¿Cuáles son las últimas tendencias en textil para decorar los espacios exteriores del hogar?, por Calma House

La arquitectura moderna se ha enfocado en proporcionar a las personas un espacio exterior donde relajarse, tomar el sol y compartir experiencias con familiares o amigos, por lo que ha decidido incluir en pisos y chalets, balcones amplios, jardines y terrazas para disfrutar del exterior sin salir del hogar.

Asimismo, el mercado ha ampliado la cantidad de mobiliario de jardín para que los clientes puedan decorar sus terrazas y diseñar una zona chill out que cumpla con sus expectativas de relajación y bienestar. Es por esto que la compañía de artículos para el hogar Calma House ha incluido en su catálogo un apartado exclusivo de artículos para el exterior, con el que espera que los clientes puedan decorar su terraza o balcón siguiendo las últimas tendencias de diseño.

Textiles para el exterior El yute, el algodón crudo y el junco de mar son los textiles y materiales que marcan tendencia para la decoración en espacios exteriores de carácter privado como las terrazas y zonas chill out.

Asimismo, las tonalidades naturales de estos materiales siguen siendo altamente valoradas, ya que le ofrecen al espacio una sensación de calidez y confort, única que invita a las personas a darse un respiro y descansar en la comodidad del hogar. Esta paleta puede mezclarse con algunos artículos de color con efecto de desgaste, que generan puntos focales de interés, pero que se ajustan a toda la estética vintage, bohemia y descomplicada que hoy en día se encuentra en tendencia.

Calma House ofrece textiles y accesorios de jardín con diseños modernos e innovadores, con el cual sus clientes pueden decorar sus terrazas y zonas chill out, manteniendo una estética sofisticada y elegante, sin restar tranquilidad a sus espacios.

Entre sus productos más representativos se encuentran los colchones de suelo de algodón crudo, que pueden plegarse para formar un puff o una butaca y utilizarse como silla de suelo durante el verano. Este colchón se puede complementar con una alfombra de yute FLO trabajada a mano, la cual destaca por la elaboración de su diseño y la calidad de su trenzado.

Decoración para todo tipo de espacios En zonas más grandes es posible instalar sofás con cojines de algodón crudo y lámparas de lino, que permiten crear espacios con diferentes alturas y acabados interesantes a partir de textiles de origen natural.

Los más elegantes pueden incluir una pantalla de crochet cruda Pleko tejida a mano, la cual ofrece un toque escultórico a la terraza, proyectando un juego de luces y sombras que atraviesan omnidireccionalmente los agujeros de su algodón tejido.

Los interesados en cualquiera de estos artículos para su zona chill out, su terraza o balcón, solo deben acceder a la página web de Calma House y elegir el producto que mejor se adapte a sus gustos y necesidades.