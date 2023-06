Cada año alrededor de 6.000 hombres fallecen en España por cáncer de próstata, la enfermedad oncológica más frecuente entre los varones y de la que anualmente se detectan unos 30.000 nuevos casos, tal y como explica la presidenta del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG), la Dra. Aránzazu González del Alba, oncóloga médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra el 11 de junio.



Además, las últimas cifras aportadas por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en su informe ‘Las cifras del cáncer en España 2023’, señalan que sólo este año se van a diagnosticar en España más de 29.000 nuevos casos. “Es el tumor más frecuente y el más prevalente en los hombres, con unas cifras de incidencia muy similares a las del cáncer de mama, siendo la edad el principal factor de riesgo a padecerlo”, asegura la doctora.

De hecho, más del 80% de los casos de cáncer de próstata se diagnostican en hombres mayores de 65 años y más del 90% en fase localizada. Por ello, se recomienda acudir al urólogo a partir de los 50 años para revisar la próstata, edad que se reduce a los 40 años para aquellos hombres con antecedentes familiares de primer grado que hayan tenido la enfermedad, ya que tienen hasta el doble de riesgo de padecerla. La visita al urólogo a partir de estas edades cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que el cáncer de próstata no tiene unos síntomas específicos que puedan diferenciarse de otra patología prostática benigna, los más comunes son aumento en la frecuencia de la micción, dificultad o urgencia para orinar, incontinencia urinaria, sangre en la orina o en el semen, eyaculación retrógrada e impotencia.

Sin embargo, y pese a ello, existe un número importante de tumores de próstata que son diagnosticados de forma asintomática tras realizar una determinación analítica del PSA. “Por ello, es tan importante que los hombres acudan al urólogo para valorar el estado de la próstata y, así, adaptar el seguimiento médico según el riesgo que tengan individualmente”, recalca la presidenta de SOGUG.

Aumento de la supervivencia en cáncer de próstata avanzado

Respecto al tratamiento, la doctora González del Alba informa de que en los casos de cáncer de próstata localizado se puede realizar una cirugía radical abierta o bien por laparoscopia (asistida o no por robot), la alternativa es la radioterapia con o sin tratamiento hormonal; en los casos más avanzados o metastásicos se suele requerir una terapia hormonal sistémica basada en la supresión de andrógenos sola o en combinación con otras opciones. “Gracias a los avances terapéuticos de la última década, se ha logrado aumentar notablemente la supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata avanzado o metastásico. No obstante, es necesario que el paciente sea manejado siempre en el seno de un comité multidisciplinar con el fin de que pueda optar a la mejor terapia en cada momento de su evolución”, asegura la doctora.

El tratamiento hormonal de supresión androgénica al que deben exponerse algunos pacientes durante un largo periodo de tiempo impacta negativamente en la calidad de vida si no va acompañado de un soporte adecuado de los efectos secundarios que provoca y que son bien conocidos, en este sentido, este año SOGUG ha impulsado un proyecto para valorar el impacto que tiene la dieta y el ejercicio físico en la prevención de la osteoporosis y en los problemas metabólicos asociados al mismo.

Necesidades no cubiertas

Por otra parte, la doctora lamenta que los pacientes con cáncer de próstata en España tengan todavía diversas necesidades no cubiertas como, por ejemplo, dificultad para acceder a todos los especialistas implicados en el manejo terapéutico desde las etapas iniciales de la enfermedad.

Asimismo, a su juicio, el principal reto que hay en España frente a esta enfermedad es garantizar un abordaje multidisciplinar de los pacientes desde el diagnóstico de la enfermedad, en el que se asegure la participación activa y coordinada en las decisiones que atañen al diagnóstico y tratamiento del tumor, de todos los especialistas (fundamentalmente urólogos, oncólogos médicos y radioterápicos, junto con radiólogos, patólogos, médicos nucleares y geriatras, entre otros).

“El manejo multidisciplinar y su implantación en la totalidad de los centros hospitalarios del territorio nacional, permitirá al paciente acceder a la mejor opción terapéutica en cada momento de su enfermedad. Por otra parte, este abordaje multidisciplinar desde la enfermedad localizada le brindará al paciente la oportunidad de acceder a la innovación y a la investigación de calidad”, enfatiza la doctora González del Alba.

Reto Cruzar el Estrecho

Al mismo tiempo, es necesario también aumentar la conciencia social sobre esta enfermedad. Por ello, y con el fin de mejorar la asistencia que se presta a los pacientes, SOGUG tiene en marcha diversos proyectos y actividades para fomentar la formación, la investigación y dar visibilidad al cáncer de próstata, poniendo en valor la experiencia y testimonio de los pacientes.

“Estamos realizando acciones para aumentar la conciencia sobre el cuidado de la salud masculina ya que solo un 43% de hombres se somete a controles rutinarios. También se pretende dar visibilidad a enfermedades como el cáncer de próstata y testículo que se pueden detectar de forma temprana, lo cual implica más del 90% de curaciones”, argumenta la vocal de SOGUG y coordinadora de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba), María José Méndez Vidal.

Una de las actividades es el ‘Reto doble cruce del Estrecho’, el cual consiste en una travesía a nado de aproximadamente 9 horas de duración cruzando el estrecho de Gibraltar ida/vuelta por parte de un deportista solidario en otoño de 2023. Con ello además de dar visibilidad a estas enfermedades se recaudarán fondos para ser destinados a ayudas para la investigación del cáncer de próstata.