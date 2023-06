Manifestación feminista en Suiza

El Sindicato Suizo (USS), es quien ha organizado esta manifestación feminista. Además de este sindicato también se sumaron otros colectivos como: Los Verdes, las Juventudes Socialistas y el Partido Socialista, por la lucha de igualdad entre mujeres y hombres.



En una de las manifestaciones que se realizó el 14 de junio del 2019, se logró reunir a más de medio millón de ciudadanos de Suiza a la huelga feminista. Por lo tanto, es una de las huelgas que tuvo mayor acogida e impacto, después de la manifestación general que fue en el año de 1918. Algunas de las peticiones de los ciudadanos fueron puestas en marcha, pero otras se quedaron en palabras y es por eso que se volvió a convocar la huelga este 14 de junio del 2023.

Antes se le denominaba a la manifestación, “huelga de mujeres”, pero esto cambió por “Huelga feminista”, aunque esto no interfiere en nada con las peticiones, se decidió cambiar el nombre, ya que, las mujeres no son las únicas a participar, sino también es un llamado para que todos los ciudadanos puedan participar, en este caso las personas que apoyan las demandas feministas.

Algunas de las peticiones de los participantes a esta manifestación es poder lograr en primera medida, que los sindicatos se enfoquen en el contexto de las mujeres principalmente en el ámbito del trabajo. Lo cual lleva a exigir por la igualdad de salarios entre los dos géneros, a tener unas pensiones más altas, poder introducir permisos parentales, tener tolerancia cero para las agresiones sexuales en el lugar del trabajo y tener horarios más reducidos y mejor planificados.

Es evidente que algunos cambios se han puesto en marcha, como el permiso de paternidad de dos semanasy la trasformación de la ley penal referente a los delitos sexuales.Pero para los organizadores de esta huelga, no es suficiente, pues los sindicatos reclaman al menos un año de permiso parental, y también un salario integral de 4.500/ 5000 francos en caso de aprendizaje profesional completo.

Las manifestaciones tuvieron lugar en algunas ciudades como: Ginebra, Bellinzona, Berna, Friburgo, Lausana, Neuchatel, entre otras. En estas ciudades salieron a marchar por los derechos y la igualdad de condiciones, donde se organizaron “Estados Generales Feministas”, también se propuso una guardería de “Hombres solidarios.”

Cuál es la razón de reunirse el 14 de junio, pues, en esta fecha más exactamente el 14 de junio de 1981, el pueblo Suizo ha dicho “Si” al artículo constitucional acerca de la igualdad entre hombres y mujeres. Y debido a esto, se ha logrado iniciar gestiones legales contra la discriminación salarial. Un dato curioso sobre el color que se hace visible en las manifestaciones feministas es el Violeta, puesto que este es el color que resulta al combinar el color rosado que hace alusión a la mujer, con el color azul el cual hace alusión al hombre creando así el color violeta que representaría la “igualdad de género”.