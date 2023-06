Las empresas deben redefinir la experiencia de los empleados para mejorar su satisfacción y fidelizar el talento humano

Muchos factores pueden influir en el éxito de una empresa, pero uno de los principales y más importantes de todos es la capacidad de fidelizar el talento humano de la compañía. En un contexto donde el mercado laboral es cada vez más competitivo, se hace sumamente importante para una organización el poder desarrollar estrategias para encontrar, motivar y fidelizar (o retener) a sus profesionales. Para ello, es imperativo poder garantizar su bienestar laboral, ya que de esta manera no solo se asegura el crecimiento profesional del talento, sino también un mayor compromiso con la empresa, lo que se traduce en mayor rentabilidad. La compañía BQ Research Consulting, especialista en Human Talent Analytics, explica a continuación la importancia que tiene el bienestar laboral.

La necesidad de las empresas de redefinir sus estrategias para la fidelización del talento La firma WTW realizó un análisis a más de 30 compañías españolas, por medio de la encuesta Reimagining Work and Rewards. Gracias a esta se pudo determinar una serie de factores importantes que ahora mismo están afectando a las organizaciones, principalmente en lo que respecta a la retención del talento. De hecho, la encuesta puso de manifiesto que uno de los mayores desafíos que las empresas tienen actualmente es poder captar y retener el talento profesional. Tanto es así, que en este estudio realizado en 2022, el 74% de los encuestados en España esperaba tener problemas ese año para atraer talento, y 54% en la retención del mismo. Todo esto apunta a que hoy más que nunca es necesario que las empresas redefinan sus estrategias para retener al talento, principalmente en la creación de modelos que se enfoquen fundamentalmente en las necesidades del empleado.

El bienestar laboral y su impacto en la retención del talento En efecto, una de las medidas con mayor potencial para garantizar la retención del talento consiste precisamente en mejorar la satisfacción de los empleados. Para ello, es necesario diseñar estrategias que redefinan su experiencia dentro de la empresa, enfocado hacia su bienestar laboral. Los estudios demuestran que un empleado que se siente bien y satisfecho en su lugar de trabajo tiene un mejor rendimiento, se siente más motivado, está menos propenso a buscar oportunidades laborales en otros lugares, se siente más comprometido con su empresa, entre otros beneficios. Todo esto se puede lograr poniendo el énfasis en garantizar su bienestar dentro de la organización. La reducción de la rotación de empleados es muy beneficiosa para una compañía, que sumado a lo anterior, traerá mejores resultados para la empresa, lo que a su vez, beneficiará también a sus trabajadores.

Por último, disponer de una plantilla estable también será de gran ayuda para las empresas a la hora de desarrollar proyectos a largo plazo, aumentando las garantías de éxito.

En definitiva, la redefinición de las estrategias de fidelización o retención del talento para garantizar el bienestar y la satisfacción de los empleados no es solo una acción importante y necesaria en una empresa, sino una prioridad estratégica.