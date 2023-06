​Ventajas y desventajas de las tarjetas de débito versus las tarjetas de crédito

Las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito son herramientas financieras ampliamente utilizadas en todo el mundo. Ambas tienen ventajas y desventajas que vale la pena considerar antes de decidir cuál es la más adecuada para cada persona. A continuación, se presentan algunas de las ventajas y desventajas de cada tipo de tarjeta.



Ventajas de las tarjetas de débito

Gasto controlado: Al utilizar una tarjeta de débito, los fondos se deducen directamente de la cuenta bancaria vinculada. Esto permite tener un mayor control sobre los gastos, ya que solo se puede gastar el dinero disponible en la cuenta.

Al utilizar una tarjeta de débito, los fondos se deducen directamente de la cuenta bancaria vinculada. Esto permite tener un mayor control sobre los gastos, ya que solo se puede gastar el dinero disponible en la cuenta. Evita la deuda: Al no estar utilizando crédito, no se incurre en deudas ni se generan intereses. Las tarjetas de débito ayudan a mantener las finanzas personales en orden al evitar gastos más allá de los recursos disponibles.

Al no estar utilizando crédito, no se incurre en deudas ni se generan intereses. Las tarjetas de débito ayudan a mantener las finanzas personales en orden al evitar gastos más allá de los recursos disponibles. Aceptación generalizada: Las tarjetas de débito son ampliamente aceptadas en establecimientos comerciales y cajeros automáticos en todo el mundo, lo que las convierte en una opción conveniente para realizar pagos y retiros de efectivo.

Desventajas de las tarjetas de débito

Protección limitada contra fraudes: En caso de que se produzca un fraude o un uso no autorizado de la tarjeta de débito, la protección y el reembolso pueden ser limitados en comparación con las tarjetas de crédito.

En caso de que se produzca un fraude o un uso no autorizado de la tarjeta de débito, la protección y el reembolso pueden ser limitados en comparación con las tarjetas de crédito. No ayuda a construir historial crediticio: Las transacciones con tarjeta de débito no se informan a las agencias de crédito, lo que significa que no se construye historial crediticio al utilizar exclusivamente este tipo de tarjeta.

Ventajas de las tarjetas de crédito

Flexibilidad de pago: Las tarjetas de crédito permiten realizar compras y pagarlas en una fecha posterior. Esto puede ser útil para emergencias o gastos inesperados, ya que se pospone el desembolso de dinero en efectivo.

Las tarjetas de crédito permiten realizar compras y pagarlas en una fecha posterior. Esto puede ser útil para emergencias o gastos inesperados, ya que se pospone el desembolso de dinero en efectivo. Protección contra fraudes: Las tarjetas de crédito generalmente ofrecen mayor protección contra fraudes y transacciones no autorizadas. Si se detecta un cargo indebido, es posible disputarlo y no se realiza el pago hasta que se resuelva el problema.

Las tarjetas de crédito generalmente ofrecen mayor protección contra fraudes y transacciones no autorizadas. Si se detecta un cargo indebido, es posible disputarlo y no se realiza el pago hasta que se resuelva el problema. Beneficios y recompensas: Muchas tarjetas de crédito ofrecen programas de recompensas, como devolución de dinero, millas de viaje o descuentos en compras. Estos beneficios pueden brindar ventajas adicionales al utilizar la tarjeta de crédito para ciertas transacciones.

Desventajas de las tarjetas de crédito

Riesgo de deuda y altas tasas de interés: Si no se administra adecuadamente, el uso excesivo de la tarjeta de crédito puede llevar a la acumulación de deudas y altas tasas de interés. Los pagos mínimos pueden prolongar el tiempo necesario para pagar el saldo completo y generar intereses adicionales.

Si no se administra adecuadamente, el uso excesivo de la tarjeta de crédito puede llevar a la acumulación de deudas y altas tasas de interés. Los pagos mínimos pueden prolongar el tiempo necesario para pagar el saldo completo y generar intereses adicionales. Tentación de gastos innecesarios: Al tener una línea de crédito disponible, existe la tentación de realizar compras impulsivas o gastar más de lo necesario. Esto puede llevar a problemas financieros si no se realiza un seguimiento adecuado de los gastos y se establecen límites.

En conclusión, al evaluar las ventajas y desventajas de las tarjetas de débito versus las tarjetas de crédito, es importante considerar nuestras necesidades financieras y nuestra capacidad de administración. Sin embargo, es relevante destacar que en el caso particular de la tarjeta de débito Plazo se ofrece una opción adicional que permite realizar compras y pagarlas en plazos establecidos, brindando una mayor flexibilidad financiera sin incurrir en deudas a largo plazo.