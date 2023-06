Acudir a SrFlyer para el diseño de camisetas personalizadas de calidad

El diseño de camisetas personalizadas se ha convertido en toda una tendencia a lo largo de los últimos años. Se trata de un elemento ideal no solo para eventos y empresas, sino también como un regalo personal para un amigo o conocido.

SrFlyer es una destacada imprenta en formato físico y digital que ofrece servicios offset, rotulación, impresión a gran formato y fabricación de complementos para eventos en España. Entre los productos más solicitados están los flyers, tarjetas, lanyards, dípticos, trípticos, carteles, revistas, sobres corporativos, publicidad exterior fija como vinilos y banderas publicitarias. Todos ellos se obtienen a partir de máquinas de impresión de última generación.

Gran variedad textil y novedades El equipo profesional de SrFlyer materializa las solicitudes de los clientes en camisetas marca Roly, modelo Jamaica de manga corta. Están disponibles en tallas XS, S, M, L, XL, XXL Y XXXL tanto para hombre como para mujer. En la categoría infantil, el modelo viene en tamaños para niños entre 1 y 12 años.

Los cuellos son redondos y poseen reforzamiento en las costuras laterales y hombros, para que su vida útil sea mayor. Además, el tejido es 100 % algodón, lo que las hace más cómodas y de mayor calidad.

Para el diseño, ya sea identidad de marca de equipo o empresa, se puede hacer uso de una amplia gama de colores, eligiendo una sola tonalidad, dos, tres o full color. Entre ellos, están los clásicos negro, blanco y gris claro; así como los más sugerentes amarillo flúor, naranja, rosa, rojo, azul royal o marino, turquesa, verde lima o militar.

En cuanto a la personalización se refiere, se ofrecen 4 áreas de impresión: pecho y espalda, con un máximo de 33 cm de ancho y 40 cm de alto, y las dos mangas, que pueden ser decoradas en 8 cm de ancho por 5 cm de altura.

Para los pedidos con un máximo de 40 unidades, se utiliza vinilo técnico o impresión digital. En caso de solicitar más unidades, se aplica serigrafía, la técnica con la que se transfiere tinta o pintura por medio de un marco de metal o madera en una malla tensada.

¿Cómo hacer el pedido personalizado? A través del portal de SrFlyer los usuarios deben seleccionar el color de las camisetas, las opciones de impresión y las cantidades para cada talla. Además, está dispuesto un espacio para cargar los diseños requeridos. También pueden enviarse por correo electrónico. No obstante, si el cliente no cuenta con uno elaborado, puede contratarlo con la empresa por 10 euros adicionales.

Por otro lado, la tienda tiene el servicio de Imprenta Express en 24 horas, para quienes necesitan con urgencia sus productos.

Por todo ello, SrFlyer se ha convertido en el aliado de muchas empresas y particulares que requieren un diseño de camisetas profesional.