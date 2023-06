Guía de viaje: los sitios más interesantes que visitar en Egipto

Llena de historia y lugares por visitar, la tierra de los faraones tiene mucho para ofrecer tanto a turistas, como a amantes de esta cultura, de los viajes y demás. Sin embargo, es una nación con tanto para ver y conocer, que puedes estarte preguntando ¿cuáles son los sitios más interesantes que visitar en Egipto? Pues hoy te contamos sobre ellos y cómo visitarlos en tu Tour a Egipto. ¡Vamos a ello!



Tour a Egipto, ¿vale la pena?

Para conocer los sitios más interesantes que visitar en Egipto tienes dos opciones: ir por tu cuenta o recurrir a una agencia especializada con Tours disponibles. Esta última ofrece muchas más ventajas para los turistas, algunas de ellas son: Dependiendo del Tour a Egipto contratado puedes gozar de hospedaje, comidas y movilización incluida.

incluida. No debes preocuparte por planificaciones, ya que el itinerario tiene todo contemplado.

Guías de habla hispana y que conocen lo mejor de cada locación.

Paquetes personalizables y adaptables a los usuarios .

. Selección de los lugares de mayor interés histórico, cultural y turístico.

5 sitios que visitar en un Tour a Egipto

En cuanto a los sitios más interesantes que visitar y que suelen incluirse en el Tour a Egipto de 10 días, son los que conocerás a continuación.

El Cairo: Pirámides, Museo y Bazar

Ya que la llegada en avión es al aeropuerto de El Cairo, es en esta ciudad donde comenzarás, conociendo las majestuosas Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y Micerino. Además, es aquí donde encontrarás a la popular Esfinge y aprovechar de tomarte una foto.



En El Cairo, asimismo, está el Museo Egipcio, con piezas históricas que querrás conocer, al igual que el Bazar de Jan el Jalili. Este último te da una visión de la cultura actual y una oportunidad para los suvenires.

Asuán: El Templo del Sol de Ramsés II y Nefertari Dejando atrás El Cairo, un buen Tour a Egipto te llevará a Asuán o Aswan, donde podrás subir a un crucero para la siguiente parte de tu aventura. Más allá de gozar con este medio de transporte y sus vistas, llegarás al Templo de Abu Simbel o Templo del Sol de Ramsés II. Un lugar enigmático y cargado de historia, toda una obra maestra faraónica.

Esta ciudad también tiene otras maravillas, como lo es el propio Nilo. Navegar por sus magníficas aguas no tiene comparación, y a través de ellas podrás ver la Alta Presa de Aswan con su estructura maravillosa y el Obelisco Inacabado, cuya fascinante historia podrás conocer.

Edfu y KomOmbo: Templos para visitar El paseo por el Nilo te llevará a KomOmbo, un Templo doble bastante inusual que está compuesto por el Templo de Sobek (dios cocodrilo) y el Templo de Haroeris (dios halcón). De hecho, estos son dos de los dioses más importantes y conocidos del antiguo Egipto.

En cuanto a Edfu, es uno de los Templos mejor conservados y tiene gran importancia, por ello se debe visitar si estás en el país.

Luxor: El Valle de los Reyes, Templo Hatshepsut, Los colosos de Memnom Otra ciudad que no debe dejarse por fuera es Luxor, y ciertas locaciones que encontrarás en el camino. Uno de los sitios más interesantes es El Valle de los Reyes, El Cementerio Real de un total de 62 faraones. Es Patrimonio de la Humanidad y un paraje que no querrás perderte. Luego, anímate a conocer el Templo de Hatshepsut, este santuario mortuorio está dedicada a la primera mujer en gobernar como un faraón y la edificación es considerada una obra maestra de arquitectura.



Después están el Templo de Luxor y el Templo de Karnak, llenos de historia, datos por conocer y estructuras que admirar.

Hurgada: Una vista Mar Rojo El viaje no estaría completo sin Hurgada, uno de los sitios más interesantes que visitar en Egipto, principalmente, por el Mar Rojo. Por lo general, un Tour a Egipto te permitirá conocer las playas y la ciudad de Hurgada, como un momento de exploración y relajación.

Otros sitios que puedes conocer en un Tour a Egipto

Como mencionamos al inicio de esta nota, Egipto es una tierra rica en historia, cultura y lugares de interés. Por ello, aunque los 5 puntos antes mencionados, y las diferentes locaciones que estos incluyen, existen más sitios que vale la pena conocer:

Alejandría Ubicada al norte, Alejandría es una ciudad histórica a orillas del Mediterráneo. Fue una capital comercial de gran importancia en la antigüedad, cuna del famoso e imponente Faro de Alejandría. Allí también se encuentra el Museo Nacional de Alejandría, la Fortaleza de Quaitbay y el yacimiento Kom el Dekka.

Templo de Seti I Conocido como el Gran Templo de Abidos, es una obra que comenzó a forjar Seti I, pero que fue culminada por su hijo, Ramsés II. Es una construcción que se aparta un poco de la tradición egipcia, y destaca por sus relieves.

Templo de Filae (Philae) Cerca del Obelisco Inacabado, en un islote, se encuentra el Templo de Filae, dedicado a la diosa del Amor. Es uno de los Templos mejor conservados y de gran belleza, al que se debe acceder en barco.



Lago Nasser Aunque es un lago artificial, el Nasser es una parada que vale la pena realizar. Este fue construido a mediados del siglo XX, siendo ideal para observar el atardecer y aprovechar de visitar Templos como el de Dakka, Derr, Kertassi y Kalabsha.

Desierto Blanco El Desierto Blanco es un destino poco habitual en un Tour a Egipto, pero es una opción a considerar. Está a 45 kilómetros de Farafra y a 400 kilómetros (al suroeste) de El Cairo. Dicho desierto posee particulares e imponentes montañas blancas, así como dunas enormes de arena dorada y formaciones de tiza y caliza curiosas.

Suelen encontrarse excursiones que también permiten conocer otras maravillas, además de las formaciones del Desierto Blanco. Entre estas están el Desierto Negro, la Montaña de Cristal, el Oasis Bahariya y el Valle de Agabat.

Templo de Ramsés III Edificado en la ciudad de MedinetHabu, el templo funerario de Ramsés III pertenece a las estructuras del Reino Nuevo. Entre lo que se puede ver en él, destacan los relieves que muestran la victoria del faraón sobre los Pueblos del Mar.

Gran Museo Egipcio No debe confundirse con el Museo Egipcio o de El Cairo, el Gran Museo Egipcio o Museo de Giza, es considerado como el museo arqueológico de mayor tamaño y que ha sido dedicado a una sola civilización: la egipcia. Si planificas tu viaje luego de su inauguración total, entonces debes incluirlo en tu itinerario.

¡Conoce lo mejor de la tierra de los faraones con un Tour a Egipto!

¿Qué esperas para partir en un Tour a Egipto? Conoce los sitios más interesantes que visitar de Egipto, con un viaje inolvidable y a tu alcance. Recuerda que las agencias especializadas no solo te brindan atención y guías en tu idioma, sino que su misión es la de permitir que visites y disfrutes los lugares más emblemáticos del país, sin preocupaciones.

Lo mejor es que puedes hallar paquetes adaptados a ti, tu presupuesto y gustos, sin dejar de lado la calidad del servicio y las locaciones que podrás ver.