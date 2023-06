Si queríamos sorpresas en Francia, llega la primera ración

Muy poca tranquilidad nos ha dejado la primera ronda del cuadro final en Francia. Los que buscaban calma se han encontrado con una tempestad, un mar con bastante oleaje que nos ha traído no una, sino varias sorpresas, eliminaciones en cierta forma muy sonadas.



Desde luego, no cabe duda que la prueba de Toulouse ha puesto el listón muy alto y ha dado un serio aviso a navegantes: que nadie se relaje porque la ascensión va a ser dura.

Los primeros en hacer sonar la campana fueron Ignacio Vilariño y Salva Oria; la pareja española conseguía hacerse fuerte, mucho, ante Iván Ramírez y Pablo Lima, dejándoles sin torneo a las primeras de cambio cuando su objetivo debería haber sido, al menos, llegar hasta cuartos. Un resultado de 6-4 y 7-6 les obligaba a hacer las maletas al tiempo que Vilariño y Oria se ganaban, por méritos propios, el derecho a competir al menos una ronda más con total merecimiento.

La cosa no acabó ahí porque, aunque siendo menos sorpresa, lo cierto es que el resultado no fue tan destacable por el nombre de los cuatro, pero sí que en parte, dado el estilo de ambas parejas, el hecho de que el pádel más defensivo de Maxi Sánchez y 'Lucho' Capra se superpusiera a la alegría y electricidad de 'Coki Nieto y Pablo Cardona, por más que estos estén todavía en proceso de aclimatación, no deja de llamar la atención. En este caso, los dos argentinos lograron una victoria muy importante para sus intereses por 6-7 y 3-6.

Y en esta ocasión hubo otro golpe más sobre la mesa. Mario Ortega y Carlos Martí, llegando desde la fase previa, dejaron con el pie cambiado a Agustín Gómez Silingo y Álvaro Cepero, una dupla de nueva formación pero con capacidad y experiencia más que sobrada para haber sacado el partido adelante. Cierto es que empezaron incluso mandando en el luminoso (3-6), pero también lo es que ni Ortega y Martí le perdieron la cara al encuentro y fueron capaces de sacar la cabeza a flote por los pelos en el segundo set, venciendo en el tie break (7-6) y luego dar un zarpazo sin miramientos en el tercero, saltando de break en break hasta conquistar la victoria (3-6, 7-6 y 6-2).

Por su parte, Javi Rico y Leo Augsburger (este parece que recuperado de su esguince en el torneo de Mónaco), vencieron a Javier Martínez y Jorge Ruiz con las diferencias al mínimo en ambas entregas (6-4 y 7-6) mientras que Javier García Mora y Javier Glez. Barahona necesitaron un apretado 6-4 y 6-4 para despedir a Mario Huete y Adrián Marqués, quienes en parte acusaron el cansancio que traían de la fase anterior.

Además, Gonzalo Rubio y Álex Arroyo se desgastaron bastante más de lo previsto ante otros debutantes, Jairo José Bautista y Juan Martín Díaz, jugadores que dejaron buen sabor de boca en su primera puesta de largo oficial, aguantando en el choque hasta el final (2-6, 6-4 y 6-7).

En cuanto a los resultados amplios de la jornada, los marcadores fueron los siguientes: Javi Garrido - Lucas Campagnolo vs. Antón Sans - Teo Zapata (6-1 y 6-2)

Jaime Muñoz - Miguel Lamperti vs. Ramiro Moyano - 'Xisco' Gil (3-6 y 3-6)