como he dicho antes, por desgracia las familias de Vera y Cayetana no pueden retroceder en el tiempo para nunca haber pisado esa feria insegura que ha cambiado sus vidas para siempre.