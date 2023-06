​Fin de semana antitaurino en Alicante

El viernes, sábado y domingo hubo actos antitaurinos en la ciudad de Alicante, ya que la tortura sanguinaria de un ser vivo no puede ser justificada de ninguna de las maneras en el siglo en el que estamos, y si sigue viva es a costa de indecentes cantidades de dinero público que se están quitando de otros sitios.



Todos los actos convocados en la explanada de Alicante fueron mediante la unión de Alicante Animal Save, asociación antiespecista contra el maltrato animal de Elche y Dignidad animal siendo todos los colectivos antiespecistas (no discriminan a ningún animal según su especie ni creen que deban ser utilizados en ningún fin).

El domingo por la mañana también hubo un acto antitaurino convocado por el colectivo Animanaturalis. Personas participantes en los actos explican que se unió mucha gente a las reivindicaciones demostrando con ello que la tauromaquia está herida de muerte, pero por desgracia, los que mueren y sufren hasta derramar la última gota de sangre, son los toros y evidentemente los caballos.

EL "ARTE" DE TORTURAR UN ANIMAL HASTA LA MUERTE

No se puede comprender que a pesar de que todas las encuestas dicen que es una minoría muy pequeña la que disfruta con la sangre y dolor de un animal indefenso, todavía se siga dando apoyo y dinero a millones para mantenerlo.

Una de las personas participantes fue Jesús Martínez que lleva unos 15 años haciendo activismo antitaurino siendo vegano desde hace años también al ser consciente de todo el infierno que sufren los animales y que ninguno es necesario. El activista ha realizado declaraciones para mi artículo de opinión:

"El movimiento animalista llevará más de 50 años en Alicante y hago activismo por los animales o otro tipo de causas sociales o ecologistas. En el caso de los toros, ningún sentido o justificación tiene divertirnos a costa del maltrato animal en pleno siglo XXI con un espectáculo anterior a la edad media", declara.

Jesús indica que ya nadie se cree los argumentos taurinos como que el toro no sufre pese a la evidencia científica de que sí y el sentido común. También indica que el hecho de que algo sea tradición, vivan algunas personas de ello o esté como cultural, no justifica su existencia puesto que hay muchas cosas anteriores que eran terribles, pero se justificaban porque eran legales.

Tal y como indica el activista, nada justifica el sufrimiento y la angustia de ese animal durante toda la tortura. "La mayoría de la sociedad está en contra del maltrato animal en el que evidentemente entra a la tauromaquia, pero el siguiente paso es hacer activismo. Los intereses y los millones de euros en subvenciones, hacen que la tauromaquia siga existiendo", explica.

Por último, indica que también seguirá concienciando de las alternativas a la experimentación animal, las pieles o en definitiva, del veganismo que es finalmente el camino fácil y real de respeto a todas las especies de animales.

"El toro tiene sistema nervioso y es lógico que sufre dolor, pánico y estrés como cualquier animal", zanja expresando su satisfacción de que hubiera gente que se uniera al ver a los activistas protestando contra la tauromaquia.

La intención de Jesús es desplazarse un año más a Alfafar (Valencia) para la protesta del 19 de agosto a las 18:30 contra els bous al Carrer frente al ayuntamiento del pueblo para lo que ya estamos haciendo cosas a nivel interno pudiendo sumarse en defensaanimal2023@gmail.com incluso si estás en Alicante y quieres que miremos la forma de que puedas venir.

Evidentemente, los informes de una asociación abolicionista de la tauromaquia que reúne a más de 500 profesionales, señalan todo el infierno que pasan los animales tanto durante la tortura en la plaza como el transporte y hablo de todo tipo de festejos taurinos puesto que recientemente salía una nota de prensa de PACMA tras documentar que un toro se estaba quemando en un pueblo durante más de un minuto hasta que se pudo solucionar entre todos los horrores derivados de estos chiringuitos anacrónicos e injustificables por parte de cualquier persona con medio dedo frente.

ANIMANATURALIS REALIZÓ UNA PERFORMANCE EL DOMINGO POR LA MAÑANA

Eliana Guerreño, coordinadora de AnimaNaturalis en la ciudad de Alicante, ha reflexionado que en la noche de San Juan, tanto Hogueras en sí mismas, se busca «quemar todo aquello que retiene en el pasado e invita a mirar hacia adelante con alegría y vida renovadas». «Exactamente lo contrario de lo que significa la tauromaquia», ha asegurado.



«Los valores que celebramos son aquellos que nos hacen sentir orgullo y queremos compartir con entusiasmo. ¿Por qué manchar esto con la vergüenza de seguir torturando animales por mera diversión?», se ha preguntado la coordinadora.

No obstante, y según trasladan desde la propia entidad, los datos oficiales del Ministerio de Cultura, apuntan a un «descenso sostenido» desde 2015 en el número de espectáculos taurinos en plaza, todo ello sin contabilizar el tiempo de la pandemia donde hubo una ausencia de ellos. Asimismo, «solo el 8 por ciento de la población» asistió a este tipo de espectáculos en los años 2018-2019.

Sin embargo, los datos prevén que más de 9.000 toros morirán y más de 50.000 serán alquilados para ser explotados en festejos populares, cuyo destino será igualmente la muerte, este año o los siguientes» ha lamentado Guerreño ya que recordemos que los toros no solamente son torturados en plazas sino también en calles mediante fuego y cuerdas.

UN TORERO EN CULTURA

En el nuevo gobierno de la Generalitat, la vicepresidencia y la conselleria de cultura la llevará un torero. Parece ser todo un mérito reventar animales y su "mérito" le ha llevado a ser vicepresidente y conseller.

Nuestros representantes políticos deberían estar ahí para solucionar los problemas de la gente y no para fomentar el horror y la barbarie con cada vez más millones de euros.

Lo que menos necesita la sociedad en su conjunto es que se siga apoyando y subvencionando un sádico espectáculo condenado a la ruina desde hace muchísimo tiempo.



La tauromaquia no aporta nada a nivel cultural y resulta el placer de ver desangrarse a un animal indefenso. Por eso la sociedad no solamente es antitaurina, cada vez más personas son veganas sabiendo que con ello benefician a todos los animales evitando horrores en cualquiera de las industrias, atajando la urgencia climática, mejorando su propia salud y evitando el hambre en el mundo al no criarse millones de animales más que humanos si directamente se compran vegetales.

LA ÉTICA DE NO QUERER HACER DAÑO

Además el veganismo es una filosofía ética apta para cualquier etapa de la vida como hasta la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría confirman.

Rechaza el entretenimiento, vestimenta, experimentos sádicos o la alimentación de la que el mercado vegano ha avanzado muchísimo e incluso hay productos que ya cuesta notar la diferencia con los originales y prácticamente por todos los lados hay ya opciones (busca cualquier receta dulce o salada y te sale en versión ética).

Micaela de 16 años comentaba esto en un artículo de opinión de la periodista Ángeles Sanmiguel durante una concienciación de València Animal Save sobre granjas y mataderos en el que salió también el tema de la tauromaquia: "¿Cómo es que les cabe en la cabeza que es cultura? Nunca he estado interesada, nunca he ido a ver los toros en la plaza, no nunca, no voy a ir, a mis padres les da igual y me alegro mucho de que no les guste”.

No puedo acabar mi artículo sin dar voz a la infancia que a pesar de que hay una ley en la Generalitat Valenciana que impide que presencien daños físicos hacia cualquier animal, jamás se cumple ni tampoco las recomendaciones del comité de derechos del niño de la ONU pidiendo desde 2018 junto a un montón de psiquiatras prohibir que los menores presencien este espectáculo de máxima agresividad que afecta a su salud mental.

Para ir terminando, recordar la cita del 19 de agosto a las 18:30 frente al Ayuntamiento de Alfafar por los toros torturados mediante fuego y cuerdas que igualmente acaban siendo asesinados.

Durante estos espectáculos que PACMA ha documentado muchísimas veces, se junta lo peor de toda la comunidad Valenciana y el infierno de los animales es bien visible por una minoría de personas que gozan del dolor ajeno y en su mayoría hombres que van sin camiseta para parecer más machotes. Por eso seas de Alicante o de Valencia, puedes asistir y si me escribes a defensaanimal2023@gmail.com lo intentamos gestionar.

Necesitamos desde hoy mismo gente para el grupo interno en el que hay que aportar muchas ideas, conseguir material para ir repartiendo y hacer varias cosas para poder hacer un acto muy impactante y efectivo ese día.

Espero poder decir pronto que la tauromaquia es parte de un mal recuerdo negro como ya lo es en la mayoría de países.