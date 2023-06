Trescon organizó en Dubái la World AI Show & Awards

La empresa global Trescon organizó en Dubái la 41ª edición de la World AI Show & Awards los pasados 7 y 8 de junio de 2023 en la Jumeirah Emirates Tower de Dubai, cuya clausura contó con los premios más destacados a las innovaciones en IA.

Patrocinada por la Oficina Privada del Jeque Saeed Bin Ahmed Al Maktoum, reunió a los principales innovadores para potenciar su valor empresarial y contó con destacadas figuras como el Dr. Fethi Felaliy como las soluciones de IA fueron esenciales en el mundial de Qatar 2022 y sobre cómo las soluciones de IA locales desempeñaron un papel transformador durante el Mundial de Qatar 2022.

Otros destacados ponentes como Paul Dawalibi, Consejero Delegado de Holodeck Ventures hablo de las excelencias de la IA para acelerar la nueva economía.

Un evento que reunió a los diferentes representantes de las empresas punteras del sector de la IA como pueden ser Panthera Capital Investment, Global Millennial Capital, Global Venture, Modus Capital o True Global Ventures.

Cabe destacar el papel destacado de la mujer, especialmente involucrada en este nuevo sector y algunas de países árabes como Sonali Goila de Dubái y Emiratos Árabes o Valerie Hawley, Directora del Centro de Inteligencia Artificial de la Sorbona (SCAI), en Abu Dabi, una entidad que tiene como objetivo mejorar las capacidades de la IA en Oriente Medio. SCAI y que se centra en la atención sanitaria, los servicios financieros y el cambio climático.

Hago esta clara referencia para mostrar la apertura del mundo árabe a los nuevos tiempos y de lo que apenas se habla.

Fue el Dr. Salim Al Shuaili, Director del Programa de Inteligencia Artificial y Desarrollador de Tecnologías Avanzadas del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Tecnologías de la Información el que remarcó el inmenso potencial de la IA para transformar los principales sectores como el sanitario, el financiero y la lucha contra el cambio climático y dar la oportunidad de crear nuevas oportunidades en el nuevo tiempo que se aproxima.

Según sus propias palabras y agradeciendo esta iniciativa y la entrega de estos Premios, afirmó: “Los Premios Mundiales de IA reconocen las soluciones e implementaciones de IA más innovadoras e impactantes en diversos sectores, destacando el potencial transformador de estas herramientas para las empresas y la sociedad.”

Destacar el reconocimiento con un premio especial al “líder del año” y que no fue otro que a Amith Ranjan, Vicepresidente Ejecutivo, Jefe de Ventas Digitales, Datos y Análisis Avanzados, Tecnología Financiera, Mashreq Bank. En la gran ceremonia también se concedió el premio “Women in AI”. Este premio es una muestra del impacto que están teniendo las mujeres en la IA y en el espacio tecnológico relacionado para que haya igualdad de condiciones. Las galardonadas fueron:

Fatmah Alabdouli, Ministerio de Energía e Infraestructuras, EAU

Linoy Kidd, HSBC

Fatmah Baothman, AI Society

Christine Gulbranson, U+ Nova

Adhari Alzaab, Universidad Sultán Qaboos

Debbie Botha, Mujeres en la IA

Ing. Suaad Alshamsi, Etihad Airways

Estos premios buscan reconocer la contribución de los nuevos visionarios que trabajan dentro de la IA y sus esfuerzos para transformar y mejorar el mundo.

Diferentes entidades de distintos sectores que van desde la sanidad, la educación, la energía, banca, servicios financieros, industria, hostelería, comercio y ocio tanto del mundo privado como público han sido premiados como el Centro GIS del Ayuntamiento de Dubái, la Universidad Rey Abdulaziz, GEMS Education, Grupo Jumeriah o First Abu Dhabi Bank.

Trescon es el motor en el sector mundial de eventos y servicios empresariales que no sólo promueven la adopción de tecnologías innovadoras, sino que trabaja por la sostenibilidad y apuesta por un nuevo liderazgo integrador.

Trescon es una fuerza pionera en el sector mundial de los eventos y servicios empresariales, que impulsa la adopción de tecnologías emergentes al tiempo que promueve la sostenibilidad y el liderazgo integrador y que podremos seguir en: World AI Show en Singapur y el Reino de Arabia Saudí

WorldBlockchain Summit en Singapur y Dubai