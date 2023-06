Descubrir la importancia del big data con el máster de Digital Age University

La pandemia por el covid dio un gran impulso al proceso de transformación digital en todos los ámbitos, siendo el educativo uno de los más destacados. Y ahora que la pandemia ha acabado, ya no hay vuelta atrás en este sector, sino que la educación online ha venido tomando fuerza. Esto ha dado lugar al surgimiento de centros educativos como Digital Age University, cuyas clases son impartidas completamente en línea.

Entre su amplia oferta formativa se encuentra el Máster en Big Data, Inteligencia Artificial y Tecnologías disruptivas. Un programa útil, no solo para las empresas de IT, sino también para diferentes tipos de negocios que tienen la necesidad de diseñar nuevos sistemas de organización para garantizar su crecimiento y sostenibilidad.

Máster en Big Data, Inteligencia Artificial y Tecnologías Disruptivas Este programa formativo, que pone a disposición Digital Age University, tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades prácticas y a conocer las tecnologías de punta aplicadas a las soluciones modernas de IT y negocios. El contenido del máster abarca los fundamentos de la ciencia de datos y la recopilación e interpretación de datos. Además de ello, analiza el uso del big data y herramientas de inteligencia artificial; entre las cuales se incluye el aprendizaje automático, la resolución de problemas, la representación del conocimiento y la visión artificial.

Por medio de esta formación, los estudiantes analizarán cómo usar las soluciones de inteligencia artificial, con el objetivo de automatizar y optimizar los procesos comerciales, así como para respaldar y mejorar la toma de decisiones humanas. También podrán desarrollar conocimientos especializados de programación Python, un lenguaje basado en procesamiento de imágenes y tecnología informática. Todo esto con el fin de adquirir las habilidades para implementar, usar y monitorizar nuevas tecnologías disruptivas en diferentes sectores de la industria.

¿Por qué estudiar este máster? El mundo actual está siendo impulsado por los datos. Debido a ello, ha ido en crecimiento la demanda de expertos y especialistas en tecnologías disruptivas, ciencia de datos e inteligencia artificial. Adicionalmente, existe una falta considerable de experiencia en estos campos, por lo que estudiar el máster que ofrece Digital Age University puede ser una excelente alternativa para adquirir competencias e ingresar en el mercado laboral.

Este programa educativo proporciona a los estudiantes la visión y las habilidades que necesitan para emplearse en la industria de la ciencia de datos y la IA. De modo que los graduados tendrán una ventaja competitiva, teniendo mayores probabilidades de avanzar en su carrera en una empresa global o una innovadora.

El máster en big data de Digital Age University está dirigido a estudiantes y profesionales en el campo de los negocios, informática, ingeniería e IT que buscan desarrollar habilidades y conocimientos innovadores. Es posible tener mayor información sobre el mismo accediendo a la plataforma web de este centro educativo online.