Montesquius Añadas Brut, un cava de guarda fresco, con una excelente relación calidad-precio

Según los datos del Consejo Regulador de la D.O. Cava, la categoría el Cava de Guarda, crianza mínima de 9 meses, supone actualmente el 86 % de las ventas en exportación, hecho que ejemplifica el gran éxito de los cavas de este estilo.

Es decir, la mayoría de los consumidores, a nivel mundial, prefieren espumosos jóvenes y de poco envejecimiento, frescos, frutados, y de estilo brut –entre 0 y 12 gramos de azúcar por litro- que permiten poder ser consumidos en cualquier momento o bien para tomar en el desayuno, hacer un cóctel, maridar con aperitivos o degustarlo en cualquier momento.

El cava Montesquius Añadas Brut es el más joven de toda la gama de cavas; elaborado por el método tradicional, con las variedades típicas del Penedés: Parellada, Macabeo, y Xarel.lo. Posteriormente, ha recibido una crianza en botella de entre 13 a 15 meses, en las cavas subterráneas a temperatura constante entre 18 a 20º C.

La familia Añadas, no sólo se compone de Brut, que es el más solicitado, sino que también se pueden encontrar las categorías Brut Nature, sin adicción de azúcar, Semi Seco, este sí con adicción de azúcar, Brut Rosé, el estilo rosado que tan de moda está y la versión reducida del Brut Nature, el clásico en una pequeña botella de 37,5 cl.

La cata



Color amarillo pálido con matices verdosos, burbuja de tamaño pequeño y de desprendimiento constante. Aromas de flores blancas, frutas frescas como la manzana y cítricos como el pomelo. Al paladar llega limpio, fresco y con acidez equilibrada. Burbuja bien integrada cremosa de cuerpo medio, ligero y cítrico. Un cava ideal para gente desenfadada gracias a su versatilidad, que lo hace perfecto para acompañar pinchos creativos, arroces mediterráneos, platos orientales, pastas italianas y sabrosos postres, todo en buena compañía. PVP: 8, 95 €.

