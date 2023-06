Festival internacional VW Bus Festival 2023 de Hannover, el gran evento de las furgonetas Volkswagen (del 23 al 25 de junio)

Y no sólo eso: El departamento de Vehículos Clásicos de Volkswagen Vehículos Comerciales presentará más de 70 furgonetas VW históricas en el festival – nunca antes ha habido una exposición mayor de modelos clásicos de furgonetas VW.



El hecho de que las furgonetas Volkswagen a menudo se adelantaban a su tiempo queda demostrado por un T2 con propulsión eléctrica de 1978. Uno de los principales iconos del mundo de las furgonetas Volkswagen es el T3 California, la primera generación de furgonetas camper que incluso a día de hoy siguen convirtiendo a sus propietarios en trotamundos. Una Multivan syncro de cuarta generación, que completó la legendaria ruta Panamericana de Alaska a Tierra de Fuego en un tiempo récord en 1999, también despertará el deseo de aventurarse en los viajes épicos de la vida.

Las históricas furgonetas camper y la T2 Electric tienden un puente hacia el mundo actual. Por supuesto, también habrá furgonetas Volkswagen actuales en el VW Bus Festival (www. vw-bus-festival-2023.de). Entre los nuevos modelos de la exposición se encuentra toda la gama de furgonetas camper, compuesta por la última Caddy California, la California 6.1 y la Grand California, basada en la gran Crafter. La actual Multivan eHybrid1 llegará al festival con un sistema de propulsión parcialmente eléctrico, mientras que la ID. Buzz Pro2, ID. Buzz Cargo y, como primicia europea, el nuevo ID. Buzz3 con batalla larga se exhibirán como vehículos totalmente eléctricos.

Como aperitivo de la historia automovilística del VW Bus Festival 2023, Volkswagen Vehículos Comerciales ofrece un avance detallado de cuatro de los vehículos clásicos que se expondrán en el encuentro: el T1 Half-Track Fox, el T2 Electric, el T3 California y el Multivan syncro.

El T1 Half-Track Fox: La historia del T1 Half-Track Fox comenzó en mayo de 1962. Por aquel entonces, se fabricaba en la planta de Hannover como un T1 «normal» y se vendía a Austria. Allí se transformó en un especialista alpino en manos de un mecánico vienés de Volkswagen. El austriaco convirtió la furgoneta Volkswagen en un T1 con cuatro ejes: dos de ellos equipados con un mecanismo de transmisión por cadena y dos que guiaban el vehículo con neumáticos dobles. Así nació la furgoneta Volkswagen con mayor capacidad todoterreno de la historia. El diseñador del Half-Track Fox se llamaba Kurt Kretzner. Según fuentes históricas, era un gran esquiador. Observó que en las regiones montañosas de Austria escaseaban las furgonetas con buenas capacidades todoterreno. Quería cambiar esa situación. El inventor pasó más de cuatro años diseñando y construyendo su todoterreno.

El departamento de Vehículos Clásicos de Volkswagen Vehículos Comerciales electrificará el VW Bus Festival con una furgoneta eléctrica Volkswagen homologada para la calle basada en el T2. De este modo, los especialistas en vehículos clásicos presentarán básicamente el predecesor del ID. Buzz. Una retrospectiva: En 1970, Volkswagen creó una división de desarrollo en Wolfsburg que diseñó el primer Volkswagen de propulsión eléctrica. En 1972, la empresa mostró un prototipo en forma de pick-up con plataforma de carga abierta. Poco después comenzó la producción en serie reducida de la furgoneta eléctrica Volkswagen, que se ofrecía no sólo como pick-up, sino también como autobús y furgoneta. Fue el inicio de una prueba de flota. El T3 California: El California es una de las furgonetas camper más exitosas del mundo, una actitud automovilística ante la vida. Su historia comenzó en 1988 con un modelo especial basado en la tercera generación del Transporter. Desarrollada conjuntamente con Westfalia y construida en la ciudad alemana de Rheda-Wiedenbrück, el primer California se presentó en el Salón de la Caravana de Essen. En la exposición, el nuevo California T3 no podía ni quería ocultar que su concepto aprovechaba la probada disposición en cuanto a tecnología y equipamiento del Westfalia Joker. El modelo especial producido inicialmente en edición limitada se diferenciaba visualmente de los modelos Westfalia Joker por los grandes parachoques del exclusivo Multivan Carat.

Entradas: Las entradas de un día para el VW Bus Festival 2023 solo están disponibles en línea en el sitio web oficial del festival en www.vw-bus-festival-2023.de. El precio de la entrada incluye todas las exposiciones, conciertos, eventos, programa infantil, un mercado de piezas y accesorios y el billete de transporte local GVH. El viernes, la entrada para adultos, incluido el programa nocturno, cuesta 10 euros. La entrada del sábado cuesta 15 euros e incluye una larga velada de conciertos. Los niños y jóvenes pagan sólo 5 euros; los menores de seis años entran gratis.

El cartel de este festival de tres días es impresionante. El programa comienza el viernes por la noche con el estreno de la road movie «BULLILOVEstories – the film» y los conciertos de Pat Burgener y Bosse y su banda. A continuación, el sábado, tendrá lugar una larga velada de conciertos con Die Fantastischen Vier, Rea Garvey y Zoe Wees. El programa del festival incluye también un gran mercado de piezas y accesorios y el concurso «Show & Shine». En este concurso, un jurado elegirá las furgonetas Volkswagen más chulas y a sus propietarios en varias categorías el viernes y el sábado y las presentará a los visitantes.

La frase del constructor Ferdinand Porsche: “El diseño debe ser funcional y la funcionalidad debe traducirse en estética visual, sin depender de trucos que deban explicarse”.