​"Mind Game": todas las animaciones del mundo

Filmin estrena por primera vez en España, el próximo 16 de junio, la película "Mind Game", debut como director del genio del anime Masaaki Yuasa, poseedor de una de las obras más heterodoxas y a la vez reconocibles del cine de animación japonés. La película, que se estrenó en 2004 pero permanecía inédita en España, es un surrealista cóctel audiovisual, catálogo de cuantas técnicas de animación existen a día de hoy (desde el "stop motion" hasta la infografía poligonal, pasando por la caricaturización extrema o la imagen real manipulada), y se ha citado recientemente como uno de los referentes más evidentes del éxito de "Spider-Man: Cruzando el Multiverso" en todo el mundo.



Adaptación del manga homónimo de Robin Nishi, "Mind Game" marca el inicio de una carrera que convertiría a Yuasa en uno de los autores de anime más importantes del momento. El film narra la historia de Nishi, quien se topa en el metro con Myon, la mujer que ha sido su amor platónico desde el instituto. Nishi acepta la invitación de Myon y su hermana para visitar su restaurante de yakitoris. Allí, su vida cambiará para siempre cuando se encuentre con unos yakuzas que venían a cobrar las deudas de Myon.

Al regresar a su primera película, Yuasa recuerda: "En lugar de contarla de manera seria y directa, opté por un aspecto un tanto salvaje y desigual. Creo que los fanáticos de la animación japonesa hoy en día no necesariamente exigen algo tan pulido. Puedes presentarles diferentes estilos y aún así pueden disfrutarlo". La película recibió los elogios de maestros del anime como Bill Plympton o Satoshi Kon, quien calificó la película como "sobresaliente" añadiendo: "las imágenes están llenas de encanto pictórico".

En 2022, el Festival de Sitges entregó a Yuasa el premio Máquina del Tiempo en reconocimiento a toda su carrera, que dio un paso adelante cuando fundó, en 2013, el estudio Science SARU, hogar de sus últimas películas y de su serie "Devilman Crybaby", así como de algunos episodios de las serie "Hora de aventuras" y "Star Wars: Visions". "En los grandes estudios cuesta mucho trabajar de una forma ágil. Todo es muy protocolario y burocrático. En un estudio más pequeño hay contacto directo con el personal y todo es más fluido", explica Yuasa al recordar los inicios de su productora.

Preguntado por el devenir próximo de su carrera, concluye: "Aún me queda mucho por explorar. La animación no tiene que ser algo distante y estático, sino que tiene que fomentar la interacción con el público".

Mind Game Título Original: "Maindo Gêmu". País y año de producción: Japón, 2004. Duración: 105 minutos. Dirección y Guion: Masaaki Yuasa. Música: Fayray, Seiichi Yamamoto.











Masaaki Yuasa DIRECTOR Director, guionista, animador y cofundador del estudio Science SARU. Uno de los nombres más respetados en la industria del anime gracias a su estilo artístico idiosincrásico, en su obra figuran títulos como la serie "Devilman Crybaby" (2018) o películas como "Mind game" (2004), "Night Is Short, Walk On Girl " (2017) o "Inu-Oh", nominada al Globo de Oro a la Mejor Película de Animación.