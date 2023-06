​Brillante actuación y triunfo en T3 del Herrador Factory Team en el Rally Grecia Off Road

El Herrador Factory Team se desplazó el pasado fin de semana hasta territorio heleno para disputar la segunda prueba de la temporada de la Copa de Europa FIA de Bajas Cross County, el Rally Grecia Off Road. En esta cita, el Herrator Inzane X3 pilotado por Jesús Fuster y Carlos Fernández se alzó con la victoria en la general de T3 –reservada a prototipos de vehículos ligeros– y finalizó en una meritoria segunda plaza en la clasificación scratch.



La cita griega, que se disputó un mes más tarde de lo calendado inicialmente debido a las elecciones del país, se celebró en unas condiciones extremas, con lluvia y, sobre todo, mucho barro en las especiales. Los poco más de 500 kilómetros cronometrados repartidos en siete especiales y dos etapas, viernes y sábado, fueron una auténtica odisea para todos los participantes, incluidos los tres pilotos del Herrador Factory Team.



Desde el inicio de la carrera las duplas formadas por los españoles Fuster/Fernández y los portugueses Alexandre Pinto y Fausto Mota se mostraron como los competidores a tener en cuenta entre los T3, mientras que Eduardo Eslava y Laura Díaz progresaban en sus cronos. De menos a más, ante la dificultad del terreno embarrado, donde era fácil cometer errores de pilotaje, Jesús Fuster sacó a relucir todo su talento al volante para llevar a la primera posición final su Herrator Inzane X3.

Este nuevo triunfo internacional del coche español con mecánica Can Am, al que hay que sumarle una excelente segunda plaza absoluta, podría haber sido todavía mayor, ya que el vehículo de Pinto y Mota fue el gran rival de los pilotos españoles en la pelea por el triunfo en la clase T3. Finalmente, una salida de pista en el último tramo selectivo dejó a los lusos sin la recompensa del podio que tanto se habían merecido a lo largo de los dos días de competición en las pistas griegas. Por su parte, Eslava/Díaz terminaron la prueba en la décima posición de su categoría.

“Vivimos un momento muy dulce deportivamente hablando. Estamos recogiendo el fruto de todo nuestro trabajo y dedicación puesto en los últimos cinco años en este coche. Los resultados de final del año pasado y el inicio de esta temporada nos muestran que estamos en el camino correcto. Un vehículo de carreras evoluciona a lo largo del tiempo, porque trabajamos continuamente, y ya tenemos más de 50 unidades compitiendo por todo el mundo, lo que nos proporciona un gran feedback para seguir progresando”, añadió tras esta victoria en Grecia el responsable de la formación, Javier Herrador.

Después de las dos primeras citas de la temporada, Jesús Fuster ocupa el segundo lugar de la categoría T3 de la Copa de Europa FIA de Bajas Cross Country, a escasos tres puntos del líder, además de ser cuarto en la clasificación absoluta. El próximo evento para el Herrador Factory Team será la Baja España Aragón (el 21 y 22 de julio), puntuable para la Copa del Mundo FIA de Bajas Cross Country. La siguiente cita de la copa europea será la Baja Hungría (del 10 al 13 de agosto), que marcará el paso del ecuador de la temporada del certamen continental.

Clasificación absoluta Rally Grecia Off Road 1. Holowczyc / Kurzeja 09h 16’22” 2. Fuster / Fernández 09h 22’11” 3. Álvarez / Fernández 09h 30’34” 4. Mannama / Lepik 09h 36’09” 5. De Mevius / Jalet 09h 38’00” 23. Eslava / Diaz 12h 01’50”

Clasificación T3 Rally Grecia Off Road 1. Fuster / Fernández 09h 22’11” 2. Álvarez / Fernández 09h 30’34” 3. De Mevius / Jalet 09h 38’00” 4. Koolen / Rosegaar 09h 54’50” 5. Olivas / Barrios 10h 05’58” 10. Eslava / Diaz 12h 01’50”

Clasificación general absoluta 1. Reis 35 puntos 2. De Mevius 33 ptos. 3. Hołowczyc 32 ptos. 4. Fuster 29 ptos. 5. Hozák 27 ptos.

Clasificación general T3 1. De Mevius 51 puntos 2. Fuster 48 ptos. 3. Alvarez 44 ptos. 4. Dias 35 ptos. 5. Ferreira 34 ptos. 6. Pinto 23 ptos.