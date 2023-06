Concentración por una vivienda digna

Ayer acudí a la concentración que la plataforma PAH convocó a las puertas del Ayuntamiento de Valencia contra los desahucios y los suicidios derivados de la angustiosa situación que suponen. Varios colectivos estuvieron allí dando apoyo a la plataforma.

En este artículo de opinión participan diferentes colectivos con los que hablé para que sus voces no sean silenciadas.

Al acabar la protesta, la plataforma me hizo entrega de un folio que explica con todo lujo de detalles y precisión las reivindicaciones concluyendo el documento reivindicando lo siguiente: Que se prorrogue el "escudo social" y la moratoria para hipotecas hasta que haya alternativa habitacional, tal y como hemos pedido ya al presidente del Gobierno.

Que se pongan en marcha el procedimiento de intermediación o conciliación obligatoria para los grandes tenedores por parte de las CCAA, según la Ley de vivienda, que se deberá modificar para garantizar realmente el derecho a la vivienda de todas las personas, siguiendo las propuestas de la PAH, iniciativa y relatores de Naciones Unidas.

ANTE LAS SITUACIONES MÁS VULNERABLES Y ANGUSTIOSAS, NO QUIEREN OFRECER ALQUILER SOCIAL

Cristina Bustamante es una vecina del barrio de La Fuensanta que realiza activismo en la plataforma estando pendiente de desahucio cuya situación me explicó durante la concentración: "Todo viene por los fondos buitres ya que tan siquiera son capaces de considerar nuestra situación con un alquiler social más barato puesto que jamás nos hemos negado a pagar. Les da igual que haya menores, mayores o personas con discapacidad", explica dando detalles durante la conversación de la situación del barrio puesto que indica que hay más de 50 desahucios en el juzgado pendientes de ejecutar sin solución alguna.

En el caso suyo, 2 niñas de 7 y 14 años más un familiar con 67% de discapacidad añadido a su complicada situación personal que me relata durante la conversación. "Somos personas, pero nos tratan como números", zanja.

Basta buscar brevemente en Google desahucios en La Fuensanta para encontrarnos todo tipo de titulares sobre los fondos buitres que son aquí el verdadero problema como bien señala la entrevistada.

Chelo Poveda, coordinadora de Podemos en Valencia hacía declaraciones al principio de la concentración: "Para nuestro grupo político la vivienda es prioritaria y a nivel estatal hemos sacado la Ley de vivienda. Reivindicamos el acceso a la misma y unos alquileres más bajos. Otro problema deriva en que muchos pisos se alquilan para turismo y no para familias", explica.

DAÑOS PSICOLÓGICOS QUE LLEGAN A DERIVAR INCLUSO EN SUICIDIOS

Tras participar psicólogos sin fronteras en esta concentración, era importante que para el artículo pudiéramos contar con su punto de vista profesional respecto a los daños emocionales y psicológicos que provocan los desahucios.

En representación, Inés explica que todo esto provoca aumento de estrés, ansiedad, desesperanza, miedo, que la gente no se sienta útil, sienta culpabilidad o vergüenza. "Todo esto normalmente ocurre en personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y soledad teniendo difícil el acceso al apoyo social. Nuestra labor es acompañar y ofrecer atención psicológica y grupos de ayudas con personas que sufren el mismo problema de los desahucios", explica la psicóloga.

Por supuesto, no podía dejar pasar el tema de la infancia como víctimas directas de toda esta situación angustiosa en una edad también especialmente vulnerable y complicada. Por ello, pregunto para que nos dé su punto de vista respecto a los daños que provoca todo esto en las niñas y niños: "Evidentemente la infancia también es víctima de todo este proceso ya que muchas familias tienen menores a cargo y lo que más sufren es por no entender lo que está pasando y sentir que no saben que pueden hacer para poder ayudar a sus padres a los que ven sufrir. Ofrecemos también asistencia a los niños e intentamos apartarles de toda esta situación", señala la portavoz de psicólogos sin fronteras.

EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

Otro colectivo que lleva años en la lucha son Iaioflautes Valencia: "Apoyamos a PAH como no podría ser de otra manera y siempre reivindicamos el derecho a una vivienda digna, la sanidad pública al igual que la enseñanza o las pensiones. Los precios de la vivienda son desorbitados a lo que se añade los constantes bulos sobre la ocupación que precisamente perjudican a las personas más vulnerables.



Queremos una vivienda digna para todo el mundo sea cual sea su origen o situación", declaran. A principios de mes, saldría una noticia en prensa de que 9 menores se quedaban en la calle entre Albal y Torrent al no ofrecerse tan siquiera alternativa para ellos.

Plataforma per Russafa también realizó declaraciones para este artículo tras participar en la concentración reivindicativa en contra de los desahucios: "Ruzafa quiere volver a ser un barrio reconectando con los vecinos que han sobrevivido a los diversos cambios urbanísticos, turísticos, mercantiles y volver a ser comunidad. Uno de los logros de esta plataforma ha sido conseguir que el muelle 4, una nave de carga y descarga ferroviaria se haya convertido en espacio público para temas sociales y vecinales", explica.

Al acto también acudió Amnistía Internacional con el que quedé en hablar más tarde, pero al final se fueron al acabar la concentración y no pude hablar con el colectivo al estar hablando mientras tanto con otro, pero las declaraciones hubieran sido las mismas que tienen en su web que puedes leer apareciendo todo lujo de detalles: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/espana/derecho-vivienda/.

CONCLUSIONES: LA SOLUCIÓN NO PUEDE SER MÁS FÁCIL

Total, unos tanto y otros tampoco ya que mientras unas personas sufren lo inimaginable, otras se están llenando los bolsillos y en muchos casos vemos que tampoco se protege tan siquiera a la infancia.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, recoge en su preámbulo que la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.

Las personas vulnerables no son aquí el problema, el problema es de los poderosos que se enriquecen pase lo que pase y sufra quien sufra. Otro tema sería todas las viviendas que existen vacías criminalizando después a quien las ocupa por la necesidad de tener un techo en el que vivir. La ultraderecha tampoco tiene problema en criminalizar con bulos la ocupación y como no, aprovechando para atentar contra los inmigrantes.

En mi caso, meses buscando tanto empleo como una habitación lo más barata posible al cobrar poco más de 400€ de RAI por ser víctima de malos tratos en el ámbito familiar. Con esos ingresos era imposible acceder a una simple habitación y poder comer hasta que finalmente vi al cabo de los meses uno por casi 200€ en Albal cogiéndolo y aceptando las condiciones derivadas de ello ya que te tienes que conformar esté como esté todo si quieres tener un techo por ese precio.



Parece ser que en este mundo tienes derecho a vivir dignamente según a la clase social a la que pertenezcas, lo que es indigno en el siglo en el que estamos.

Para concluir espero que esta situación se solucione ya que basta tener una mínima voluntad de gestionar las cosas bien para que nadie se tenga que suicidar o pasar un calvario simplemente por tener menos suerte en la vida siendo una persona o colectivo vulnerable.