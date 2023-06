Una lectura imprescindible para los creyentes en la paz mundial, Donde nacen las olas

Editorial Caligrama coloca en el mercado una luminosa novela que demuestra que la actitud individual puede marcar la diferencia. No resulta del todo fácil identificar cuál es el género literario al que pertenece la nueva propuesta narrativa de la Editorial Caligrama, lo cual, en realidad, es una excelente noticia. En los tiempos actuales creativos, plagados de refritos carentes de originalidad, cuando no sustentados por la injerencia del oxímoron llamado Inteligencia Artificial, es muy bienvenida la aparición de esta obra, todo un festín literario, que llega de la mano de la siempre atenta Editorial Caligrama, posiblemente el perfecto megáfono para las nuevas voces que irrumpen en el mercado editorial.

Donde nacen las olas sitúa una trama que funciona como un tablero de un juego de mesa. Pablo, un personaje con las hechuras necesarias para convertirse en icónico e imperecedero, se desempeña en la vida como montador de vídeos. El primer giro narrativo surgirá con la aparición de una intrigante clienta, llamada Laura, que le hará una sorprendente propuesta que pondrá su rutinaria vida boca abajo. De forma paralela, en el otro lado del planeta, en concreto en la exótica isla de Koh Lanta (Tailandia), Leonor y Nong —dos personas apodadas como «las fantasmas» por residir en un hotel abandonado— se afanan en cuidar de Khalan, un adolescente que huye de la Policía tras la muerte de su familia en un incendio.

La idea de que la paz mundial se puede detonar dentro de uno mismo, si es que se sabe identificar y activar su auténtico poder interior, sobrevuela una narración francamente muy inspiradora, sin necesidad echar mano de falsos edulcorantes. Con un carácter internacional, globalista en el buen sentido del manoseado término, Jose Redondo se consagra como un alquimista del relato al armar una narración que funciona como todo un tobogán emocional y una galería de espejos en los que el lector se verá irremediablemente reflejado y se hará las preguntas relevantes. Por muchas cuestiones, la historia está elaborada con una mirada larga y pone su enfoque en las relaciones humanas.

Antes de cerrar la nota, no está de más paladear la potencia de la prosa de un narrador que ha llegado para quedarse y que defiende que el fracaso es una oportunidad de mejora y aprendizaje vital que se nos abre: «Se abrazaron efusivamente, dando a entender que, quizá, no se volverían a ver más. No derramaron lágrima alguna, ni siquiera mentaron lo que había pasado la noche anterior en esa habitación. Puede que ambas lo hubieran olvidado. O puede que nunca lo olvidaran».

El autor Jose Redondo comenzó a escribir novelas con once años. Con dieciocho, publicó la primera, Aurora. Años más tarde, llegó Cartas desde Berlín, que se llevó el premio Arquero de Plata a la mejor novela de ficción, obra en la que plasmaba sus vivencias en Berlín y su pasión por el circo contemporáneo como telón de fondo. Actualmente, compagina la literatura con el sector audiovisual. Se encuentra en desarrollo de su primer guion de largometraje, Nunca nos dormiremos —Mención de Honor en Pitchbox Sitges (2018) y ganador en el Festival de Cine de Girona (2020)—. Con el guion de Karen, quedó finalista en el Festival Internacional de Guiones de Cortometraje ABC Guionistas y ARS Media (2018) y con su proyecto de serie, Heartbeats, latidos del corazón, se llevó una Mención Especial a en el 3rd International Madrid Pitchbox (2020). Es un tipo creativo y con mente inquieta.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales