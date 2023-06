¿Cómo cuidar de un piercing?, por los profesionales de La Piratería Tattoo Valencia

El verano puede ser una buena época para aprovechar los días libres para hacerse un piercing o un tattoo. En el estudio de tatuajes La Piratería Tattoo, ubicado el céntrico barrio de Benimaclet, en Valencia, no solo se pueden encontrar profesionales especializados en cualquier estilo de tatuaje, sino también un servicio de piercings profesional, con múltiples opciones de joyería de calidad y un excelente servicio de atención al cliente.

¿Cómo se cura un piercing? Es importante tener en cuenta algunos consejos y precauciones adicionales al hacerse un piercing, sobre todo en verano. A continuación, se presentan algunas recomendaciones basadas en la experiencia profesional de La Piratería Tattoo para cuidar de un nuevo piercing.

Puede que la recomendación más importante sea la de mantener una rutina de limpieza y cuidado diario. Se recomienda lavar el piercing un par de veces al día con agua y jabón neutro. Una vez limpio, es recomendable aplicar suero fisiológico, pero nunca alcohol o agua oxigenada porque pueden dañar e irritar el tejido, retrasando la cicatrización. Evitar también el uso de productos irritantes, como lociones, cremas o aceites en el área del piercing también es importante, ya que pueden obstruir el tejido. También es recomendable evitar el uso de maquillaje o perfumes cerca del piercing.

En verano las personas suelen hacer más planes al aire libre, por lo que una de las principales recomendaciones es proteger el piercing del sol. No se recomienda ir a tomar el sol, ni cabinas de bronceado, al menos durante las dos primeras semanas después de haber hecho la perforación. La radiación solar excesiva puede retrasar la cicatrización y causar irritación en la piel alrededor del piercing. Buenas opciones son el uso de gorros o ropa holgada que impida la exposición directa al sol.

También es muy recomendable evitar bañarse en piscinas, playas o jacuzzis. Además de que el agua puede contener bacterias que aumenten el riesgo de infección, sobre todo el agua de mar puede irritar la zona. Según la localización y el proceso de curación determinado para un piercing, en el estudio asesorarán a los usuarios sobre cuándo puedes empezar a retomar estas actividades de forma segura.

Utilizar piezas adecuadas es esencial para evitar alergias y rechazos durante el proceso de cicatrización del piercing. La joyería de baja calidad y que no tenga la forma adecuada para la perforación en específico, puede causar reacciones alérgicas o complicaciones en la cicatrización. Es importante trabajar con materiales de calidad, como el titanio grado implante que es el que se recomienda para piezas de primera puesta.

¿Recomendaciones para hacerse un piercing en verano? En definitiva, si una persona está pensando en hacerse un piercing o un tatuaje, es importante valorar tanto la profesionalidad del establecimiento como los materiales y protocolos con los que se trabaja, ya que determinarán en gran medida el éxito de la cicatrización de la perforación. Proceso en el que también es necesario ser constante con los cuidados y recomendaciones que te señalamos.

Después de realizarse la perforación, proporcionarán instrucciones detalladas sobre cómo cuidar adecuadamente el piercing, qué productos utilizar y cómo mantener una buena higiene durante la cicatrización. Además, estarán disponibles para responder todas las preguntas y brindar cualquier otra información que se necesite.