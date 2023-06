Ordenador Outlet permite comprar un ordenador y llevarse un adaptador wifi de alta velocidad de regalo

Son innumerables las personas que necesitan comprar ordenadores de sobremesa y mini PCs bien sea para el trabajo, la universidad, etc.

Sin embargo, algunas de ellas no cuentan con el presupuesto para adquirir productos nuevos.

Afortunadamente, existen tiendas que ofrecen artículos reacondicionados, los cuales funcionan perfectamente. Uno de ellos es Ordenador Outlet, que destaca por tener un catálogo amplio que se adapta a todo tipo de necesidades y requerimientos. Además, una buena noticia es que este comercio regala un adaptador wifi de alta velocidad durante el mes de junio.

La promoción para tener wifi de alta velocidad en junio Hay quienes se estarán preguntando cómo acceder a wifi de alta velocidad gratis en junio. Antes que nada, todas estas personas deben saber que se trata de una gran promoción que ha decidido lanzar la tienda Ordenador Outlet para aquellos que buscan actualizar sus equipos.

Concretamente, por la compra de ordenadores de sobremesa y mini PCs, el comercio en línea obsequia un adaptador wifi de alta velocidad.

Entre los modelos de ordenadores de sobremesa disponibles en la promoción, destaca el HP Compaq 8200 Elite SFF que tiene 4GB de RAM y un disco duro de 500 GB. Este equipo viene preinstalado con Windows 11 PRO y Microsoft Office 2019 Pro Plus. El mismo tiene un precio de 119 euros.

Otro modelo destacado es el Intel NUC5i3RYB, con un procesador Intel Core i3, 8GB de RAM y un disco de estado sólido de 120 GB. Además, cuenta con wifi, bluetooth e incluye Windows 11 PRO y Microsoft Office 2019 Pro Plus preinstalados. Este potente equipo tiene un valor de 179 euros.

Para aquellos que buscan un rendimiento excepcional, el Lenovo ThinkCentre M93 Usff I5 es una opción ideal. Con un procesador Intel Core i5, 6 GB de RAM y un disco de estado sólido de 256 GB, este equipo viene con Microsoft Office 2019 Professional Plus y Windows 11 PRO. Su precio es de 189 euros.

Los mini PCs disponibles Dentro de la selección de mini PCs se puede mencionar el HP ProDesk 400 G1 Mini, con un procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y un disco de estado sólido de 120 GB. Incluye Windows 11 PRO y está disponible por 139 euros.

El Intel NUC5i3RYB y el Lenovo ThinkCentre M93 Usff I5 también se ofrecen como mini PCs, con características similares a sus versiones de sobremesa. Estos modelos tienen un precio de 179 euros y 189 euros respectivamente.

Para ver todos los productos disponibles se puede consultar la página web.

Es preciso mencionar que, al ingresar a la plataforma, los usuarios disponen de un chat en el que pueden pedir asesoría o resolver cualquier duda.