50 Top Pizza Europa; 7 pizzerías españolas entre las 50 mejores de Europa

Napoli on the road, de Londres, mejor pizzería de Europa 2024





En segundo puesto, Sartoria Panatieri, de Barcelona. El tercer puesto es para Via Toledo Enopizzeria, de Viena. La prestigiosa guía anuncia en Madrid las mejores pizzerías de Europa excluyendo las de Italia, que tienen su propio ránking.





Hay 7 establecimientos españoles en el ránking 50 Top Pizza Europa 2024: Sartoria Panatieri (Barcelona, Nº2), Baldoria (Madrid, Nº5), La Balmesina (Barcelona, Nº9), Fratelli Figurato (Madrid, Nº10), Demaio (Bilbao, Nº17), Gasparic (Girona, Nº38) e Infraganti (Alicante, Nº41).





Las españolas MO de Movimiento y Sartoria Panatieri obtienen el reconocimiento Green Oven 2024 - Goeldlin.





Napoli on the Road, de Londres, es la mejor pizzería de Europa en 2024. Este es el veredicto de la guía más influyente del mundo de la pizza, 50 Top Pizza, y ha sido anunciado en la Fundación Pablo VI, en Madrid, durante una ceremonia llena de emoción presentada por la periodista Verónica Zumalacárregui y seguida en directo desde el auditorio y desde todo el mundo, gracias al streaming. Michele Pascarella, responsable de la pizzería ganadora, ya obtuvo el premio Pizza Maker of the Year in the World en 2023.





En segunda posición, Sartoria Panatieri, de Barcelona, a cargo de Rafa Panatieri y Jorge Sastre, que ceden el cetro de la mejor pizzería de Europa tras su victoria del año pasado; y el tercer puesto es para Via Toledo Enopizzeria, de Viena, de Francesco Calò, que también obtiene el premio Pizza of the Year 2024 – Latteria Sorrentina Award con la pizza Nero di Marinara.





El cuarto puesto regresa a Londres para 50 Kalò, de Ciro Salvo, y en quinta posición Baldoria, en Madrid, la pizzería de Ciro Cristiano, a quien también le otorgan el premio especial Best Pasta Proposal 2024 – Pastificio Di Martino Award.





La barcelonesa La Balmesina, de Massimo Morbi e Alessandro Zangrossi, ocupa el noveno puesto; y el décimo regresa a Madrid para Fratelli Figurato, el proyecto de los hermanos Riccardo y Vittorio Figurato.





Entre los premios especiales, New Entry of the Year 2024 - Solania Award para Stile Napoletano, en Chester, Inglaterra; el premio Made in Italy 2024 - Mammafiore Award para Little Pyg en Dublín; y el premio One to Watch 2024 va a Gasparic, en Girona.





El reconocimiento Green Oven 2024 - Goeldlin, que premia el cuidado por la sostenibilidad, se ha otorgado a tres pizzerías: Sartoria Panatieri (Barcelona), Bæst (Copenhague) y MO de Movimiento (Madrid).





“En general todo el movimiento europeo en torno a la pizza de calidad ha visto un enorme empuje en el último año -explican los responsables de 50 Top Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere –, lo que nos permite ir haciendo crecer la guía en Europa. Este año tenemos 184 pizzerías. Queremos también agradecer el movimiento de la Pizza Week - Spain Edition 2024, que con la colaboración de Mammafiore estos días nos está recibiendo, junto a turistas, ciudadanos y colegas con iniciativas especiales en más de un centenar de los mejores establecimientos de toda España.”





Las 20 primeras pizzerías de 50 Top Pizza Europa entran automáticamente en la clasificación de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo. 50 Top Pizza World 2024 se celebrará el próximo 10 de septiembre en el Teatro Mercadante de Nápoles.





50 Top Pizza Europa se celebra gracias al apoyo de Pastificio Di Martino, Ferrarelle, Latteria Sorrentina, Oleificio Zucchi, Solania, Robo 1938, Peroni Nastro Azzurro, Cremoso - La Dispensa, Goeldlin, Fedegroup y la distribuidora española especializada en productos italianos Mammafiore.





Como todos los rankings que elabora la guía, 50 Top Pizza Europa 2024 es también el resultado del trabajo anual de los inspectores que colaboran en este proyecto y que han examinado un gran número de pizzerías ubicadas en todo el continente, manteniendo siempre el anonimato, según política de guía. Valoran la experiencia en su conjunto, partiendo de la calidad de los productos.





Clasificación completa de 50 Top Pizza Europa 2024





1 Napoli on the Road – Londres, Inglaterra





2 Sartoria Panatieri – Barcelona, España





3 Via Toledo Enopizzeria – Viena, Austria





4 50 Kalò – Londres, Inglaterra





5 Baldoria – Madrid, España





6 Pizza Zulu – Fürth, Alemania





7 IMperfetto – Puteaux, Francia





8 nNea – Amsterdam, Países Bajos





9 La Balmesina – Barcelona, España





10 Fratelli Figurato – Madrid, España





11 La Pizza è Bella – Amberes, Bélgica





12 Forno d'Oro – Lisboa, Portugal





13 Surt – Copenhague, Dinamarca





14 Franko’s Pizza & Bar – Zagreb, Croacia





15 Little Pyg – Dublín, Irlanda





16 Matto Napoletano – Skopje, República de Macedonia del Norte





17 Demaio – Bilbao, España





18 Stile Napoletano – Chester, Inglaterra





19 La Piola Pizza – Bruselas, Bélgica





20 Zielona Górka – Pabianice, Polonia





21 Guillaume Grasso – París, Francia





22 450°C – Turku, Finlandia





23 MaMeMi – Copenhague, Dinamarca





24 Forza – Helsinki, Finlandia





24 Malafemmena – Berlín, Alemania





25 450 Gradi – Lidingö, Suecia





25 Odori – Atenas, Grecia





26 L'Antica Pizzeria – Londres, Inglaterra





27 PEPPO's – Riga, Letonia





28 Ciao a Tutti – Varsovia, Polonia





29 'O ver – Londres, Inglaterra





30 Pop’s Pizza – Lubiana, Eslovenia





31 La Manifattura – París, Francia





32 Pietra – Belgrado, Serbia





33 Arte Bianca – Sagres, Portugal





34 Pizza Nuova – Praga, República Checa





35 Belli di Mamma – Budapest, Hungría





36 Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Eslovaquia





37 Futura Neapolitan Pizza – Berlín, Alemania





37 Majstor I Margarita – Belgrado, Serbia





38 Gasparic – Girona, España





39 Margherita Pizzeria – Tallín, Estonia





40 Dalmata – París, Francia





41 Infraganti – Alicante, España





42 da PONE – Zúrich, Suiza





43 081 Pizzeria – Londres, Inglaterra





43 Kytaly – Ginebra, Suiza





44 MOZZ. – Ankara, Turquía





45 Lupita Pizzaria – Lisboa, Portugal





46 ‘naPizzà – Bruselas, Bélgica





47 Iovine's – París, Francia





48 Villa Severino – Helsinki, Finlandia





49 ZANO – Iași, Rumanía





50 Papi Mannheim – Mannheim, Alemania





Premios Especiales – 50 Top Pizza Europa 2024





One to Watch 2024: Gasparic – Girona, España





Pizza Maker of the Year 2024 – Ferrarelle Award: Tonino Cogliano di IMperfetto – Puteaux, Francia





New Entry of the Year 2024 - Solania Award: Stile Napoletano – Chester, Inglaterra





Best Fried Food 2024 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award: Zielona Górka – Pabianice, Polonia





Pizza of the Year 2024 - Latteria Sorrentina Award: Nero di Marinara di Via Toledo Enopizzeria – Viena, Austria





Performance of the Year 2024 - Robo Award: Franko’s Pizza & Bar – Zagreb, Croacia





Best Pasta Proposal 2024 - Pastificio Di Martino Award: Baldoria – Madrid, España





Best Dessert List 2024 - Cremoso - La Dispensa Award: Forno d'Oro – Lisboa, Portugal





Best Beer Service 2024 - Peroni Nastro Azzurro Award: Matto Napoletano – Skopje, República de Macedonia del Norte





• Made in Italy 2024 - Mammafiore Award: Little Pyg – Dublín, Irlanda





50 Top Pizza Europa – Green Oven 2024 – Goeldlin





Sartoria Panatieri – Barcelona, España





Bæst – Copenhague, Dinamarca





MO de Movimiento - Madrid, España