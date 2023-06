La omnicanalidad, objeto de deseo de las compañías actuales

La mensajería instantánea es, hoy día, el recurso más empleado por millones de usuarios en el mundo entero para comunicarse de forma fluida y rápida. Su extendido uso ha provocado que los consumidores demanden que las empresas cuenten con servicio de atención a través de canales como WhatsApp, livechat o redes sociales.

Según el estudio “El camino hacia la madurez de las comunicaciones omnicanal”, de Infobip, el 52 % de las empresas en Iberia han implementado los canales digitales como medio de comunicación con sus clientes y colaboradores, aunque de forma desestructurada. El 21 % de los casos sí ha logrado llevar a cabo una estrategia omnicanal real que les permite una comunicación sincronizada y organizada.

La falta de estrategia detrás de la comunicación con los clientes tiene unas consecuencias que no solo afectan a la imagen de la compañía, sino que tienen repercusión directa en la eficiencia interna y, por tanto, en la rentabilidad del negocio.

Uno de los principales retos empresariales continúa siendo el avance hacia la digitalización y, para lograrlo, contar con una estrategia omnicanal se ha convertido en imprescindible para casi todos los sectores de actividad.

Pero, ¿por qué resulta tan complicado implementarla? Los principales desafíos que encuentran las empresas según el estudio de infobip, son la dificultad para integrar los datos que arrojan estas comunicaciones con sus sistemas actuales (69%), así como la falta de involucración de otros departamentos (68%).

A ello se suma que son más bien pocos los softwares especialmente diseñados para el área empresarial que permitan la unificación de canales y la consolidación de comunicaciones bajo una misma plataforma de gestión. Bajo esta premisa de aportar flexibilidad y eficiencia en la gestión de canales, la compañía española Más IP Telecomunicaciones ha lanzado la herramienta de gestión de mensajería instantánea integrable con todas las plataformas líderes en el mercado, Más Chat.

De acuerdo a las declaraciones de Eduardo Gimeno, el Director General de Más IP, “La comunicación empresarial a través del software de mensajería instantánea es uno de los modos más efectivos para mantener interacciones con clientes y colaboradores en tiempo real. Más Chat da la posibilidad a las organizaciones de modernizar sus estrategias de interacción a partir de herramientas especiales que pueden no solo dar lugar a interacciones sencillas, sino que dan acceso a novedosas funcionalidades para el manejo de clientes y la colaboración interna de equipos”.

Más Chat, para empresas que quieren marcar la diferencia en colaboración y atención al cliente Gracias a las aplicaciones de mensajería, las marcas se mantienen en constante contacto con sus clientes. Estos programas también han resultado idóneos para facilitar la colaboración entre los equipos de atención al cliente, soporte, ventas y marketing. Sin embargo, como las necesidades de los clientes han cambiado, las organizaciones deben ponerse al día utilizando mejores y más modernos servicios de mensajería instantánea.

Gimeno explica que la mensajería instantánea puede solucionar el 30 % de las comunicaciones empresariales, lo que revela la importancia de una canal como este dentro de una estrategia de adquisición y atención al cliente. Asimismo, hasta un 18 % de las empresas en Latinoamérica y Europa están usando el software de mensajería para sus relaciones con socios, proveedores y trabajadores.

Una herramienta como Más Chat puede emplearse para conseguir tiempos de respuesta a los clientes mucho más cortos y jornadas de atención al cliente que cubran un horario completo de 24x7. Del mismo modo, ahorrar esfuerzo en las interacciones humanas con automatizaciones de respuesta y bots personalizados. El software de mensajería instantánea puede complementar a una centralita virtual y quitar presión a los encargados de responder las llamadas entrantes.

El programa es lo suficientemente versátil para realizar otros procesos como cerrar ventas, procesar pedidos, dar soporte y responder a numerosas dudas. La mensajería es la alternativa ideal para establecer comunicaciones dinámicas, sincronizadas y disponibles desde múltiples dispositivos. Es una de las mejores soluciones para que una empresa pueda implementar una atención omnicanal óptima.

Más Chat ha sido creado para lograr que las empresas avancen de un modo significativo hacia la omnicanalidad y puedan satisfacer de manera precisa las necesidades de sus clientes finales. Esto gracias a un software flexible, asequible y adaptable a múltiples modelos de negocio.

Los retos empresariales que pueden superarse con la mensajería instantánea omnicanal La mensajería instantánea integrada con las herramientas con las que actualmente cuenta la empresa puede servir para establecer un nuevo nivel de cercanía con el consumidor y con poco esfuerzo.

La plataforma Más Chat está pensada para dar a las compañías una opción fiable, moderna y escalable que se ajuste a diferentes modelos de negocio que quieren dar un salto real para conectar sus canales digitales.

En función del sector de actividad de la empresa, con herramientas como estas se pueden abordar los siguientes desafíos:

Incremento de la confianza en la marca, particularmente para empresas de nueva creación que buscan hacerse hueco en el mercado posicionándose a través del valor de calidad en el servicio.

Mejorar los índices de conversión online y offline a través de una atención comercial personalizada, rápida y eficaz con el fin de satisfacer la inmediatez demandada por los usuarios tanto en la comunicación B2B como B2C.

Agilizar el trabajo diario de los equipos internos que mantienen comunicaciones con los clientes, procurando poner foco en una colaboración fluida, minimizando las tareas de gestión y haciendo que los equipos puedan dedicar su tiempo a las funciones core del negocio.

Obtener datos de calidad para conocer mejor a sus clientes y el proceso de compra que atraviesan estos antes de decidirse por una opción. Con ello, las empresas podrán mejorar notablemente las estrategias y acciones que llevan a cabo, así como alinearse internamente de forma más ágil.

Del mismo modo, desde Más IP siempre recomiendan que este tipo de software se utilice integrado con las plataformas de gestión que utilicen las empresas, con el fin de obtener todo el potencial de la tecnología, unificar la información y mantener los datos accesibles y seguros.

Los servicios de mensajería instantánea en Más Chat Más Chat es un software de mensajería instantánea para empresas que ofrece una única plataforma de gestión desde la cual se puede poner en marcha una estrategia móvil de comunicación para los departamentos de ventas, marketing y atención al cliente.

Su capacidad de adaptabilidad hace que el programa pueda ajustarse a flujos específicos de interacciones de empresas en segmentos variados como despachos y consultoras, instituciones educativas, negocios de consumo masivo, retail, comercio electrónico, hotelería y más.

Por su parte, Laura Olmedo, directora del área de marketing de Más IP, comenta que la propuesta más destacada del nuevo servicio es ofrecer acceso a las medianas empresas a un software omnicanal asequible que procure un posicionamiento diferenciador. Este da cabida a comunicaciones rápidas entre marcas y consumidores, conectando de un modo más certero para lograr estándares de calidad muy elevados. Esos que al presente, marcan la diferencia entre servicios que convierten clientes, mejoran la lealtad y la recurrencia de compra. Con Más Chat las empresas pueden:

Unificar canales de mensajería privada en una sola bandeja simple de gestionar. Así, será mucho más sencillo manejar las interacciones de Telegram, Instagram o Facebook Messenger y consolidar un estándar de atención.

Optimizar el envío de mensajes entrantes y salientes por WhatsApp, con Más Chat se pueden enviar documentos y automatizar respuestas para acelerar procesos y ayudar a tus clientes a solucionar requerimientos con mucha efectividad.

Chat en vivo en la web, centralización del correo electrónico y de las campañas de email marketing para que sea mucho más sencillo hacer el seguimiento de conversaciones y tickets a soporte. Además, Más Chat ayuda a rastrear el retorno de inversión de cada campaña de correo y da opciones para crear planes de fidelización y nutrir las bases de datos empresariales.

Traducciones en simultáneo para evitar cualquier barrera idiomática. Esta funcionalidad opera en mensajes entrantes y salientes.

Comunicaciones fluidas que pueden pasar del texto a las videollamadas. De ese modo, se podrá aumentar la confianza y conversión de leads a través de una comunicación que rompe las barreras entre lo digital y lo presencial.

En definitiva, el software está orientado a ayudar a las organizaciones a superar los desafíos actuales de una atención al cliente y comunicación organizacional que cada día debe ser más expedita y eficiente.

En un escenario como este la herramienta Más Chat viene a solventar muchos de los problemas que suelen presentar los negocios con centros de atención que no cuentan con canales unificados.

Esta nueva solución mejora las comunicaciones por texto para que las empresas puedan incrementar la satisfacción de sus clientes.