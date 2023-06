For Easy Work destaca la importancia de los Bloqueos de Seguridad Industrial o Lock Out - Tag Out

For Easy Work es una compañía de consultoría en el área de la seguridad y salud con una experiencia de sus socios de más de 20 años de trayectoria sobre la transformación de la cultura preventiva y el control operacional en los ámbitos de la seguridad, la salud y la prevención de riesgos laborales diferentes organizaciones, y que en los últimos años se ha especializado en la transformación digital en dichas áreas.

De acuerdo con ello, entre las herramientas más prácticas para la transformación de la cultura preventiva y la eliminación de actividades burocráticas generadoras de errores, desintegración e ineficiencia, destacan el software para la gestión de los Bloqueos LOTO o Lock Out - Tag Out, que digitalizan los métodos de consignación, bloqueo y etiquetado de fuentes energéticas (LOTO) para mejorar la seguridad en todos los trabajos y operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

Ventajas del bloqueo automatizado For Easy Work presenta la aplicación AsseLOTO que, a través de su interfaz sencilla e intuitiva, crea matrices o procedimientos de consignación clasificadas por tareas, para aislar los peligros asociados a las intervenciones de operadores de planta, mantenimiento en máquinas y equipos de trabajo.

Entre las virtudes de AsseLOTO, sobresale la eliminación del papeleo, la reducción de tiempos y costos y mejora de la coordinación y comunicación. Asimismo, la sistematización proporciona mayor precisión en las misiones con la ubicación exacta de los dispositivos de aislamiento de energía y reconocimiento de material residual.

En cuanto a la seguridad se refiere, añade características de autenticación de usuario, seguimiento y registro por fecha y hora, para garantizar que los empleados autorizados tengan acceso libre a todos los procedimientos LOTO con su respectiva documentación.

Es importante mencionar que LOTO se configura de manera personalizada, flexible y adaptada a las necesidades de cada área y se puede integrar con las estructuras de datos del software GMAO del cliente, para obtener información exacta sobre las operaciones de mantenimiento y gestión de tareas en donde se requiere el uso de LOTO. En esa medida, los datos son visibles para los empleados involucrados, gracias a códigos QR y también con el uso de la aplicación de Permisos de trabajo digitales, Asseworks, desarrollada por For Easy Work.

Del mismo modo, se trata de una aplicación que facilita la gestión del cambio futuro que pueden sufrir estos procedimientos LOTO por cambios de registros puntuales en los equipos, las nomenclaturas o los códigos de los dispositivos en la medida en que hay variaciones y novedades en los requerimientos, etc.

Servicios complementarios For Easy Work dispone de otros artefactos tecnológicos que se integran a los bloqueos de seguridad industrial, como la app de movilidad AsseWorks que otorga los permisos de LOTO. En general, crea flujos de comunicación de forma automática, establece funciones, identifica responsables, registra aceptaciones, define plazos y prórrogas, etc. Todo ello con el propósito final de prevenir riesgos y garantizar la protección y la salud de todos los funcionarios.

Las entidades del sector industrial pueden recibir asesoría en las matrices de consignación complejas. Además, tienen la posibilidad de formarse y capacitarse LOTO para el manejo óptimo de las aplicaciones.