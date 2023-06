​Exitosa manifestación contra la ampliación del puerto de Valencia

Casi 200 asociaciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil respaldaron la convocatoria de la Comissió Ciutat-Port para mostrar su rechazo a la ampliación norte del puerto de Valencia. La manifestación llenando las calles de Valencia, se realizó el pasado viernes 16 de junio comenzando a las 18:30 y acabando en la plaza del Ayuntamiento.





Tras la lectura del manifiesto, Los Chikos del Maíz, Maluks y Xavi Sarrià, actuaron en un escenario instalado en la misma plaza. La Comissió Ciutat-Port realizó está manifestación contra la depredación del territorio y el derroche de recursos públicos en un proyecto caduco y altamente lesivo. La campaña en redes sociales, ha contado con el apoyo de personas conocidas en su ámbito, como el escritor Rafael Lahuerta, o el presentador y actor Arturo Valls entre muchos otros.

En este artículo de opinión, recogemos el testimonio de algunas personas o colectivos participantes a la vez de que preguntamos a una bióloga su punto de vista.

DESASTRE MEDIOAMBIENTAL

Julio Moltó Berenguer, en representación de la Federació Veïnal de València (FFV), recuerda “el sacrificio desde el 86 de la Playa de Natzaret y la posterior destrucción de la Punta para construir la ZAL”. Desde la FFV exigen la reparación de los daños ocasionados durante tantos años por el Puerto de València, además de no repetir de nuevo los mismos errores con la ampliación Norte. Por su parte, David Adrià Ibors, del grupo jurídico de la Comissió, expresa su satisfacción con la evolución de los procesos jurídicos iniciados desde esta plataforma y ha anunciado la admisión, la semana pasada, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, del último recurso presentado, en esta ocasión, contra la aprobación del proyecto constructivo el pasado diciembre.

Valeria Ruiz, integrante de la Comissió, expresa “la necesidad de escuchar a los jóvenes, recordando el contexto de emergencia climática en que se encuentran y la evidente contradicción de plantear proyectos como éste, que amenazan de forma directa al medio ambiente, poniendo en peligro las playas del sur, el Parque Natural de la Albufera, la huerta, los arrozales...”.

LA YA ALCALDESA DE VALENCIA SE NIEGA A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Joan Ribó junto a otros integrantes del grupo compromís participaba tras una pancarta. El hasta ahora alcalde de Valencia, volvió a reclamar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para abordarla y pidió la paralización de este proyecto junto a muchas personas de su partido.

Por su parte, M.José Catalá se muestra a favor de la ampliación del puerto sin tener en cuenta la opinión de ninguno de los expertos que hablan del desastre medioambiental que supone. Por ello, la entrada del partido popular al Ayuntamiento de Valencia, supondrá que el respeto al único planeta que tenemos, pasará a ser algo secundario al igual que los animales que lo habitan.

EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

El respeto al medio ambiente no solamente requiere paralizar proyectos incoherentes como este, también implica ser responsables con nuestros actos y dinero.

Lo vengo a decir porque las industrias cárnicas, lácteas o de la pesca son prácticamente las más contaminantes del mundo por lo que si de verdad somos ecologistas, podemos evitar la mayor contaminación y toda una vida de miseria para los animales comprando productos vegetales que hoy en día incluso se consiguen con el mismo sabor y textura por lo que estuve tras una pancarta contra el especismo como explico más adelante.

La industria láctea o cárnica que prácticamente son igual y los animales acaban en el mismo matadero, son de las que más contaminan el planeta y responsables directas de la sequía puesto que para una hamburguesa se necesitan más de mil litros de agua.

En cuanto a la pesca, casi la mitad de plásticos que encontramos en los océanos provienen de las redes que utilizan los pescadores para asfixiar lentamente a estos animales con capacidad de sentir evidente.

Por eso hago el inciso ya que si de verdad te preocupa el planeta, tienes una herramienta para evitar la mayor contaminación por la vía rápida y de paso puedes evitar el hambre en el mundo si no se crían millones de animales más que humanos y esos vegetales podrían destinarse a los productos veganos con el mismo sabor y textura evitando una de la mayor causa de la crisis climática y un infierno para millones de animales criados estúpidamente cuando solamente necesitamos de ellos su perdón.

PARTICIPÉ CON DÉNIA ANIMAL SAVE

Durante toda la protesta estuve detrás de una pancarta del colectivo antiespecista Denia Animal Save en la que se leía que el especismo mata y ponía varias imágenes de los animales. Evidentemente como persona antiespecista era la pancarta que más me representaba a la par de que debíamos hacer llegar a toda la gente que estaba allí el mensaje puesto que el especismo y el egoísmo humano son verdaderamente el principal motivo de que estemos en una crisis climática cada vez peor.

Si de verdad queremos ser ecologistas, hay que cambiar ciertos hábitos sustituyendo los productos de origen animal por vegetales que en muchos casos cuesta notar la diferencia ya que no se puede ser ecologista cuando interesa o apetece a mi entender.

"Desde Dénia Animal save mostramos nuestro rechazo a la ampliación del puerto de Valencia, el impacto medioambiental va a ser un desastre para la flora y fauna de la zona. También queremos recordar que el principal causante de la destrucción de los ecosistemas es la pesca, no hay suficiente vida en el océano para satisfacer la demanda de la sociedad, están acabando con nuestros océanos", explica Álvaro Tarancón de Denia Animal Save que participó tras la pancarta del colectivo que tiene grupos a nivel internacional.

UNA BIÓLOGA NOS COMENTA LOS MOTIVOS POR LOS QUE ESTE PROYECTO DEBE PARALIZARSE



En mis artículos de opinión siempre intento contar con fuentes expertas que corroboren lo que digo. Rosa Más es bióloga, antiespecista, ecologista y colaboradora en colectivos como Feumve para defender los derechos de la infancia vegana y para pedir un menú vegano de calidad en todos los colegios.

Tras preguntarle sobre el tema de la ampliación del puerto indica lo siguiente: "El Estudio de Impacto Ambiental aportado por la Autoridad Portuaria es inadmisible, pues no se considera ninguna afección a la Albufera ni al medio marino, lo que es absurdo en una obra de gran envergadura como ampliación del puerto propuesta.

El Parque Natural de la Albufera se verá necesariamente perjudicado; la protección de espacios actual reduce los lugares protegidos a una suerte de manchas repartidas por el territorio, lo que a medio largo plazo redunda en su regresión debido a que los ecosistemas son estructuras dinámicas que necesitan estar conectadas, asegurando la expansión de las especies vegetales y el libre tránsito de los animales para poder desarrollarse correctamente.

Además, y no menos grave hay una afección directa a los animales marinos, que verán destruida una parte importante de su hábitat, con la consiguiente alteración de la dinámica de las aguas litorales. Evidentemente, la obra de ampliación del puerto va en sentido contrario de lo que debería ser la protección de los espacios y de sus habitantes, agravando la crisis climática y ecológica que ya estamos padeciendo a consecuencia de estos despropósitos que solo aportan beneficios económicos a los de siempre".

Respecto a los animales, siempre indica que no hay ningún motivo para seguir utilizándolos, pero todos para dejar de hacerlo.

POR LA PARALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO



Como vimos el viernes, miles de personas fueron capaces de unirse en la causa de defender a nuestro planeta que como ya he matizado, podemos defenderlo mucho más rápido desde nuestra responsabilidad moral e individual evitando industrias como la cárnica, pesca o láctea.

Ha quedado patente que la ampliación del puerto no tiene ningún sentido y supone tanto un desastre medioambiental como para los animales que no pueden quedar tampoco en el olvido.

Solamente tenemos un planeta en el que vivir y si no lo cuidamos, no habrá un mañana, especialmente para los más pequeños, por lo que en tus manos lo dejo.