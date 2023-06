​Línea silenciosa contra el transporte de animales vivos

"Me hice vegano inicialmente por problemas de salud obteniendo información a través de documentales de que era lo mejor. Como amante de los animales que también era, rápidamente di un cambio por el respeto a todos y cada uno de ellos. Llevo ya 9 años siendo vegano aprendiendo más cosas cada día considerando que tengo una deuda con los animales por no haberlo sido antes", comentaba Gustavo Castañeda durante el acto antiespecista realizado en Valencia el pasado miércoles al que acudí como activista.





El 14 de junio se celebra el Día Mundial contra la exportación de animales vivos. En consecuencia, activistas del colectivo antiespecista València Animal Save realizamos una línea silenciosa en la plaza de la Virgen de Valencia para concienciar sobre la crueldad e innecesidad de toda explotación animal. Este método aumenta el sufrimiento de estos animales indefensos por culpa no de los matarifes o cualquiera de los explotadores de animales que tenemos, sino de todo aquel que con su omisión y dinero lo permite coincidiendo mis palabras con las del poeta antiespecista Ángel Padilla que recientemente presentó un libro sobre liberación animal en el FNAC de San Agustín (Valencia) y lo volverá a hacer en Castellón.

Carteles mostraban las duras condiciones de los animales, mientras otros activistas brindaban información sobre el veganismo a las personas que se detenían a escuchar tras el impacto que generaban las imágenes.

Cada año se envían millones de animales de forma horrenda y cruel a través de carreteras y océanos para ser sacrificados por carne. Viajan durante días, hacinados y soportando altas temperaturas en buques antiguos no aptos para transportar animales vivos. En 2021, el Gobierno ordenó el sacrificio de 2.600 terneros de los buques Elbeik y Karim Allah tras ser rechazados en sus destinos y pasar tres meses a la deriva en el Mediterráneo.

Lo que se busca con estos actos no es mejorar las condiciones de los animales como hacen muchas entidades bienestaristas, es concienciar de que no es necesario explotar a los animales para ni un solo fin.

Gustavo continua su relato explicando que hay que cambiar muchas cosas en la sociedad por lo que siempre busca información para que su activismo sea lo más efectivo posible.

Hace años crearon la página "Animind" realizando memes que demostraban la incoherencia de la explotación en cualquiera de las industrias más las mentiras constantes de las mismas. Con el tiempo, han ido haciendo también vídeos y entrevistas a la gente e incluso locales veganos (también a nivel internacional) para que la gente conozca realmente que no comemos lechuga ni mucho menos.

Espero que leas este artículo hasta el final y decidas por ti mismo una vez tienes información puesto que la información es poder.

La página es todo coherencia puesto que entrevistan a veganos y no veganos, pero siempre se llega a la conclusión de que la gente tiene empatía y simplemente están faltos de información puesto que el sistema así lo intenta y las industrias ni os cuento.

"Mi paso al veganismo fue una forma de quitarme la venda de los ojos", reconoce Gustavo. Los veganos comemos lo mismo que los no veganos puesto que hoy en día podemos disfrutar de todos los sabores, pero también de sabores nuevos con tofu, seitán, soja texturizada o las maravillas que se pueden hacer simplemente con frutas y verduras.

La página mencionada la lleva junto a su pareja Mar que entrevistamos más adelante para este "reportaje".

EL TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS

No puedo dejar de incidir en que toda explotación animal es innecesaria y horrorosa, pero como en este caso el acto iba sobre el transporte de animales vivos aunque el objetivo era informar del veganismo, os explico un poco más de detalles sobre esta crueldad.

De todas las barbaridades que permite el reglamento europeo relativo a la protección de los animales durante el transporte –el más bienestarista del mundo, ojo– llama la atención el espacio vital que asigna a cada animal durante una travesía marítima.

Dos ejemplos, entre decenas: cinco ovejas esquiladas de 50 kilos cada una pueden ir de Cartagena a Beirut –más de 3.300 kilómetros– hacinadas en un espacio de 1 metro cuadrado. Un toro de 700 kilos apenas tiene 2 metros cuadrados asignados, pero si es una vaca y está embarazada la ley establece un plus de un 10% más de espacio.

Animal Welfare Foundation grabó el verano pasado –las imágenes son duras– en las inmediaciones del puerto de Cartagena. Documentaron animales con síntomas evidentes de estrés por calor, terneros exhaustos, toros incapaces de levantarse por sí mismos, lesiones importantes como cuernos rotos y varios vehículos donde los animales estaban cubiertos por sus propias heces. Los sistemas de agua y ventilación quedan apagados durante el largo tiempo de espera para la embarcación, un problema que puede ser letal: las esperas al sol.

Cuando la espera llega a su fin empieza otro suplicio: la carga. El informe señala a los empleados de la Agencia Marítima Blázquez, a los que afea una conducta poco profesional, mal uso de las varas eléctricas y unas cargas estresantes, caóticas y más largas de lo necesario. Todo ello se traduce en un sufrimiento atroz que no es más que la antesala de lo que está por venir.

Según el equipo veterinario que firma el informe de la AWF, el principal riesgo para los animales durante los viajes largos por mar son los traumatismos debidos a mares agitados y enfermedades respiratorias como la neumonía. En los viajes de largo recorrido, la acumulación de heces húmedas en los barcos de exportación de animales vivos puede hacer que el ganado se cubra de excrementos. La fuente de esta información es LLuis Freixes Carbonell que la dió en un blog antiespecista.

ESPECISMO EN LA INFANCIA

"Los niños tienen que comer carne que están en pleno crecimiento", otra de las mentiras que el sistema quiere que aceptemos como verdad puesto que incluso la carne roja está calificada como cancerígena.



La academia Americana de nutrición y dietética, la mayoría de nutricionistas o la asociación española de pediatría, son solamente algunas de las muchas voces expertas que avalan el veganismo en cualquier etapa de la vida por mucho que tengamos que oír barbaridades y leerlas en redes sociales de gente plenamente ignorante cuyo único objetivo es hacer daño por algo que ni siquiera conoce.

La infancia crece viendo dibujos de animales, cuentos o peluches, pero ni se imaginan que son los mismos animales que se están comiendo y esto es una forma de distorsionar la realidad mediante la fantasía.

En las concienciaciones que he participado desde hace años junto a València Animal Save, la infancia siempre se interesa y no tiene ni idea de que lo que estamos mostrando es lo que comen por lo que quien tiene la suerte de enterarse, decide no contribuir como he citado muchas veces en diferentes artículos.

Algunas personas activistas vienen a las concentraciones con sus hijos que también son veganos y están perfectamente de salud (mucho más que los que comen McDonald's cada dos por tres o bollería industrial).

Igualmente, si desde pequeños se les dice la verdad, no pierden la empatía con las demás especies de animales y respetan a todos sin discriminar según a cuál que es lo denominado especismo. ¿Llevamos a un niño a una granja o matadero para que vean la realidad de principio a fin y así que puedan elegir de verdad como tanto pide la gente prejuiciosa?

Por lo tanto, que no me hablen de que los veganos adoctrinamos por decir la verdad cuando lo hacen ellos ocultandola. También tengo que recordar que la alimentación vegana no es nada privativa y ha ido avanzado cada vez más hasta tal punto de poder disfrutar de sabores calcados a los de origen animal puesto que no estamos en contra de un sabor sino de que para ese capricho tengan que sufrir y morir animales. Además de poder disfrutar de todo, también conoces sabores nuevos y aprendes a comer.

EXCUSAS HABITUALES

No conozco a una sola persona vegana que haga activismo y no haya tenido que soportar excusas como que las plantas también sienten cuando la mayoría se destinan a alimentar a los animales explotados y no tienen sistema nervioso ni cerebro que en todo caso, jamás podría ser comparable a toda la "vida" miserable que sufren los animales de principio a fin.

Respecto a la soja, la mayoría se destina a los animales explotados siendo encima transgénica ya que recordemos que la industria funciona a base de manipulación genética, pero es muy poca y no transgénica la que se utiliza para las imitaciones veganas o la "leche" de soja la cual es una gran alternativa teniendo también de arroz, coco, avellanas, almendras, avena y algunas con chocolate, café o vainilla.

También existen brutales quesos veganos y puedes comprar yogures de soja u otros vegetales para evitar toda la crueldad e impacto medioambiental de la industria láctea.

LA EXCUSA DE LOS NIÑOS QUE PASAN HAMBRE

Otra excusa es que no nos preocupamos del hambre en el mundo como si no fuera compatible el preocuparse por la infancia y defender verdaderamente a los animales.

Los niños del tercer mundo que sufren por desgracia malnutrición, claro que nos importan y por eso en lugar de utilizarlos a nuestro antojo para intentar hacer daño, siendo veganos estamos reduciendo el hambre en el mundo que jamás existiría si no criamos a millones de animales para explotar superando a los humanos y alimentados de vegetales que se podrían destinar directamente a productos veganos con el mismo sabor y textura.

Otra excusa es que los leones comen carne, pero ya es absurdo en sí que una persona se tenga que comparar con un león para justificar lo que hace. Se nos puede decir directamente que los animales dan igual y así terminamos por la vía rápida siendo sinceros.

Otra excusa es hacerse la víctima diciendo que obligamos a la gente a dejar de consumir productos de origen animal cuando aquí los únicos que obligan, son las personas que pagan para convertir su vida en un infierno y destrozar el planeta, las personas veganas solo intentan concienciar para intentar que el mundo sea justo para todos.

LA IMPORTANCIA DE HABLAR DEL VEGANISMO

Mar Quijada Cuevas lleva 3 años siendo vegana gracias a que su pareja Gustavo (entrevistado anteriormente), le habló de veganismo y viendo documentales, la primera industria que dejó de financiar es la láctea y en unos meses cambió completamente la alimentación en todas sus formas sin ningún problema.

"Desde nuestra página Animind intentamos siempre difundir el mensaje de forma amable pese a que todo el mundo sabe que mucha gente hemos recibido insultos simplemente por difundir el veganismo. Hay gente más cerrada, pero otra que está dispuesta a escuchar y en muchas ocasiones, se acaba concienciando", declara.

Indica que desde la página que se puede seguir en redes sociales, tienen nuevos proyectos a favor del veganismo. Antes de ello, Mar perteneció a Challenge 22, una web que ayuda a dar el paso: https://challenge22.com

Si bien finalmente decidió junto a Gustavo realizar por su cuenta la conciencia al veganismo, pero afirman que siguen apoyando la labor al ser una forma efectiva de conciencia. “No sabía nada de los mataderos y se me rompe el corazón”. La adolescente Micaela, llorando, recuerda “la cara de los animales, ¡cómo se sentía el dolor en sus ojos!”.

Esto aparecía en un artículo de opinión de la periodista Ángeles Sanmiguel tras venir a un anterior acto de València Animal Save al igual que también acudió a entrevistar a la gente en el que nos ocupa ahora y publicará al respecto ya que hacer llegar toda esta crueldad y testimonios a la sociedad, es fundamental.

CONCLUSIONES: EL VEGANISMO RESPETA A LOS ANIMALES DE VERDAD Y BENEFICIA A LAS MISMAS PERSONAS

Cada persona que se hace vegana, contribuye a dejar de condenar a los animales a una verdadera injusticia llena de sufrimiento desde su primer aliento hasta el último.



Toda explotación animal está basada en la crueldad, inseminaciones forzadas, esclavitud, hacinamiento, miseria, separaciones entre familias, manipulación genética y como no, la muerte en cualquiera de las industrias incluida el huevo o los lácteos que son de las más crueles de todas.

En la del huevo mueren las gallinas al final y los pollitos machos triturados vivos al principio al igual que en la industria láctea mueren las vacas al final y los terneros al principio para que no se beban la leche de su madre y ambas industrias están llenas de crueldad durante el proceso y manipulación genética.

En la pesca, animales asfixiados lentamente y llenando el mar de plásticos proviniendo casi la mitad, de las redes usadas por los pescadores.

La sangre chorrea en los apartados mataderos que en los polígonos industriales, realizan su actividad a altas horas de la madrugada para que nadie vea, huela y escuche todo este proceso que hemos documentado muchas veces en vigilias (la última en Torrent) siendo demoledor una vez más todo lo que nos encontramos.

Por todo ello, llevo años siendo vegano y con la responsabilidad moral de hacer activismo y escribir para hacer llegar toda esta información a la sociedad ya que por desgracia, la nota de prensa que se envió a los medios de comunicación, solamente saldrá si acaso en algún medio independiente o artículo de opinión.

Esta filosofía ética como ya hemos explicado, beneficia a los animales, pero muchísimo también al medio ambiente, salud y evitaría el hambre en el mundo.

El veganismo excluye la alimentación innecesaria llena de miseria, experimentos sádicos en nombre de la ciencia, vestimenta o diferentes entretenimientos con animales como sería els bous al Carrer contra lo que protestaremos el 19 de agosto a las 18:30 una vez más frente al Ayuntamiento de Alfafar teniendo ya a nivel interno muchas ideas y para unirte puedes hacerlo escribiéndome a defensaanimal2023@gmail.com

Piensa en todos los animales que están sufriendo lo inimaginable en los minutos que has tardado en leer mi artículo. Unos minutos de lectura para ti, pero toda una vida de injusticia, angustia y miseria para los protagonistas.

Recordar también que hoy en día tienes tortillas de patata veganas, todo tipo de recetas y todo tipo de productos igualados por lo que basta buscar mínimamente.

El ministerio de consumo tendría que haber fomentado todas las alternativas vegetales en lugar de hablar de macrogranjas y normalizar que los animales están para eso cuando la realidad es bien distinta y basta conocer cualquier santuario de animales para saberlo que por cierto, ellos no tienen ayudas como si tienen a más no poder todas estas industrias innecesarias y crueles.

El partido animalista PACMA, ha sido el único que informaba en las redes sociales de toda la situación que atraviesan los animales mediante el transporte que hemos detallado y a menudo difunden el antiespecismo también.

En cuanto al colectivo convocante, te invito a seguirlo a través de facebook e Instagram "València Animal Save".

Gracias por leerte mi artículo y seguro que te ayudará a cambiar tus hábitos para ser más respetuosos con los animales y subsidiariamente con las personas ya que una vez lo sabemos y somos conscientes, mirar para otro lado es muy difícil y prácticamente imposible.

Cualquier duda de veganismo o para estar en la lucha interna contra los festejos taurinos de Alfafar, recuerda escribirme a defensaanimal2023@gmail.com