Ejecutar automatizada y rápidamente los procedimientos de Lock Out - Tag Out de la mano de For Easy Work y su software especializado

LOTO (del inglés Log Out Tag Out) es un procedimiento crítico en trabajos de mantenimiento para garantizar la seguridad y evitar accidentes con relación al arranque intempestivo o no controlado de equipos de trabajo en los que se está interviniendo. Aquí se requiere del uso de dispositivos específicos de bloqueo y etiquetado que aseguren el aislamiento del equipo, y bloqueando y disipando las energías peligrosas.

En instalaciones complejas, la gestión del sistema LOTO puede ser un desafío, por lo que existen herramientas informáticas que facilitan la realización de las matrices de consignación y la gestión del cambio. En este contexto, For Easy Work ha desarrollado un software Lock Out - Tag Out que permite la ejecución rápida y automatizada de dichos procedimientos.

El software LOTO que ayuda a mejorar la seguridad en el trabajo, haciendo más eficiente la gestión del sistema Lock Out - Tag Out For Easy Work es una consultoría especializada en seguridad y salud que busca facilitar la integración de la prevención de riesgos, eliminando tareas burocráticas, a través de la digitalización y el uso de aplicaciones web y móviles. Su equipo ha desarrollado una innovadora solución de software denominada AsseLOTO, un software que digitaliza todo el programa de aislamiento, bloqueo y etiquetado de los equipos y máquinas de trabajo.

Su objetivo principal es reducir los riesgos en las intervenciones, gracias a acciones específicas por equipo o instalación y tipo de trabajo a realizar, permitiendo la configuración rápida de nuevos procedimientos LOTO, partiendo de otros anteriores para facilitar la toma de decisiones. Gracias a AsseLOTO, la gestión del cambio es más práctica, ya que automatiza en cada procedimiento las modificaciones que se realizarán en el futuro en equipos e instalaciones y la divulgación de todos los procedimientos LOTO afectados se hace de manera más eficiente, teniendo en cuenta que se puede comunicar a cualquier centro de coste de su gestión de mantenimiento GMAO, combinado con el uso de QR.

Ventajas de la digitalización de los procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO) a través de la app Asseworks La implementación de AsseLOTO representa numerosas ventajas. En primer lugar, ayuda a eliminar la necesidad de papeleo y procesos manuales, reduciendo el tiempo y los costes asociados. Además, se puede tener acceso a los procedimientos de manera rápida y eficiente desde la web o cualquier dispositivo móvil.

También reduce el riesgo de errores humanos y proporciona un mayor nivel de precisión en la implementación de LOTO, ya que los procedimientos pueden ser diseñados para guiar al usuario a través de cada paso. Asimismo, se pueden incorporar características de seguridad adicionales, como la autenticación de usuario y el seguimiento y registro de cada consignación en fecha y hora, permitiendo una mayor flexibilidad con procedimientos personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada equipo o instalación.

AsseLOTO permite una mejor integración con los permisos de trabajo y con el sistema de gestión de mantenimiento y gracias a su vinculación con Asseworks, la plataforma que digitaliza los permisos de trabajo, garantiza una gestión ágil en campo de todas las consignaciones vinculadas a cada uno de ellos.