La joven escritora Lorena Argentina Sánchez gana el premio literario de narrativa infantil “Francisco y Josefa”

El poder de la ficción y la narrativa toma en la voz de las mujeres mucha más fuerza en estos últimos años. Es por eso que, creo yo, esta rama del arte esta en las manos precisas y en el momento adecuado para que tome la amplitud que desde hace mucho tiempo necesita. En esta ocasión vamos a conocer a la escritora Lorena Argentina Sánchez quien recientemente ganó un premio de narrativa infantil convocado por la iniciativa nacional de la Secretaria de las Culturas, Artes y los Patrimonios de los pueblos de Honduras.

Conozcamos entonces, las sensaciones de la autora en este momento que se le ha otorgado este connotado galardón y se ha reconocido el poder de su voz y su imaginación.

¿Cómo se siente Lorena Argentina Sánchez al darse cuenta que su cuento obtiene el primer lugar? Es difícil describirlo con palabras, creo que ha sido uno de los días más felices de mi vida pues significó la realización de un sueño que ha crecido conmigo. La alegría, emoción y gratitud de esa mañana me acompañan hasta el día de hoy y probablemente me acompañarán toda la vida.

¿Esperaba este reconocimiento a su obra? Sinceramente no, cuando ingresé al salón el día de la apertura de plicas y premiación me encontré con muchos poetas y escritores hondureños de larga trayectoria a quienes respeto muchísimo, así que al no estar dentro de las menciones honorificas perdí la fe, recuerdo el suspiro que lancé cuando escuché el nombre de mi cuento en el micrófono; fue una grata sorpresa, nunca había experimentado algo así jaja.

¿Por qué decide Lorena Argentina Sánchez ser narradora, es por vocación o fue conociendo la narrativa tras el camino andado? Me atrevería a decir que es por vocación, desde que aprendí a leer y a escribir me enamoré de la literatura por completo y escribía cuentos que solo leían mis abuelitos y mis papás, hoy me cuesta creer que esta antología la leerán niños de todas partes de Honduras, pensarlo me hace muy feliz.

¿De qué trata su cuento? Nos podría dar un breve comentario. Mi cuento relata el primer día de clases de Francisco Morazán, quien camino a la escuela comienza a sentirse liviano como una burbuja y sin saber cómo ni por qué, empieza a volar por toda Honduras. Sin embargo, sin darse cuenta, Francisco choca con una gran barrera invisible que divide a Honduras de El Salvador, ahí conoce a Josefa, quien quiere pasar la barrera, pero no sabe cómo, así que Francisco le propone volar más allá de la barrera y así lo hacen y vuelan por todo Centroamérica imaginando lo lindo que sería que no existieran las barreras para que todos los niños pudieran disfrutar de los mismos paisajes.

¿Cómo se llama su cuento y la antología en la que saldrá publicado? Mi cuento se llama “Más allá de las barreras” y se publicó el pasado 7 de junio en la Antología de Cuento Infantil “Francisco y Josefa”.

¿Quiénes son sus influencias en la narrativa? En esta ocasión intenté recordar los cuentos que leía de la colección “Barco de vapor” cuando era niña para tener una mejor idea de cómo conectar con el público infantil. En la narrativa en general soy muy fan de Gabriel García Márquez, así que si algún día me inspiro lo suficiente para escribir una novela creo que él sería una de mis influencias.

¿Desde qué etapa del oficio de escribir decide Lorena Argentina Sánchez dedicarse a narrar? Honestamente me dedico más a la poesía y había abandonado la narración hace ya bastante tiempo, pero cuando leí la convocatoria para el concurso me animé porque en ese entonces estaba trabajando como cuentacuentos para niños y me hacía ilusión entrar al mundo de la literatura infantil, solo me hacía falta un empujón y fue este.

¿Qué inspiran en usted el general Francisco Morazán y María Josefa Lastiri? Creo que a todos los hondureños nos evoca o nos evocó en algún momento de nuestras vidas algún sentimiento cuando escuchamos o leímos “Declaro que mi amor por Centroamérica muere conmigo” y los últimos pensamientos de Francisco Morazán; todo lo que él soñaba para el futuro de todos los centroamericanos lo hacen digno de admirar. Sin embargo y tal como nos lo recuerda el abogado Carlos Turcios, no debemos olvidarnos de Josefa, cuya inteligencia y valentía desempeñaron un papel importante en la historia de nuestro país y la llevaron de la mano con Francisco en la lucha por el progreso de Centroamérica.

La convocatoria al concurso tenía como objetivo dar a conocer la importancia de ambos para acercar a los niños de una manera creativa y fantástica a estos personajes de nuestra historia y fortalecer nuestros valores e identidad nacional, objetivo que considero, ha sido cumplido a cabalidad en cada uno de los cuentos en esta antología.

¿Qué le podría decir a los chicos que están afuera cultivando algún tipo de arte y temen darlo a conocer? Yo les diría que sean auténticos, que escriban cosas que los hagan felices y no cambien su estilo ni su esencia porque consideran que haciendo las cosas diferentes pueden agradar a los demás o ser aceptados; si están comenzando el temor es normal, por eso muestren su trabajo a personas que verdaderamente tengan interés en leerlos y ayudarlos a crecer, no tengan miedo a las correcciones sanas y enfóquense en ustedes mismos, no se comparen.

Creo que aplica para cualquier rama del arte. Sueñen en grande porque en este hermoso barco hay espacio para todos ¡Ánimos!

Algunas palabras que quisiera dedicar o decir antes de finalizar. Bueno, me gustaría finalizar agradeciendo a todas las personas que hicieron esta antología posible, a la SECAPPH, a la Dirección General del Libro y el Documento, a la Editorial Nacional Eva Thais, a Casa Morazán, a todos los escritores que forman parte de la antología a quienes mando un fuerte abrazo y sobre todo a la Asociación Hondureña de Literatura Infantil y Juvenil quienes tuvieron la iniciativa y me dieron esta gran oportunidad.

Gracias también a ti, Omar. Disfruté mucho la entrevista.