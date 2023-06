Análisis sobre la recesión que atraviesa la eurozona

Tras el segundo trimestre consecutivo de caída del PIB, la eurozona se encuentra técnicamente en una recesión que se inició en octubre de 2022. Si bien es cierto que este frenazo no está afianzado, la tendencia comienza a dibujarse: una trayectoria bajista y una caída a territorio negativo. Aunque se aproxima al cero en el cómputo global, la variación del PIB muestra divergencias notables tanto a escala geográfica como en los grandes agregados o incluso a escala sectorial.



Las diferencias geográficas ya son importantes. Alemania vio cómo su PIB retrocedía un -0,3 %, mientras que Francia resistía con un +0,2 %. En la cola del pelotón encontramos a Irlanda (-4,6 %), base de operaciones en el continente de multinacionales no originarias de Europa cuyos flujos financieros generan oscilaciones en su contabilidad nacional. Otro hecho relevante es que los países del sur, estigmatizados con el acrónimo PIGS durante la crisis de deuda pública, parecen estar tomándose la revancha: Grecia empata con Alemania, mientras que el crecimiento llega al 1,6 % en Portugal, al 0,6 % en Italia y al 0,5 % en España.

Veamos los agregados. El consumo sigue descendiendo y se situó en el -0,3 %, tras el -1,0 % del cuarto trimestre de 2022. Los intercambios exteriores sostienen el PIB desde hace dos trimestres, gracias al descenso de las importaciones, lo que puede interpretarse como una nueva señal de debilidad. En un contexto que sigue siendo inflacionista y con tipos de interés que van a seguir subiendo al menos hasta el tercer trimestre, a juzgar por las declaraciones del Banco Central Europeo o las previsiones del mercado de deuda pública, la presión monetaria no va a aflojar a corto plazo. Quien dice tipos de interés elevados, dice consumo, inversión y endeudamiento público bajo presión...

Por último, veamos qué ocurre en el plano sectorial. La industria atraviesa una crisis debido a la caída de la demanda de bienes, una competencia internacional más intensa debido a las existencias acumuladas y el encarecimiento del crédito. En cuanto a los servicios, los indicadores adelantados siguen apuntando a un crecimiento en el segundo trimestre. Cabe señalar también que los sectores ligados al turismo parecen perfilarse para vivir un verano histórico, a juzgar por los volúmenes de reservas en los transportes o los hoteles. Esta tendencia parece que ahondará un poco más la brecha entre los países del norte y los del sur, en beneficio de estos últimos.