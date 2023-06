La España Azul concluye la etapa de exploración del litoral español y se prepara para abordar el estudio de los datos recogidos

Olga Cerezo, Helena Barracó, Hugo Morán Fernandez, Nacho Dean, Yago Martín, Francesc Piferrer, Clare López y Silvia Matezanz en el amarre de la última etapa de la España Azul en el Port Olimpic de Barcelona



La España Azul, la expedición liderada por Nacho Dean, naturalista, explorador profesional, conferenciante y escritor, ha llegado a puerto después de haber recorrido todo el litoral peninsular e insular español.

Nacho Dean inició en 2013 la Marcha mundial por la naturaleza y el planeta Tierra que le llevo a recorrer durante 3 años 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros en solitario, sin asistencia e ininterrumpidamente para documentar el cambio climático. Entre 2018 y 2019 inició la Expedición Nemo, desafío que le llevó a unir nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Tras estas hazañas pudo constatar el deterioro de los ecosistemas a nivel planetario, hecho que incansablemente ha divulgado allá donde ha ido. Pero una idea le rondaba la cabeza al ver la reacción de la audiencia que le prestaba atención. “Eso ocurre lejos”. “Eso no ocurre a mi alrededor”. Cada vez se hizo en él más clara la máxima “piensa global, actúa local”. De ahí surgió La España Azul.

La España Azul es una iniciativa que trata de poner de relieve lo que está pasado en nuestras playas, nuestras costas y nuestros litorales. No es algo exótico que ocurre más allá de nuestras fronteras. Y tenemos todos una responsabilidad, tanto en aquello que hacemos tierra a dentro, como en aquello que hacemos en mar abierto.

Durante todos estos meses, Nacho Dean ha recorrido todos nuestros extraordinarios paisajes marítimos, comenzando en el País Vasco y recorriendo las costas de Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias, Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares hasta atracar en Cataluña. Se ha realizado un estudio profundo del impacto que están sufriendo por nuestras actividades tanto industriales como individuales nuestros ecosistemas.

En esta etapa final se ha puesto el broche final a la primera parte de la expedición que se sustenta en tres pilares: explorar, aprender y proteger. Ahora toca analizar todos los hallazgos, trabajar las muestras en el laboratorio, elaborar informes y publicar los resultados. Para este año el objetivo es tener un informe sobre macro-basuras y limpieza de las playas y un paper científico de micro-plásticos en las aguas oceánicas y marítimas en 2024. Cumpliendo así con dos objetivos, aportar datos fiables y útiles para tomar acciones concretas a nivel institucional, y divulgar a la población para que sus acciones como individuos y sociedad se unan a estas acciones concretas para proteger nuestros ecosistemas.

Nacho defendió en el acto de clausura la necesidad de concienciar a la población de que el mar empieza en nuestras casas. “Todo lo que cae en el inodoro llega al mar”. A modo de ejemplo contó que una de los objetos que más se ha encontrado en nuestras costas son bastoncillos de los oídos. “Nunca he visto a nadie limpiándose los oídos en una playa, el residuo viene de mas lejos, viene de nuestras casas”. Pero esos residuos que llegan al océano también provienen de las alcantarillas y de los ríos que arrastran todo lo que dejemos en tierra, para acabar en el fondo de nuestros mares.

En este acto de cierre de la expedición, La España Azul ha estado acompañada de algunas de las instituciones, empresas y amigos que han hecho posible esta aventura. El acto ha tenido lugar en el ICM-CSIC donde el vicedirector de transferencia del conocimiento del ICM, Francesc Piferrer, ha remarcado que “proyectos como el de La España Azul donde se combina investigación, ciencia ciudadana y divulgación, son muy importantes para concienciar a la población sobre la necesidad de conservar los océanos, y se alinean con la investigación y compromiso social del ICM”.

Nacho Dean, quien dirigió el acto, contó con el apoyo institucional a nivel local y nacional. El secretario de Estado de Sostenibilidad, Hugo Morán Fernández recalcó durante el acto que “la basura marina genera un importante impacto socioeconómico, amenaza la salud y seguridad humanas y produce efectos negativos en los organismos y hábitats marinos. Por eso, la concienciación es clave y por eso son tan relevantes campañas como La España Azul, que hoy concluye, por su valor científico y por su valor como herramienta de divulgación y de concienciación. Queda mucho por hacer y todos tenemos un papel que jugar”. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Helena Barracó, jefa del Departamento de Equipamientos y de Programas de la Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad afirmó que “el Ayuntamiento de Barcelona está comprometido con el cambio climático y la sostenibilidad, especialmente favoreciendo el trabajo en red, promoviendo la cultura de sostenibilidad y facilitando el conocimiento orientado a la acción”. Y que “El proyecto La España Azul, es una iniciativa ambiciosa que va a ayudar a la ciudadanía, escuelas, empresas y organizaciones a tomar conciencia sobre el enorme impacto de los plásticos y micro-plásticos que generamos en el mar”. Para terminar, dijo que “esperan poder colaborar con el equipamiento de educación ambiental del Centro de la Playa de Barcelona para difundir los resultados del proyecto y animar a todos los públicos a ser parte de la solución”.

En el acto, y como no podía ser de otra manera, estuvo Yago Martín, Country Manager de SMARTBOX en España y patrocinador oficial de esta aventura que explicó que “en una compañía, como es Smartbox, donde el cuidado del medioambiente está muy interiorizado en nuestro ADN, con medidas como el uso de cartón 100% reciclado para nuestras cajas de experiencias, uso de tintas vegetales o el packaging utilizado para nuestra marca La Vida es Bella, fabricado a base de almidón de patata, agua y fibras naturales” no podían por menos involucrarse desde el primer día ya que es un proyecto muy vinculado a sus valores.

También el puerto donde ha atracado finalmente esta expedición quiso destacar, en palabras de Olga Cerezo, directora del Port Olímpic, que “la sostenibilidad es un eje clave y transversal de la transformación del Port Olimpic que está impulsando BSM por encargo del Ayuntamiento de Barcelona. En el marco de este proyecto, trabajamos no solo para reducir los efectos negativos que toda actividad tiene sobre el entorno más próximo, sino también para crear impactos positivos y beneficiosos para todo el mundo. En este sentido, una de las líneas de actuación más destacadas que impulsamos es la creación de un arrecife de bioregeneración en el entorno de las instalaciones del Port Olímpic que favorezca la biodiversidad y mejore la calidad del agua. En días como hoy, el Port Olímpic quiere apoyar todas las iniciativas que, como esta, contribuyen a crear consciencia sobre la necesidad de cuidar los mares y los océanos como a elementos fundamentales del planeta”.

También nos acompañaron Isabel L-Rivadulla Sández Directora de Comunicación y Marketing en SIGNUS que defendió la cultura del reciclaje y la investigación sobre materiales menos dañinos en las industrias; Clare López, Managing Director de BRITA quien tiene como objetivo que la embotellación de las aguas deje de ser un problema a nivel planetario no solo por los residuos que produce sino por todo el ciclo de vida de estas industrias; y de Silvia Matesanz Horne de la Fundación Ocean Born quienes defienden que el océano es la mayor solución natural disponible para atajar la crisis climática.

'La España Azul' es posible gracias al patrocinio principal de Smartbox; el patrocinio de Ocean Born Foundation Ternua y SIGNUS; la colaboración de Ohla, Rotary, Marine Stewardship Council, Lo que de verdad importa, Federación Española de Actividades Subacuáticas, Ambiente europeo, Círculo UnLimited, OdiseIA, y Tecnoambiente; como parteners científicos se cuenta con la Universidad de Cádiz, AZTI; y el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.