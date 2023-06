​"Un crimen argentino": sin cuerpo no hay delito

Filmin estrena, el próximo viernes 23 de junio, la película "Un crimen argentino" de Lucas Combina, un impactante thriller basado en el libro homónimo del autor y periodista Reynaldo Sietecase (Alfaguara, 2002) que narra la historia real del secuestro de un empresario durante la dictadura militar del país sudamericano.



Impecablemente ambientada a principios de los años 80, la película sigue el caso de Mariano Márquez (Darío Grandinetti), un abogado que decide ejecutar su versión de un crimen perfecto organizando el secuestro de un empresario de renombre. Para no ser atrapado, el criminal imita el terror impuesto por el régimen militar y se rige por la norma de "sin cuerpo no hay delito", convirtiendo la extorsión en uno de los homicidios más brutales cometidos en Argentina. El caso fue adjudicado a dos jóvenes del juzgado de instrucción que tuvieron que trabajar a contrarreloj y con multitud de contratiempos impuestos por la policía subordinada del poder opresor.

"Nos hemos empapado del caso y de la época, era imprescindible para la película que se entendiera el contexto en el que se enmarcaron los hechos", comenta el director. "Tuve el expediente real en mis manos, con hojas amarillentas, y me atrapó desde el primer momento". Aunque "iba y venía del libro", como recuerda Combina, la trama de la película se centra más en la dupla policial que en Márquez, a diferencia de la novela. La dirección de Combina trata de desenmarañar cómo se desenvolvió este caso que marcó jurisprudencia en la ciudad argentina de Rosario, donde además se rodó el film.

"Un crimen argentino" se suma a la gran y exitosa ola de ficciones del otro lado del charco basadas en hechos reales relacionados con la dictadura militar, como "Matadero" de Santiago Fillol, "Argentina 1985" de Santiago Mitre o "Azor" de Andrea Fontana.

Un crimen argentino País y año de producción: Argentina, 2022. Duración: 113 minutos. Dirección: Lucas Combina. Guion: Jorge Bechara, Matías Bertilotti, Sebastián Pivotto (basado en la novela de: Reynaldo Sietecase). Dirección de fotografía: Martín Bianchedi. Música: Víctor González. Intérpretes: Nicolás Francella, Matías Mayer, Luis Luque, Malena Sánchez, Darío Grandietti.





Lucas Combina DIRECTOR Córdoba (Argentina), 1978. El director se hizo conocido en 2017 con la multipremiada serie "La chica que limpia". Ha realizado varios cortometrajes con distribución internacional, así como series documentales y docurealities. También trabaja en desarrollo de proyectos para Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y México. "Un crimen argentino" es su primer largometraje.