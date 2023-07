Los alimentos están fuera del alcance de millones de personas en el Cuerno de África

Ayan, de 25 años, con su hija Mushtaq, de 15 meses, en la sala de espera del Centro de Salud Kabasa MAM, e la frontera entre Somalia y Etiopia, financiado por el Programa Mundial de Alimentos: Samantha Reinders / PMA



ROMA – Embarazada de cuatro meses, Ayan estuvo cerca de morir de hambre cuando llegó al campamento de Kabasa, en Dolow, en la frontera entre Somalia y Etiopía. Su hija de 18 meses, Mushtaq, estaba tan gravemente desnutrida que pesaba apenas 6,7 kilos. La sequía había obligado a la familia a huir de su hogar en Somalia. El esposo de Ayan murió poco después de su llegada.

“Vinimos aquí porque supimos que recibiríamos ayuda”, dijo Ayan en un centro de salud financiado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas. “Salimos de nuestra casa porque no había agua y nuestro ganado había muerto”. Gracias a la terapia nutricional y los cereales fortificados proporcionados por el PMA, Ayan y Mushtaq siguen vivos. Muchos otros no lo logran.

Tres años de sequía han dejado a más de 23 millones de personas en partes de Etiopía, Kenia y Somalia enfrentando hambre severa, dice el PMA, con su sede central en Roma. Cuando las tan esperadas lluvias de la región finalmente llegaron en marzo, en lugar de traer alivio, los aguaceros fueron tan extremos que causaron inundaciones repentinas que inundaron casas y tierras de cultivo y se llevaron el ganado.

Las malas cosechas consecutivas y los altos costos de transporte han empujado los precios de los alimentos mucho más allá del alcance de millones en la región, dice el PMA, con una canasta de alimentos en África oriental que cuesta 40 % más en marzo de 2023 que hace 12 meses.

Los recursos humanitarios limitados se están ampliando aún más por el conflicto en Sudán, que ha enviado a más de 250.000 personas a huir a países vecinos como Etiopía y Sudán del Sur, donde la inseguridad alimentaria ya es desesperadamente alta.

“El conflicto y la sequía están devastando a millones de somalíes. Los niños están pagando el precio más alto de todos”, dijo la Directora Ejecutiva del PMA, Cindy McCain, durante una visita a Somalia en mayo. “Cerca de 500.000 niños corren el riesgo de morir”.

El Cuerno de África está en la primera línea de la crisis climática

Un estudio publicado en abril por la colaboración académica World Weather Attribution (WWA) dijo que la sequía en el Cuerno de África probablemente no habría ocurrido sin el cambio climático causado por el hombre. “El cambio climático ha hecho que eventos como la sequía actual sean mucho más fuertes y más probables”, dijo WWA. “Una estimación conservadora es que tales sequías se han vuelto unas 100 veces más probables”.

La tragedia también es una injusticia masiva, ya que países pobres como estos son responsables de solo una pequeña parte de las emisiones globales que han causado la crisis climática. Pero están sintiendo sus efectos más gravemente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha dicho que la región se enfrenta a un «desastre sin precedentes». “Muchos hogares agrícolas han experimentado varias malas cosechas consecutivas y pérdidas de hasta el 100 %, especialmente en las zonas áridas y semiáridas”, dijo Cyril Ferrand, líder del equipo de resiliencia de la FAO para África oriental. “Algunas comunidades agropastoriles perdieron todas las fuentes de alimentos e ingresos”. “Además, 2,3 millones de personas se han desplazado en toda la región en busca de servicios básicos, agua y alimentos. Y sabemos muy bien que cuando la gente está en movimiento, también es un tema de seguridad, violencia y violencia de género, en particular".

“En resumen, la sequía desencadenó una crisis de medios de vida que se ha convertido en un desastre humanitario multifacético que incluye desplazamiento, problemas de salud, desnutrición y una crisis de seguridad que tiene efectos a largo plazo en la vida y los medios de vida de las personas”.

Ferrand dijo que los pastores de toda la región perdieron más de 13 millones de cabezas de ganado entre fines de 2020 y fines de 2022 debido a la falta de agua y alimento. Esto es importante porque el ganado no solo es la principal fuente de ingresos de los hogares de pastores, sino que también es una fuente de leche, que es vital para una dieta saludable, especialmente para los niños menores de cinco años. La pérdida de animales y el déficit relacionado en la producción de leche, por lo tanto, es un factor importante en la alta tasa de desnutrición de la región.

Mientras tanto, el PMA dice que necesita con urgencia 810 millones de dólares estadounidenses durante los próximos seis meses para cubrir un déficit de financiación a fin de mantener en marcha la asistencia vital e invertir en resiliencia a largo plazo en el Cuerno de África.

La agencia de la ONU estaba distribuyendo asistencia alimentaria a un récord de 4,7 millones de personas al mes en Somalia a fines de 2022. Pero se vio obligado a reducir esto a tres millones de personas en abril y es posible que tenga que reducir aún más el número de casos de asistencia alimentaria de emergencia en Somalia a solo 1,8 millones en julio. Esto significa que casi tres millones de personas necesitadas no recibirán apoyo.

“La rápida expansión de la asistencia para salvar vidas del PMA ayudó a prevenir la hambruna en Somalia en 2022”, dijo Michael Dunford, director regional del PMA para África Oriental. “Pero a pesar de que la emergencia está lejos de terminar, la escasez de fondos ya nos está obligando a reducir la asistencia a quienes todavía la necesitan desesperadamente”. “Sin una financiación sostenible para las soluciones de emergencia y de adaptación climática, la próxima crisis climática podría llevar a la región al borde de la hambruna”.

T: MLM / ED: EG - Fuente: IPS