Cuidado integral de la salud de la mano de AD Psicología Valencia

En la actualidad, entre los principales motivos de consulta que reciben los médicos españoles se encuentran los problemas de carácter psicológico y emocional, los cuales afectan a entre el 33 % y el 53 % de los pacientes.

Sin embargo, la atención primaria no contempla este tipo de trastornos, por lo que muchas personas que necesitan este tipo de servicios no pueden recibirlo de forma eficiente.

En este marco, Ad Psicología Valencia, firma perteneciente al grupo de empresas AD Más Salud, es una clínica de psicología Valencia que cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia y formación en el tratamiento sanitario de pacientes.

Una clínica de psicología adaptada a las necesidades de sus pacientes Este centro creado por el director de AD Más Salud, Vicente Andreu, tiene el objetivo de brindar atención psicológica a los pacientes que no pueden recibirla a través de la Seguridad Social o los seguros privados.

Ad Psicología Valencia cuenta con un equipo dirigido por Estefanía Cuelliga Sánchez, el cual se encuentra conformado por 6 psicólogos con amplia trayectoria en el sector, quienes se especializan en terapia cognitivo-conductual y EMDR, además de utilizar los últimos avances de la tecnología para resolver de forma eficiente los problemas de los clientes.

Para ello, se realiza una primera sesión en la que se recopila la información correspondiente a la situación particular de cada paciente, para proceder a un análisis funcional y a la elaboración del plan de trabajo o entrenamiento que se debe llevar adelante, con su correspondiente seguimiento por parte de los profesionales.

Así, quienes asistan a esta clínica de psicología no solo podrán entender lo qué les pasa, sino también aprender a modificar su situación y lograr el bienestar por medio de diferentes herramientas y técnicas.

Servicio de psicología integral, en Ad Psicología Valencia Los especialistas que trabajan en Ad Psicología Valencia ofrecen un amplio abanico de servicios entre los que se encuentran las terapias destinadas a niños, a adultos y a problemas de familia o de pareja, además de abordar la psicología deportiva, perinatal y la elaboración de informes periciales, entre otros.

Así, en lo que respecta a terapia infantojuvenil, los psicólogos que trabajan en este centro de psicología contemplan la participación de los padres para una óptima intervención de los niños y adolescentes.

Por su parte, en cuanto al servicio dedicado a los adultos, los especialistas de la firma llevan a cabo un análisis del funcionamiento general de los pacientes, incluyendo todas las áreas de su vida que puedan estar afectadas.

A su vez, es posible acudir a terapia familiar o de pareja para mejorar la comprensión y el respeto entre sus miembros por medio de estrategias de resolución de problemas cotidianos.

Con diferentes planes y precios adaptados a cada tipo de intervención, Ad Psicología Valencia es una de las mejores opciones a la hora de tratar los problemas emocionales y psicológicos.