​Personas impactadas tras visibilizar la crueldad animal en Valencia

València Animal Save volvía a generar impacto en la plaza de la Virgen de Valencia mostrando vídeos y carteles que normalmente la gente prefiere no ver ya que de esta manera, parece que lo que no vemos no existe y es el infierno de millones de animales. 3.000 muriendo cada segundo para consumo humano después de una vida miserable y en ello no entran los marinos por ser incontable.



El otro día me preguntaban si estoy arrepentido de ser vegano y le respondí que sí, pero por no haberlo sido antes.

Los vídeos que las personas activistas mostraban a la ciudadanía eran demoledores y otras personas explicaban desde fuera lo innecesario que es utilizar a los animales para alimentación, entretenimiento, vestimenta y experimentos anacrónicos.

El impacto que generan todos estos vídeos en la gente demuestran muy claramente todo el vacío narrativo que existe detrás de cualquier producto que provenga de los animales y es que siempre digo que de ellos solamente necesitamos su perdón.

Cada vez más personas activistas se apuntan a estos actos ya sea para sujetar una pantalla, cartel o las personas con más experiencia, explicarlo.

Lourdes Ribera acudió al acto desde Benicasim tras casi 5 años como vegana: "Conocí a València Animal Save el día de los derechos de los animales y en mi caso, empecé siendo vegetariana, pero una vez me informe bien, me di cuenta de lo que conllevan los derivados de animales o vestimenta haciéndome vegana", explica.

Su conciencia fue principalmente en redes sociales y el cambio rápido. Respecto a los niñ@s señala que no saben lo que se están comiendo y de dónde proviene. Tal y como explica, debería haber mucha más información a la infancia que afirma, debe conocer la verdad empatizando con otras especies de animales.

"Adoctrinar no es contarles la verdad sino ponerles un vaso de leche y las vacas felices sin decirles todo lo que conlleva", explica.

Durante el acto tuvo una conversación con unas chicas estando una de ellas bastante emocionada y con los ojos llorosos tras saber toda la verdad que el sistema nos oculta por lo que seguramente, estudiarán la información del folleto y verán los documentales que aparecen en él.

NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA USAR A LOS ANIMALES EN NI UN SOLO FIN





En el entretenimiento te puedes ir al cine, al teatro, a actividades infantiles con tus hijos y un largo etcétera en lugar de ir a ver como revientan a un animal en una plaza, los caballos explotados por pueblos, las palomas utilizadas para el tiro al pichón como si fueran un plato o los que salen al monte a pegar tiros a todo lo que se mueva. Lo mismo con los acuarios y zoos en los que solamente hay miseria, cautiverio y un cruel negocio de codicia personal.

En las pieles tienes la opción de no financiarlas o en su caso, buscar la opción sintética para que no despellejen a los animales vivos o toda la miseria de las granjas de visones o todo lo que se esconde detrás de esta industria que cada vez tiene más rechazo al igual que los sádicos experimentos que nos vende la ciencia como avances cuando ya se ha demostrado de sobra que se puede hacer sin animales.

¿Y LA ALIMENTACIÓN?

"Te vas a morir por falta de proteínas", "un buen hombre come carne", "las plantas también sienten", "no podemos alimentarnos de pasto", "los veganos que adoctrinan a los niños tenéis que estar en la cárcel" son algunas de las idioteces que leemos a menudo por personas que ni siquiera dedican unos minutos a buscar información veraz y con fuentes expertas ya que les mueve más el odio y las ganas de hacer daño sin saber tan siquiera ni por qué o qué es lo que tienen en contra de una filosofía ética de vida que precisamente quiere acabar con una injusticia como es el abuso animal y beneficiando subsidiariamente al medio ambiente, salud y evitando el hambre en el mundo.

Respecto a la absurdez de las plantas, no tienen sistema nervioso ni cerebro y en todo caso, no comprendo como hay tantísima gente que lo compara con un animal cuya completa vida es de miseria puesto que aunque de verdad en su cabeza tuvieran que las pobres sienten durante un momento, tampoco tiene ninguna coherencia compararlo.

En todo caso, la mayoría de plantas y de soja se utiliza para alimentar a los animales explotados por lo que los veganos consumimos menos plantas o de soja.

Cuando ya les pones los datos sobre la mesa huyen de la conversación porque resulta que ya no le importan tanto las plantas de las que decían preocuparse.

Documentales como Dominion, Containers o Cowspiracy han puesto de manifiesto desde hace años la parte más cruel y oscura de la utilización de los animales para el consumo de los humanos por lo que mírate alguno.

Siempre digo que la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría, son algunas de las voces expertas que junto a un montón de nutricionistas, dicen que es viable en cualquier etapa de la vida añadiendo las múltiples enfermedades que previene.

He visto analíticas de niños veganos y son las mejores que he visto en 31 años al contrario que la gente que le da a sus hijos productos antinaturales y en muchos casos cancerígenos.

¿Y LOS NIÑOS QUE PASAN HAMBRE EN EL ÁFRICA NO OS PREOCUPAN?

Me parece triste e indignante utilizar las desgracias ajenas para intentar hacer daño a los demás, pero primero que es completamente compatible ser animalista de verdad con defender a la infancia que pasa hambre e incluso muere por desgracia sufriendo malnutrición.

Todo esto lo utilizan personas a su antojo sin hacer nada por esos niños que dicen preocuparles mientras financian a la industria animal que cría a millones de animales más que humanos alimentándoles con recursos vegetales que se podrían destinar directamente a los productos veganos y habría comida para todo el mundo sin criar a esos animales mediante inseminaciones constantes por la fuerza y toda la vida angustiosa que pasan reconociéndolo incluso la ONU indicando que una alimentación vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre y la escasez de combustible.

SE QUEJAN DEL CALOR Y FINANCIAN LA GANADERÍA

Raro es no encontrar estos días a alguien en cualquier sitio que vayas quejándose de las altas temperaturas y sin ir más lejos, el otro día lo escuchaba pasando por la terraza de un McDonald's. La crisis climática que estamos atravesando viene principalmente de que las personas no están dispuestas a asumir su responsabilidad medioambiental no financiando la ganadería o la pesca. En los lácteos además de que los animales acaban en el mismo matadero, al igual que la industria cárnica gastan cantidades indecentes de agua mientras la gente se queja de la sequía y ambas son industrias de las más contaminantes del mundo.

Respecto a la pesca, animales asfixiados lentamente con una angustia inimaginable cuya contaminación viene principalmente de que casi la mitad del plástico que encontramos en el mar viene de las redes que usan los pescadores por lo que el medio ambiente no tiene futuro mientras se financie a este tipo de industrias.

VEGANISMO ES JUSTICIA POR TODOS LOS ANIMALES Y DE REBOTE POR TODAS LAS PERSONAS



Mucha gente cambia sus hábitos gracias a actividades como estas que dan información veraz a la sociedad y es que ninguna excusa se sostiene puesto que está clarísimo que los animales viven un calvario desde su primer aliento hasta el último cuando no necesitamos alimentarnos de ellos ni tampoco usarlos en abrigos, lana, cuero, diversión sádica o los infernales laboratorios.

Yo no me privo de absolutamente nada ya que cualquier receta o cualquier sabor lo puedo disfrutar en su versión vegetal siendo unas cosas más baratas y los caprichos pues más caros equiparándose finalmente una por otra, pero lo más importante es que la vida de un animal no tiene precio y evitar todo lo que conlleva tampoco.

Disfruto de todos los sabores porque únicamente estoy a en contra de que para satisfacer ese capricho tengan que sufrir seres vivos y tenga que destrozar el mundo de manera egoísta.

Otras de las actividades a las que he acudido con el colectivo son vigilias a las puertas del matadero recibiendo los animales unos minutos (únicos en su vida) de trato humanitario aunque poco después sean descuartizados en aquel sangriento y escalofriante lugar apartado en un polígono industrial en el que evidentemente nadie puede oír los gritos de pánico, ver como llegan los animales y su última mirada de súplica antes de entrar.

Simplemente el veganismo busca hacer el bien por lo que entiendo que si te ha interesado leer mi artículo, ahora empezarás a cambiar tus hábitos para evitar criar masivamente animales que vienen al mundo a conocer lo peorcito de los humanos, a dejar que la infancia y jóvenes tengamos un futuro en el que vivir, hacer que nadie tenga que morir por falta de recursos y mejorando nuestra propia salud sin privarnos de nada. Alternativas prácticamente ya tenemos por todos los sitios.

Digo yo que poca gente puede estar en contra de esto y como digo muchas veces, la industria láctea y del huevo son de las más crueles de todas y por supuesto que también matan al principio a pollitos machos y terneros y al final a gallinas y vacas.

Sigue en redes sociales la página "València Animal Save" cuyo colectivo ya ha confirmado asistencia a la protesta antitaurina frente al Ayuntamiento de Alfafar el 19 de agosto a las 18:30 pudiendo estar en el grupo interno escribiendo a defensaanimal2023@gmail.com.

Espero que cada vez que pises un restaurante, una tienda de ropa, un supermercado, una tienda de cosmética o cualquier lugar, pienses en lo que leístes en este artículo y si es justo hacer daño pudiendo no hacerlo.