La marca Juncal Aguirre ofrece diferentes modelos de alpargatas para boda

Para estar espléndida el día o la noche de su boda, una novia tiene que escoger un vestido, un peinado y un estilo de maquillaje. Además, para completar el look nupcial, hay que elegir un calzado. Con respecto a esto, no todas optan por sandalias o zapatos de tacón, tanto por el diseño como por el confort. Unas alpargatas boda son una alternativa cómoda con la que es posible bailar hasta el final de la fiesta sin sufrir dolor en los pies.

En particular, los modelos que ofrece la marca Juncal Aguirre resultan cómodos y elegantes a la misma vez. Esta empresa fabrica calzado de manera artesanal desde hace más de 30 años. Los distintos modelos que integran sus colecciones son cosidos a mano usando materiales de primera calidad.

Características de las alpargatas de boda de Juncal Aguirre Esta marca cuenta con distintos modelos de alpargatas de boda que se diferencian por su diseño y altura. Con respecto a esto último, hay de 6, 8 y 10 centímetros. En todos los casos, las cuñas son de yute natural y están cosidas a mano. Además, este calzado tiene una plantilla de microfibra natural que proporciona comodidad.

Por otra parte, cada modelo viene con una banda de adorno distinta que aporta mucha elegancia.

La materia prima principal de estas alpargatas es el yute, una fibra 100 % natural y ecológica que es de fácil cultivo. Se trata de una planta que no necesita del uso de químicos para crecer ni para ser tratada posteriormente. Es más, ni siquiera requiere riego, ya que basta con el agua de lluvia.

Adicionalmente, las fibras de yute son ligeras y flexibles, por lo que resultan fáciles de moldear. A su vez, los usuarios pueden disfrutar de una pisada cómoda y sin roces. Este material también es transpirable y evita malos olores.

Más allá de los calzados de boda, el yute se emplea para sandalias veraniegas, ya que es un mal conductor de temperatura. Por lo tanto, en verano mantiene a los pies aislados del calor que desprenden las calles o el suelo.

¿Cómo combinar las alpargatas de boda el día de la ceremonia? Mientras algunas novias escogen este tipo de calzado para usar durante toda la celebración, otras lo tienen como opción de cambio para cuando necesitan algo más cómodo que los tacones. Además, las alpargatas son ideales para una boda en la naturaleza o de estilo campestre. Por lo general, se combinan con vestidos blancos, tanto cortos como largos y también pueden ser una buena alternativa para una invitada.

Con las alpargatas de boda que ofrece Juncal Aguirre es posible disfrutar de un producto ecológico que, al mismo tiempo, resulta cómodo y elegante.