¿Cuál es la importancia de las licencias originales en Windows Server 2022?

Windows Server, en cualquiera de sus versiones, es un sistema operativo utilizado en las empresas y que cada vez resulta más esencial en lo que a la digitalización de procesos se refiere.

Lo que muchas personas no saben es que mucho de lo bueno que tiene Windows Server 2022 tiene que ver con que se haya comprado legalmente, con que se haya instalado correctamente y que su licencia windows server 2022 o cualquier otra versión, haya sido adquirida por vías de vendedores autorizados, algo que pudiera ser lógico, pero que muchas veces no sucede.

¿Por qué es necesario Windows Server?

Mayormente, las empresas modernas necesitan hoy de entornos de trabajo fuertemente conectados entre sí y demandantes del uso de recursos compartidos, en la nube, y por supuesto, cada vez más potentes en cuanto a la ejecución de procesos.

Entre las principales ventajas de Windows Server para las empresas se encuentran las siguientes:

Es la plataforma más importante y compatible con aplicaciones, redes y servicios en la nube.

Windows Server ofrece seguridad avanzada y multicapa, por lo que todo lo crítico de las empresas estará siempre en buenas manos.

La gestión de máquinas virtuales, de usuarios, de eventos comunes y de la red se puede hacer muy sencillamente.

Es el sistema operativo predilecto para los servidores que trabajan bajo Azure, otro reconocido servicio de Microsoft.

Las nuevas versiones de Windows Server son cada vez más capaces, tanto en su versión Standard como en las versiones más completas, como pudiera ser Windows Server Datacenter. Por eso, hoy más que nunca toma relevancia hablar también de las licencias.

La importancia y los beneficios de las licencias originales

No necesariamente hay que comprar en la tienda oficial de Microsoft para tener una licencia utilizable. Hay vendedores autorizados por Microsoft, denominados Microsoft Partners, en los que se pueden adquirir licencias tanto para Windows Server 2022 Standard, Datacenter; y hasta para Microsoft Office Plus 2021 para Windows Server, siendo Tienda.Zentinels.net un caso a resaltar.

De esa manera, se puede adquirir una licencia oficial, válida para un equipo, a precios competitivos, pero que al mismo tiempo permite obtener todos los beneficios que solo las licencias originales ofrecen:

Seguridad: para que la seguridad de los servidores y de cada uno de los nodos conectados sea completa, debe contarse con una licencia oficial. Las licencias gratuitas y otros métodos que pululan por internet realmente no garantizan una seguridad completa para el dispositivo, más allá de que simplemente permiten una utilización decente del sistema.

para que la seguridad de los servidores y de cada uno de los nodos conectados sea completa, debe contarse con una licencia oficial. Las licencias gratuitas y otros métodos que pululan por internet realmente no garantizan una seguridad completa para el dispositivo, más allá de que simplemente permiten una utilización decente del sistema. Rendimiento: está demostrado que el rendimiento de los servidores, de las redes y de las aplicaciones es hasta el triple de rápido y eficiente en comparación con un sistema operativo que no tenga la activación oficial.

está demostrado que el rendimiento de los servidores, de las redes y de las aplicaciones es hasta el triple de rápido y eficiente en comparación con un sistema operativo que no tenga la activación oficial. Actualizaciones y soporte: tener una licencia oficial permite tener actualizaciones LTSC, es decir, durante al menos 10 años. Mismo período en el que se contará con soporte oficial para la resolución de todos los problemas asociados al software.

tener una licencia oficial permite tener actualizaciones LTSC, es decir, durante al menos 10 años. Mismo período en el que se contará con soporte oficial para la resolución de todos los problemas asociados al software. Compatibilidad: aunque este tipo de licencias oficiales, tanto de Windows Server en su versión estándar como Windows Server Datacenter, se instalan y activan en un único equipo, estas pueden ser utilizadas correctamente en casos de reinstalación del sistema operativo, en caso de cambio de hardware total o parcial, algo de lo que se carece con otros métodos.

¿Qué riesgos están asociados a la utilización de licencias no originales?

Las licencias no originales que Microsoft ofrece para todos sus productos suelen estar recomendadas para hacer pruebas, para testear cosas, pero nunca para una utilización en entornos dedicados a la producción, ya que allí comenzarán a ser notorios todos los riesgos. Y es que las licencias no originales no solo tienen en eso, en no ser originales, su principal riesgo, sino que hay mucho más que considerar:

Equipos vulnerables: vulnerables y que, en caso de cualquier problema asociado a virus, funcionamiento errático o daños del sistema o del hardware, no contarán con ningún tipo de soporte por parte de Microsoft.

vulnerables y que, en caso de cualquier problema asociado a virus, funcionamiento errático o daños del sistema o del hardware, no contarán con ningún tipo de soporte por parte de Microsoft. Funcionamiento errático: muchas de las correcciones, actualizaciones y de parcheos de Microsoft están encaminadas a resolver problemas existentes y hasta comportamientos inusuales reportados. Las licencias no originales por lo general no permiten acceder a nada de esto, sino que se limitan a permitir usar el sistema. Eso puede llevar a tener un funcionamiento errático, a no gozar de toda la potencia del sistema y a poder sufrir ataques.

muchas de las correcciones, actualizaciones y de parcheos de Microsoft están encaminadas a resolver problemas existentes y hasta comportamientos inusuales reportados. Las licencias no originales por lo general no permiten acceder a nada de esto, sino que se limitan a permitir usar el sistema. Eso puede llevar a tener un funcionamiento errático, a no gozar de toda la potencia del sistema y a poder sufrir ataques. Obsolescencia: el soporte y las actualizaciones de largo plazo mediante la licencia original LTSC se pierde si no se activa una licencia original. Por eso, a corto plazo muchas aplicaciones, servicios de seguridad y funciones dejarán de estar disponibles; aparte de que no se contará con acceso a nuevas versiones del sistema y de los programas que se utilizan.

¿Cómo se obtienen licencias originales con seguridad?

En internet hay muchas opciones para obtener tanto Windows Server 2022 y Microsoft Office 2021 Pro Plus por volumen para Windows Server, y eso haciendo referencia al sistema y a las licencias originales.

Sobre las licencias originales, lo ideal es contar con sitios como Tienda.zentinels.net, por varias razones:

Son proveedores autorizados, o lo que es igual, están certificados como Partners oficiales de Microsoft, por lo que venden productos auténticos.

La activación es inmediata, por lo que los beneficios se comenzarán a percibir rápidamente.

Cuentan con buen soporte técnico, incluso para casos puntuales como la necesidad de regeneración de nuevos códigos de licencia por cambio de hardware, algo muy común en entornos de servidores empresariales.

Las licencias originales vendidas en tiendas como la mencionada cuentan con garantía, lo que permite tener seguridad, ya que en casos como Windows Server, se trata de licencias mucho más costosas que las dirigidas al entorno doméstico.

Estas licencias son facturables, por lo que aparte de tener todas las ventajas ya citadas en cuanto a seguridad, rendimiento, garantía y soporte, también se tienen ventajas fiscales.

Las licencias originales son una inversión redituable



Aunque para muchas personas pueda parecer un mejor plan no comprar una licencia original para el uso de Windows Server, es una decisión que puede ahorrar miles de dolores de cabeza, hacer que los negocios sean más productivos y, por lo general, es una decisión que brinda tranquilidad y confianza a largo plazo.