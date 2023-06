¿Qué tipos de escaleras de caracol existen?, según Enesca

La selección de una escalera para el hogar debe pasar por diferentes tipos de parámetros, ya sean de índole práctica o estética. Sin embargo, uno de los estilos más versátiles son las escaleras de caracol. La idea de este tipo de escaleras pasa más por la practicidad que brinda, ya que cumple la función de permitir el acceso entre diferentes niveles y el poco espacio que ocupan.

No obstante, en la actualidad se disponen de una gama de diseños capaces de dar un impacto significativo en la estética y estilo general del espacio. De la mano de Enesca, las personas tienen a su disposición un catálogo extenso de escaleras de caracol capaces de dar el toque que le falta a los hogares.

Las escaleras de caracol, sinónimo de calidad y comodidad La estructura de una escalera de caracol la confecciona un mástil central, rodeado por peldaños, descanso y una barandilla. Esa misma simpleza que forma este tipo de escaleras es la que la hace tan especial, ya que no siempre es necesario optar por lo extravagante, sino por una opción genérica capaz de amoldarse a la decoración de la casa.

Más allá de cuestiones sujetas al gusto de cada persona como el aspecto, la realidad es que estas escaleras son las mejores en cuanto a su objetivo. En una estructura cuya misión es hacer de enlace entre diferentes niveles del hogar, las escaleras de caracol cumplen con dicho prometido, ocupando la menor cantidad de metros cuadrados posibles. De esta manera, el espacio ahorrado en instalar una escalera recta ahora supone una extensión de la habitación, sin tener en cuenta un aspecto como el ensamble, el cual es mucho más sencillo en las escaleras de caracol.

Asesoramiento y asistencia completa con Enesca Las opciones que ofrece Enesca de escaleras de caracol corresponderán al material y diseño que el cliente desee. Sin embargo, estas cuestiones no abarcan el problema más importante: si dicha escalera entra en la casa o tiene las medidas necesarias. Es por eso que la empresa, en respuesta a este problema recurrente, ofrece tanto un servicio de medida como de montaje.

Con un equipo experimentado en instalación de escaleras, la empresa se encargará de medir las dimensiones del lugar en el que se desea colocar la escalera, procurando así una instalación segura, la cual cumpla con las normas y regulaciones de construcción locales.

Los clientes no solo podrán elegir entre diferentes modelos de escaleras de caracol de madera o de metal, sino también si desean tener prefabricadas o crear diseños personalizados. De esta manera, con un sistema de financiación de hasta 12 cuotas sin interés, Enesca acompaña al cliente durante todo el proceso, desde su decisión hasta la compra final.