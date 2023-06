Hoy hace un año que en Vinaroz me desvinculé de las ferias para siempre

Exactamente tal día como hoy de hace un año me desvinculé del polémico mundo de la feria firmando mi dimisión al no poder aguantar más lo que tuve que aguantar en el pueblo de Vinaroz. Como sabéis en este medio independiente he escrito muchas veces respecto a todas las imprudencias que le costaron la vida a 2 niñas en la Feria de Navidad de Mislata tras el vuelco de un castillo hinchable no revisado y con irregularidades para aburrir.



Las ferias tienen que ser un lugar seguro para los niños y deben respetar los derechos laborales, pero en muchos casos es todo lo contrario y hoy contaré mi propia experiencia. Vaya por delante que no estoy diciendo ni mucho menos que todo el sector sea igual, pero si tenemos una responsabilidad como sociedad de comprobarlo y la mía es denunciar las malas prácticas públicamente.

Durante la investigación del caso de Mislata, me llamaron para participar en un programa de la televisión valenciana explicando las condiciones laborales con los feriantes que presuntamente provocaron el accidente que mató a las niñas y contactaron conmigo al haber trabajado con ellos hace un montón de años y con tal de reforzar su verdadera cara, accedí sin problema y fue cuando empezó una actitud persecutoria hacia mi persona e incluso coacciones que la atracción donde trabajaba permitió.

¿A QUÉ VIENE TANTO MIEDO?

Para empezar no sé qué miedo tienen a que explique en un programa de televisión las condiciones laborales con algunos feriantes ya que quien haga las cosas bien, no tiene de que preocuparse, pero como la muchos lo hacen mal y suelen coger gente sin asegurar y en situación muy precaria pagándoles una miseria, por eso los feriantes de Vinaroz tenían tanto miedo más allá de querer proteger a sus colegas imprudentes que montaron un hinchable en el que lo raro hubiera sido no provocar ningún accidente y lo dio por bueno el ingeniero de parte sin pisar tan siquiera el pueblo según la geolocalización de su teléfono móvil.

Un día antes de largarme de allí se emitió el reportaje por la noche viniendo la dueña de una atracción de forma barriobajera a una atracción donde yo estaba disfrazado de un personaje animado y delante de una niña pequeña me diría de muy malas maneras que me merecía quedarme sin trabajo por lo que había hablado en la televisión de los feriantes, pero me pidió antes de irme que no lo tuviera en cuenta y que no hablara nada mal por ahí por lo que interpreto unas disculpas falsas porque tienen miedo y están ocultando cosas sabiendo que soy colaborador en varios medios de comunicación.

Tras acabar mi jornada laboral esa noche soy increpado por diferentes feriantes por la feria que me reprochan haber participado en el programa sobre la feria, pero en ningún momento demuestran que haya mentido en nada puesto que saben que decía la verdad y las condiciones con Maravillas Monterrubio en un puesto de comida basura eran precarias llegando a dar algún día 3€ o enfadándose conmigo porque me negaba a cambiar billetes falsos entre un largo etcétera.

Lo que hacía esa persona era pedirme el DNI para supuestamente asegurarme ferias enteras y con el tiempo descubrí en la vida laboral que solo había estado asegurado los días fuertes por si venía la inspección de trabajo y conservo testigos que me han visto trabajar por ejemplo, en la feria del puerto de Valencia todos los días sin constar en la vida laboral prácticamente ninguno viéndome esas personas a menudo puesto que las conocía al vivir yo en ese momento en el barrio de Nazaret que estaba al lado.

LAS CONDICIONES LABORALES ÚLTIMAS EN EL SECTOR DE LA FERIA

En este caso del año pasado en Vinaroz, trabajaba ganando lo mismo hiciera más horas o menos y siendo contratado menos horas de las que trabajaba. Los feriantes para los que trabajaba fueron cómplices de toda esta situación que ellos permitieron y que son los máximos responsables de la misma. De hecho, como en la feria es más importante quedar bien con el colega de turno a ser honestos, se unieron a los reproches.

Si hablamos de las condiciones, esta vez dormía en la litera de un camión a 40 grados sin tener nevera ni lugar donde cocinar por lo que tampoco estaba alimentándome bien y por la mañana se limpiaba mientras que por la tarde se estaba sin parar ni para merendar y hasta que dejaran de venir niños de madrugada teniendo en cuenta el esfuerzo físico de movimiento constante y la calor que se pasa detrás de un disfraz con las temperaturas altas. Lo mismo en ferias como Cambrils, Valencia y varias más.

Tal y como declaré por la tele, me ratifico en que en función de que vengan más niños a la feria tenía que trabajar más horas gratis. Durante mi última relación laboral con el mundo de la feria, tenía claro que los niños no iban a pagar mi mal humor y continué desarrollando mi labor de animación de manera profesional y ya más bien me lo tomé como uno de los voluntariados que hice en el pasado con tal hacer felices a los niños puesto que total era lo único que al menos en ese momento, me daba algo de ánimo para estar ahí, pero ante todo lo acontecido durante esa noche, no había otra salida que la dimisión.

A todo esto se suma que evidentemente mientras estaba trabajando, dejé de percibir una ayuda de unos 400€ de RAI la cual cobraba como víctima de malos tratos en el ámbito familiar (violencia doméstica) siendo yo el que realmente lo acepte así sin esperar que todo fuera como fue.

La gente tiende a criticarlo todo sin tener ni idea de las circunstancias personales de las personas que evidentemente a todos los feriantes que mostraron no tener escrúpulos en Vinaroz, las personas no les importaban absolutamente nada y ya me da igual contarlo como lo siento puesto que no tengo nada que perder.

EL REPORTAJE NI SIQUIERA LO PUDE VER HASTA LA MADRUGADA

Esa noche ni siquiera dormí y me puse el reportaje paseando por las calles de Vinaroz para ver si eran verdad las cosas que decían que habían sacado ya que yo sé muy bien lo que dije ante las cámaras del programa y efectivamente en el reportaje únicamente salgo diciendo las condiciones laborales sufridas y que por desgracia no son puntuales, pero también los feriantes crearían un bulo intencionado poniéndome en la diana en conversaciones por whatsapp ya que algunos llegaron a reconocerlo que fue así.

De hecho la dueña de la última atracción en la que trabajé, reconoce que Mara estaba muy enfadada conmigo por las declaraciones realizadas y lo comunicó a mucha gente.

Maravillas Monterrubio es la persona con la que trabajé hace años y familiar directa de los imputados por fallecimientos y lesiones ya que prácticamente toda la familia se dedica a ir por las ferias con diferentes atracciones y ella con el chiringuito de comida basura que tenía montado en Alaquás poco después del accidente pese a salir en la prensa que estaba toda la familia destrozada y sin ganas de nada.

Igualmente, se puede enfadar lo que quiera, pero si cualquier cosa de la que dije respecto a mi relación laboral con ella hubiera sido falsa, evidentemente con la audiencia que tuvo ese reportaje hubiera interpuesto acciones legales por calumnias o injurias y a día de hoy no las ha puesto y al pasar justo un año, ahora ha quedado prescrito sin que haya tomado ninguna acción precisamente por saber que lo que decía en ese programa era todo cierto teniendo más de 50.000 espectadores pese a su ámbito local.

Durante la madrugada comuniqué mi renuncia mediante una conversación por whatsapp y llegué a sufrir un desmayo con pérdida de conocimiento por la mañana delante de los feriantes para los que trabajaba y esto fue a causa de los nervios, la calor y la falta de buena alimentación puesto que desde que llevo una alimentación vegana que no es nada privativa, siempre he estado de salud perfectamente desde hace años como consta en las analíticas.

Según dice una de las responsables de la atracción para la que trabajaba, tuvo la "humanidad" de cogerme mientras estaba cayendo, pero entiendo que es lo menos que se puede hacer y también para evitarse mala publicidad de que la caída hubiera sido mucho peor por ejemplo impactando la cabeza en el suelo con la gravedad que sería el golpe directo o en un bordillo. Igualmente, sufrí heridas leves.

LA FIRMA DE PAPELEO

Antes de irme, firmé un montón de papeles sin ni siquiera tener tiempo para leerlos con la excusa (de ellos) de que se iba el tren que volvía a Valencia y no había otro pronto por lo que no sé ni lo que firmé con ellos antes de irme, pero también es cierto que quería salir de allí y me imagino que fue un compromiso de confidencialidad que es el motivo por el que no estoy diciendo el nombre de la atracción última para la que trabajé.

Tuve que esperar a lo largo de la mañana ya que la gestora de los feriantes tenía que prepararles la documentación.

Cuando las familias se me quejaban de que ponían música pornográfica en la atracción infantil, el feriante me dijo sin cortarse un pelo que cada uno en su atracción pone la música que le sale de los cojones.

También lo que me molestó es que personas de la feria frivolizaron esa anterior noche con la muerte de esas niñas y todo a pesar de lo que ya se conocía en ese momento de que montaron un hinchable con las cuerdas rotas, cables eléctricos empalmados por el suelo con cinta aislante y un montón de irregularidades con estos tipos que llevaban años de baja fiscal. En Vinaroz, una de las colegas decía que fue un accidente y comparaban que te puede pasar lo mismo si subes a un autobús (en tono de total frialdad) entre otras incoherencias con una falta de respeto a las niñas fallecidas y sus familias increíble por lo que no podía seguir formando parte de gente sin valores, humanidad y escrúpulos.

LO ÚNICO QUE LES INTERESA A LOS FERIANTES ES LLENARSE LOS BOLSILLOS



A todos estos feriantes les daba igual que hubieran muerto dos niñas y lo único que querían es que esto no afectara a su negocio rentable que les hace llenarse los bolsillos ganando pasta sin parar por las ferias y pagando lo menos posible a la gente.

Yo tengo unos principios y por mucho que mi situación fuera complicada, me niego a ser parte de todo esto y es por ello que por última vez cogí el tren de Vinaroz a Valencia teniendo que aguantar cuando llegué allí también reproches de mi entorno de que con los principios no se come, pero yo con 31 años sé muy bien lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer.

LOS "BENEFICIOS" TRABAJANDO EN LA FERIA

De hecho tampoco es que ganara mucho dinero si tenemos en cuenta que lo estaba perdiendo en salud y en comprarme cosas ya elaboradas al no poder cocinar nada por lo que siempre tenía que comer en cadenas de comida rápida que tuvieran opciones veganas como el no pollo o hamburguesas similares a la carne, tostadas de tomate y café con bebida vegetal para desayunar en la cafetería ... (5 comidas al día incluida la merienda que entre parones intentaba comer en un minuto) teniendo en cuenta que tampoco me podía comprar nada de untar al no tener nevera y las altas temperaturas que hacían.

Por otra parte, empecé en la feria antes de ser mayor de edad y por desgracia tampoco es que haya dado con un solo feriante que no se haya comportado de la misma manera ya que si empezara a contar, podría estar aquí el día entero escribiendo.

He tenido diferentes trabajos, pero gran parte de mi vida laboral en el sector de las ferias.

Ahora, espero que se haga justicia en el juzgado de instrucción 4 de Mislata que están imputados los feriantes, el ingeniero y el técnico municipal del Ayuntamiento de Mislata por presuntos homicidios imprudentes y lesiones por imprudencias al resultar también heridos 7 niños.

Todo lo que he escrito en su momento sobre el tema de la feria de Navidad de Mislata, demuestra clarísimamente todo lo que falló corroborado también por informes policiales y por un perito en más de 100 páginas.

Prácticamente en todo este año que ha pasado desde que me desvinculé en Vinaroz definitivamente del mundo de las ferias, no he querido hablar mucho del tema, pero hoy he querido hacerlo ante la rabia de estos comportamientos por parte de feriantes.

Evidentemente pagan justos por pecadores ya que también hay alguno honrado que hace las cosas como marca la legalidad y la ética.

El reírse de las muertes de unas niñas, el dolor de unas familias y coaccionar a la gente por participar libremente en un programa de televisión, es algo que no estaba dispuesto a permitir y por eso considero que tomé una buena decisión el 21 de Junio del año pasado a pesar de todo lo que conllevó.

CUIDADO CON LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS A LA VISTA DE ESTAS MENTALIDADES PASOTAS



Lo que más me preocupa es que gente que no cumple sus obligaciones laborales y frivoliza con la muerte de unas niñas, estén ahora mismo con sus atracciones en la feria de Vinaroz sin importarles lo más mínimo la infancia y haciendo esto únicamente por dinero sin tener preocupación alguna por como se monten las atracciones.

Sé que mucha gente de Vinaroz también va a leer este artículo que pasaré por los grupos del pueblo. Importante revisar que las atracciones estén bien antes de subir a vuestros hijos en cualquiera de las ferias a las que vayas (da igual de donde me leas ya que esto es un medio nacional).

Espero que la inspección de trabajo pase a menudo por todas las ferias sin avisar ya que lo que suelen hacer es esconder a los fantasmas cuando viene la inspección como hicieron en la feria de Navidad de Mislata haciendo desaparecer a un empleado que es el único que tuvo la humanidad de volcarse en ayudar a los niños que habían quedado atrapados mientras el resto intentaba manipular la escena y el objetivo es que no fuera identificado cuando ocurrió el mal llamado accidente.

También, la dueña de la última atracción para la que trabajé llegó a acusar a la madre de la niña que falleció con 4 años de mentir ante la jueza cuando declaró que la última vez que vio al feriante fue cuando su hija estaba en el suelo desangrándose, que él pasó a medio metro cogiendo una muñeca que había ganado la niña en la tómbola volviéndola a poner en venta.

Ella dice que el feriante (su colega) jamás haría esto y todavía conservo aquella conversación en mi WhatsApp en la que opina de algo que ni siquiera presenció reconociendo aún así que pudo montar mal el hinchable, pero restándole importancia.

Todo lo que viví en esa feria de Vinaroz y tuve que escuchar para mí se queda por lo que jamás volveré a consentirlo y para mí tener unos mínimos principios está por encima de todo y al menos, considero que todo tiene un límite en la vida.

También sé que es muy probable que los feriantes lean mi artículo, pero por suerte conservo pruebas de todo y mi error fue no poner esas presuntas coacciones en conocimiento del juzgado que a día de hoy al tratarse de un delito leve, es cuando prescribe, pero si hice alguna grabación oculta.

Durante mi jornada laboral yo era un simple número al servicio de una familia de caciques y mi conciencia está tranquila de que aguanté todo lo que pude y desarrollé bien mi labor como animador haciendo felices a las niñas y niños mediante el personaje animado que representaba.

Tener en cuenta que son personas que están acostumbradas a hacer lo que les da la gana durante toda su vida y a que nadie les plante cara hasta que llegué yo y no estaba dispuesto a consentirlo. De hecho los últimos feriantes para los que trabajé sabían de sobra mi posición respecto al caso de Mislata puesto que seguían mis redes sociales y también han leído varios artículos de opinión que he escrito sobre el tema incluso mientras trabajaba con ellos y en los estados de WhatsApp también veían lo que difundía al respecto por lo que no me pueden decir que no sabían nada.

Hoy mi situación no es perfecta, pero mientras sigo cogiendo los trabajos puntuales que voy consiguiendo, realizaré este verano un voluntariado con la infancia vulnerable para poder seguir implicado en una causa en la que he hecho muchísimos voluntariados y aunque esto no tenga remuneración económica, no todo en la vida se basa en el dinero y también el hacer felices a los demás puede llegar a llenar más que un dinero manchado de codicia y unas interminables ferias que hubieran acabado con mi salud por todo lo que hay que aguantar en ellas aprovechándose de las desgracias ajenas ya que saben que una persona con necesidad no tiene más remedio y lo aprovechan a su antojo, pero a ellos jamás los verás que les falte dinero para absolutamente nada.

De hecho, siempre estaban comiendo sus gambas u otros supuestos manjares para quien así lo considere ya que para mí ningún ser vivo es comida y lo que quiera puedo disfrutarlo en su versión vegana a día de hoy.

Desde luego el artículo es un poco largo, pero me he quedado cortísimo y por favor os pido que no os quedéis con que todos los feriantes son iguales ya que no es así.

Tras pasar un año desde que cogí ese tren de Vinaroz a Valencia, mi conciencia está tranquila de que hice lo correcto y que antepuse mis principios a un poco de dinero y a pasar por todo lo que ellos quisieran como consiguieron hacer durante unos meses en diferentes ferias de atracciones.

Lo dicho, algunos feriantes tienen mucho que ocultar por lo que más allá de que la inspección de trabajo deba acudir, vigila que las atracciones en las que montan tus hijos no sean peligrosas y estén bien montadas.