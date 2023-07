​Aldeas Infantiles SOS presenta 'Together', un proyecto para promover la participación infantil y juvenil en la toma de decisiones públicas

Aldeas Infantiles SOS ha presentado el proyecto 'Together: Fortaleciendo la participación de la infancia y la juventud en la toma de decisiones públicas', con el objetivo de garantizar el derecho a la participación de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en las decisiones que les afectan, así como de fomentar el trabajo colaborativo entre estos, los profesionales que les apoyan y las autoridades encargadas de elaborar políticas que les conciernen. El acto ha contado con la presencia de la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Lucía Losoviz, que ha dialogado con jóvenes participantes en el proyecto, y con profesionales del ámbito de la infancia y la juventud.



Para Aldeas Infantiles SOS, la participación activa de niños, niñas y jóvenes en las decisiones públicas es esencial para entender sus circunstancias y crear respuestas inclusivas que las tengan en cuenta, algo que es especialmente importante en tiempos de crisis. Sin embargo, más de la mitad de los niños y niñas de la Unión Europea declaran que nunca han sido consultados por autoridades locales, municipales o nacionales, según Naciones Unidas.

Para contribuir a cambiar esta realidad, Aldeas Infantiles SOS ha puesto en marcha Together: Fortaleciendo la participación de la infancia y la juventud en la toma de decisiones públicas, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del cual se capacita a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad para realizar recomendaciones que garanticen que sus necesidades son consideradas en los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea y España. Ellos son, tal y como afirma la organización, más sensibles ante los riesgos que se derivan de las situaciones de crisis, como la vivida con la pandemia, y encuentran, además, más barreras para ejercer su derecho a la participación.

El acto de presentación, realizado en la sede de Allianz Partners, ha contado con la presencia de Lucía Losoviz, directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; que ha formado parte de una mesa de diálogo con varios jóvenes participantes en el proyecto.

Asimismo, han intervenido Myriam Cabrera, directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas; Ángela Martínez-Carrasco, representante del Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Deporte; Marta Díaz García, profesora titular de la facultad de Psicología de la UNED; María del Mar Líndez, adjunta a la dirección de Aldeas Infantiles SOS; Nadia Garrido, coordinadora del proyecto Together y directora de Advocacy de Aldeas Infantiles SOS; así como varios jóvenes participantes en el proyecto. Todos ellos han debatido sobre cómo garantizar una participación infantil y juvenil real y significativa.

Formación y trabajo colaborativo

Además de favorecer la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en la identificación, desarrollo y promoción de recomendaciones políticas, incorporando respuestas inclusivas basadas en los Derechos del Niño, el proyecto Together pretende fomentar el trabajo colaborativo entre la infancia y juventud, los profesionales que les apoyan y los gobiernos y autoridades encargadas de la toma de decisiones públicas.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto se apoya en distintas actividades formativas en torno a la participación, tanto para niños, niñas y jóvenes como para profesionales y responsables de la toma de decisiones. Las primeras incluyen un programa de formación entre iguales y vídeos realizados por y para niños, niñas y jóvenes, con el fin de mejorar el conocimiento de sus derechos y la forma de expresarlos. En cuanto a las segundas, se ha desarrollado un programa de e-learning dirigido a favorecer la participación infantil y juvenil, así como a tener en cuenta sus recomendaciones y propuestas, y seminarios web en los que se ofrece a los profesionales las herramientas necesarias para integrar a los más jóvenes en estos procesos.

Los niños, niñas y jóvenes opinan

El programa Together ha arrancado con una encuesta realizada a 110 niños, niñas y adolescentes sobre participación. Según los resultados de la misma, el 67,3 % de ellos es consciente de que tiene derecho a participar en las decisiones que impactan en su vida y el 57,3 % siente que puede hacerlo. Preguntados por la forma de hacerlo, la mayoría responde que eligiendo a los representantes de los parlamentos o consejos de niños, niñas y adolescentes, y participando en reuniones y eventos periódicos.

Los encuestados consideran que, para formar parte de las decisiones que se toman en nuestro país, necesitan que los adultos les den información comprensible sobre sus derechos y oportunidades de participación, además de hablar con ellos de los temas que les afectan y crear un ambiente de confianza para hacerlo.

Cabe destacar, asimismo, que el tema que consideran más importante para trabajar con los políticos o autoridades públicas es el de la salud mental.

El programa Together se desarrollará durante dos años en España, Bulgaria, Hungría e Italia.