Filmin acogerá, del 6 al 16 de julio, la primera muestra "Lo que no has visto del cine chileno", ciclo de películas comisariado por CinemaChile (la agencia de promoción del audiovisual chileno) que permitirá el estreno en la plataforma de seis películas emblemáticas de la cinematografía del país andino. Se trata de obras tan importantes como "Tony Manero" (2008), la película que catapultó la carrera internacional de su director, Pablo Larraín, y de su protagonista, el actor Alfredo Castro; o "Los niños" (2016), el film que dirigió Maite Alberdi justo antes del éxito mundial de "El Agente Topo".



Este evento, el primero que realiza CinemaChile con una plataforma Europea, “viene a mostrar películas de gran impacto internacional y con nutrido palmarés” señala Ximena Baeza, directora Ejecutiva de CinemaChile y se “extiende en un arco de tiempo desde 2008 hasta 2022” evidenciando la amplia propuesta temática del cine chileno. Hay 4 largometrajes de ficción y dos de no ficción, con 3 realizadoras mujeres. Al respecto comenta Baeza que de 219 premios internacionales, obtenidos el año pasado, 88 fueron firmados por directoras y productoras mujeres.

La cinta que encabeza esta muestra es, como decíamos, "Tony Manero", de Pablo Larraín, cuando se cumplen 15 años desde su estreno mundial. La película transcurre en 1978, en medio de la brutal dictadura de Pinochet, y narra la historia de un hombre que se obsesiona con el protagonista de "Fiebre del sábado noche" y encuentra un escape a esa realidad.

"Los niños" es el tercer trabajo dentro de la gran y fulgurante trayectoria de Maite Alberdi. Con este largometraje recorrió más de 70 festivales internacionales. Sin duda, es la antesala del camino a nivel mundial, en visibilidad, que lleva a que con su cuarta película, "El agente topo", Alberdi logre ser la primera realizadora chilena, y la primera del área documental de su país, en ser nominada al Oscar, en 2021. En el tono particular de esta directora, donde el humor siempre tiene cabida, cuenta cómo un grupo de amigos con Síndrome de Down lleva 40 años asistiendo al mismo colegio, y están cansados de que los sigan tratando como niños. Son adultos y quieren vivir como tales.

El director Matías Bize, conocido en España desde que ganó La Espiga de Oro del Festival de Valladolid con su segunda película, "En la cama", no ha parado de presentar, en su innovador lenguaje cinematográfico, distintas propuestas. Esta película, "Mensajes Privados" es una de las más arriesgadas y en el Festival de Málaga de 2022 obtuvo la Biznaga de Plata al Mejor Montaje y a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto. El cine de Bize, que siempre gira en torno a temas relacionados con la pareja, aquí amplía un poco el objetivo y llega con relatos desde la intimidad de un espacio privado. Cómo somos como madres, padres o hijos. Historias de dolor, de esperanza, de amor, o de enfrentar aquello que nunca fue enfrentado. Apuntes visuales que conforman una película sobre nuestro ser y lo que decimos cuando todas las certezas se derrumban.

"Mis hermanos sueñan despiertos", el segundo largometraje de Claudia Huaiquimilla, permite conocer una de las voces más sugerentes y con identidad propia del panorama chileno actual. Esta obra, que tuvo su Premiere Mundial en el Festival de Locarno, logró una gran cosecha de premios como Mejor película ficción en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México), Mejor Película y Premio de Público en el Festival de Cine Latino de Toulouse o Mejor Película del Año (2021) por el Círculo de Críticos de Arte de Chile. En este caso, el film nos habla de dos hermanos que llevan un año en una cárcel juvenil, soñando. La llegada de un joven rebelde ofrece un posible escape: la única puerta para hacer esos sueños realidad.

Roberto Doveris, es un director, productor y guionista que con su segunda película "Proyecto fantasma", vuelve a mezclar lenguajes creando universos muy propios con guiños al mundo cómic, como ya hizo en su primer film "Las plantas", que ganó el Gran Premio del Jurado en la sección Generation 14 Plus del Festival de Berlín. El camino de Festivales de "Proyecto fantasma" se inició en el Festival de Rotterdam y también logró distribución en salas de Estados Unidos. Pablo es un joven actor que trabaja como paciente simulado y en terapias alternativas para poder ganarse la vida. De pronto, su compañero de piso desaparece, dejándole deudas, el perro y un chaleco poseído por un fantasma.

Otra muestra del vigor del mundo documental chileno se encuentra en la ópera prima "El cielo está rojo" de la joven directora Francina Carbonell, premiado largometraje, tanto a nivel nacional como internacional, que arrancó en IDFA (Amsterdam) en 2020. El incendio en la cárcel de San Miguel (comuna de Santiago de Chile) dejó a 81 reos muertos. Solo algunos registros del incidente fueron publicados. Este documental cuenta con acceso total a los archivos judiciales, y busca poner en foco ¿cómo y hasta dónde observar los restos de aquel oscuro episodio?

Las 6 películas que integran el ciclo estarán disponibles del 6 al 16 de julio sin coste añadido para los suscriptores de Filmin.