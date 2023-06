​Sólo el PP, el PSOE y Recortes Cero se presentan en toda España, tanto por el Congreso como por el Senado

Practicar es un verbo que cambia la vida para bien. Practicar es ejercitar algo no suficientemente consolidado, es ensayar aquello que ha sido imposible ensayar anteriormente. Un verbo amigo de “practicar”, o sinónimo, sería entrenar o adiestrarse en algo. Salvo que se diga lo contrario, practicar lo que sea es acostumbrarse a hacer algo que, o bien no lo hemos hecho nunca, o no lo suficiente.