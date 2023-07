​Equalia ONG alerta de un engaño en el origen del huevo utilizado por Consum por tener enjauladas unas 250.000 gallinas

Equalia ONG avisa de ‘Welfare Washing’ de la cadena de supermercados Consum por el uso de huevos de casi 250.000 gallinas enjauladas en sus productos de marca propia. La organización da a conocer esta alerta tras detectar que empleados de atención al cliente de la cadena valenciana exageran su política real de bienestar animal al afirmar que el huevo que utilizan en sus productos procede de gallinas en libertad. Equalia ONG señala que esta práctica genera confusión en las personas consumidoras cada vez más preocupadas por el origen de los alimentos y avisa de las implicaciones del uso de las jaulas en la producción de huevos para el bienestar animal y la salud pública.



Tras analizar el grado de cumplimiento de bienestar animal de Consum, Equalia ONG afirma que la cadena de supermercados española excluye el huevo procesado en productos de marca propia como tortillas, mayonesa o flanes, de su política pública de bienestar animal. Por tanto, el huevo presente en estos productos procedería de gallinas que pasan toda su vida enjauladas. Sin embargo, la organización ha sido consciente de que el servicio de atención al cliente de la cadena valenciana está trasladando a sus clientes que estos productos son actualmente o serán libres de jaulas antes de 2025, aspecto que no recoge la actual política y que desde la Dirección de Consum afirman no tener. Según Equalia, esta práctica supone una clara falta de transparencia que causa que los consumidores y consumidoras tomen decisiones de compra basadas en información engañosa.

La organización española de protección animal da comienzo a una campaña para informar a las personas consumidoras sobre el origen del huevo utilizado en productos de Consum como tortillas o flanes y hace un llamamiento para que la cadena valenciana complete su política de bienestar animal. La petición para que Consum incluya el huevo utilizado como ingrediente de sus productos en su política libre de jaulas roza las 60.000 firmas. A su vez, la ONG ha puesto en marcha un camión pantalla en Valencia, lugar que alberga la sede nacional de la cadena de supermercados, mostrando imágenes procedentes de granjas de gallinas enjauladas.

Grandes empresas alimentarias establecidas en el sector de la distribución, como Carrefour, la red de tiendas Eroski, Lidl o ALDI, han hecho público su compromiso de abandonar el uso de huevo de código 3 con fecha límite 2025. En este sentido, estas empresas rechazan explícitamente el empleo de huevo procedente de gallinas enjauladas como ingrediente de sus productos de marca propia. Sin embargo, Consum rechaza publicar una política libre de jaulas completa.

Según Julia Elizalde, manager de campañas de Equalia ONG: “Nuestro compromiso radica en vigilar de cerca las prácticas de las empresas y evaluar si cumplen con los estándares de bienestar animal que han prometido. En el caso específico de Consum, identificamos aquellos casos en los que se produce un "Welfare Washing" o lavado de imagen, en los cuales se intenta dar la apariencia de que se cumplen los requisitos de bienestar animal, cuando en realidad un amplio abanico de productos se queda fuera”.

Equalia ONG también subraya que la EFSA demostró a través de un informe de la Comisión Técnica de Peligros Biológicos que el cambio hacia los huevos sin jaula en Europa logra reducir las tasas de contaminación por salmonella en las granjas, así como las tasas de intoxicación en las personas consumidoras. Es por ello que esta agencia de la Unión Europea ha recomendado la eliminación de las jaulas para poder obtener un nivel de bienestar animal suficiente y adecuado. Otros países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza, República Checa, Eslovaquia o Luxemburgo ya han prohibido las jaulas para las gallinas ponedoras.

Por último, Equalia destaca que la ciudadanía ya ha manifestado su rechazo a este tipo de prácticas desde hace años. La última, a nivel europeo, ha sido la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) End The Cage Age (Fin de la Era de las Jaulas), en la que Equalia ha colaborado junto a más de 170 organizaciones. Esta ICE logró el apoyo de 1,4 millones de personas y el voto mayoritario del Parlamento Europeo, a favor de la prohibición de las jaulas, no solo en gallinas, sino también para cerdos, terneros, conejos, reproductoras broiler, codornices, patos, gansos y ocas.