​El 40% de los mayores de 65 años ya utiliza TikTok en España

Con motivo del Día Internacional de las redes sociales, que se celebra el 30 de junio, GfK DAM, medidor oficial del consumo digital en España, ha presentado los resultados del análisis que ha llevado a cabo sobre el uso de las redes sociales en España. Este ha sido elaborado en el mes de mayo a partir de un análisis del consumo digital de estas plataformas en internautas a partir de 4 años.



Entre las principales conclusiones, encontramos que más de 28 millones de personas acceden cada día a las redes sociales en España. De media, les dedicamos 42 minutos diarios, pero… ¿cómo es el consumo en función de la edad? El dato más llamativo revela que 4 de cada 10 usuarios senior, es decir, mayores de 65 años, utilizan TikTok mensualmente. Observando el comportamiento de los jóvenes entre 16 y 24 años, este porcentaje aumenta hasta el 70%. Entre las preferencias de estos usuarios, se encuentran también las redes de contenido efímero, como BeReal y Snapchat.

LinkedIn es la más utilizada por el 38% de los que están entre 25 y los 34 años, mientras que Instagram es la red con el consumo digital más democratizado, puesto que todos los segmentos de edad tienen un comportamiento similar, con un consumo que se ubica entre el 70% y el 80%. No se detectan grandes diferencias en función del día de la semana, aunque el jueves es el día con mayor uso, mientras que los sábados nos tomamos cierto descanso de la vida digital y la media de usuarios medios se reduce en un millón.

Facebook e Instagram mantienen su hegemonía

Las dos plataformas de Meta lideran el ranking de redes sociales con más usuarios únicos diarios en España. A Facebook acceden 19,5 millones de personas, mientras que a Instagram lo hacen algo más de 18 millones.

Siguiendo con el ranking, Twitter ocupa el tercer puesto en cuanto a audiencia media diaria, aunque sigue de lejos a las dos primeras, puesto que se queda en los 8 millones de usuarios diarios. Detrás, muy cerca, encontramos a TikTok, con 7,8 millones. El top 5 lo completa LinkedIn, con poco más de 2 millones.

Las posiciones cambian si hablamos del tiempo de consumo mensual, e Instagram pasa al primer puesto, con casi 9 horas de uso al mes. Facebook ocupa el segundo lugar, con poco más de 8 horas. El tiempo que los usuarios dedican en ambas redes mensualmente ha aumentado un 4% y un 3%, respectivamente desde 2022.

Les sigue TikTok, donde invierten casi 6 horas y cuarto al mes. El quinto puesto es para Tinder, con más de dos horas y media mensuales, un 13% más que en mayo de 2022, si bien la audiencia media diaria desciende un 11% comparada con la del año pasado.

Este descenso de audiencia media diaria afecta también a Twitter y Snapchat, que caen un 5% y un 9% respectivamente con respecto al año pasado. Aunque si bien en la primera se mantiene el tiempo de navegación, la segunda registra una reducción del 16%.

Por su parte, BeReal se cuela en el Top 10, con casi 600.000 usuarios y un tiempo de uso medio de algo más de una hora, ocupando la octava posición, por encima de Snapchat y Reddit.

¿Varía el consumo en función del género?

La respuesta corta a esta cuestión es negativa. Las mujeres utilizan redes sociales un poco más que los hombres, aunque el porcentaje es similar, por lo que estamos ante un consumo muy paritario. En el día a día, ellas prefieren Facebook, Instagram y TikTok, mientras que ellos se decantan por Facebook, Instagram y Twitter, y acceden más a LinkedIn (1.172.075 frente a 935.744).

Sí se observa una gran diferencia si nos fijamos en Pinterest, donde ellos no llegan a los 500.000 usuarios únicos diarios mientras que ellas superan el millón. Algo similar, aunque con una diferencia menos marcada, ocurre en BeReal, donde acceden a diario 332.587 mujeres frente a 246.093 hombres.

En palabras de David Sánchez, Director del área de Soluciones Digitales en GfK: “Las redes sociales han cambiado la forma en la que interactuamos con el mundo y están muy presentes en el día a día de la sociedad en España. Pero no todo es un camino fácil para ellas, deben asumir tendencias e innovaciones tecnológicas con mucha rapidez y eso ha hecho que, analizando datos GfK DAM, unas hayan crecido de forma explosiva en el último año y otras decrezcan o incluso estén al borde de la desaparición”.