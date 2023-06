Elecciones 23 de julio en España

Todas las personas tenemos la libertad de votar a qué partido queremos que nos gobierne, pero hay algo muy importante a tener en cuenta, que no se trata de quién sea, izquierda o derecha, si no más bien quien protege y defiende nuestros derechos, libertades y una vida digna para todos, por ello en estos momentos, quien salga ganador debería de tener en cuenta los principales problemas que, más pronto que tarde debería de resolver de una vez por todas.



Que las pensiones se sigan revalorizando, según el IPC actual y no se vuelva al 0,25 de años atrás.

Salario mínimo interprofesional, que existe mucha precariedad y un nivel de pobreza extremadamente grande, además de que el salario no debe de estar por debajo de la inflación, bajo ninguna excusa, del mismo modo que las pensiones.

Derecho a una vivienda digna.

Cortar de raíz todo tipo de corrupción, sin diferencias ningunas.

La temporalidad y el abuso en los empleos.

Ingreso mínimo vital, (para las personas que lo necesitan de verdad).

Reducción de la brecha de género, (de una vez por todas).

Remodelación total y absoluta de la sanidad pública, teniendo en cuenta que estamos entrando en las jubilaciones del baby boom.

Educación pública y becas para todos los alumnos que las necesiten realmente.

Mucha más atención, preparación y un trabajo adecuado a las personas con discapacidad, en el supuesto que no puedan desempeñar un trabajo, son los que necesitarían un sueldo vitalicio, para tener una vida digna y con total atención a su problemática.

Ninguna barrera de ningún tipo para todas las personas con alguna discapacidad, lo normal sería facilitarles la vida.

Recortar todo tipo de gastos innecesarios de los gobernantes y que los inviertan en la resolución de todos los problemas existentes.

Menos racismo, que todos los que huyen de su país vienen buscando una vida digna, sin distinción de raza, color ni religión, los que vienen de África también huyen de guerras, hambrunas y demás conflictos, no son distintos a los blancos y rubios.

Permisos retribuidos para la atención y el cuidado de nuestros mayores, del mismo modo que hacen con los hijos pequeños hasta cierta edad, porque todos nos volvemos dependientes.

Un acuerdo real y definitivo con el Reino Unido, que incluya un acuerdo sobre Gibraltar, que es España.

Más personal en las residencias de ancianos y un cambio total en adecuación de todo en general, que miren para algunos proyectos que ya están en marcha y tomen ejemplo, nuestros mayores deberían de ser una prioridad. Porque cobrar se cobra bien por la plaza, pero no se cumplen los mínimos que se merecen y a esas edades ya se lo han ganado todo. La declaración Universal de Derechos Humanos, que cumple en este 2023 los 75 años, está en entredicho.

Debemos de tener en cuenta también el cambio climático, que está afectando sobre manera a nuestro país, España, que se están creando nuevas enfermedades, sobre todo respiratorias. Y, por último, aunque me quedan más cosas en el tintero, proteger a los agricultores, ganaderos, la pesca y demás profesiones, ya que sin su trabajo no comeríamos.

Por favor, quien gobierne a partir del 23 de julio, que tome buen apunte de todo y que demuestre que se merece estar a la cabeza de España, con hechos, no palabras.